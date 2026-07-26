أنتونيللي بعد حلوله ثالثًا في المجر: "ندخل العطلة الصيفية ونحن في وضع رائع"
أكد أندريا كيمي أنتونيللي، الذي أنهى جائزة المجر الكبرى في المركز الثالث، أن مرسيدس تدخل العطلة الصيفية في أفضل حالاتها، بعدما نجح في الصمود أمام ضغط ثنائي فيراري ليحافظ على مكانه على منصة التتويج.
كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: مايكل بوتس
أكد أندريا كيمي أنتونيللي أنه واجه سباقًا بالغ الصعوبة بسبب تآكل الإطارات وتغيرات الاستراتيجية على حلبة يصعب فيها التجاوز، لكنه نجح في مقاومة ضغط سائقي فيراري اللذين استخدما الإطارات اللينة في اللفات الأخيرة، ليحافظ على مركزه على منصة التتويج.
"كان سباقًا صعبًا للغاية. كان التجاوز على الحلبة في غاية الصعوبة، لذلك ركزنا على تنفيذ الاستراتيجية بأفضل شكل ممكن" قال أنتونيللي.
وأضاف: "في البداية حاولنا الاكتفاء بتوقف واحد، لكن الفريق أخبرني أن الإطارات تتآكل بسرعة كبيرة، ولذلك كان علينا التوقف".
وتابع: "في نهاية السباق، توقف سائقا فيراري خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية. ووجودي على الإطارات القاسية بينما كانا على الإطارات اللينة جعل الأمور صعبة للغاية بالنسبة إلي، لكن لحسن الحظ تمكنا من إبقائهما خلفنا".
وعند سؤاله عن صدارة بطولة العالم والنصف الثاني من الموسم، قال سائق مرسيدس: "بالطبع أنا سعيد جدًا، فنحن ندخل العطلة الصيفية ونحن في وضع رائع".
واختتم: "كان سباق اليوم مهمًا للغاية بالنسبة إلينا. يجب أن نواصل دفع الحدود، لأن النصف الثاني من الموسم سيكون أكثر صعوبة. لكن، كما هو الحال دائمًا، سنبذل قصارى جهدنا".
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