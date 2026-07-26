تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

أوسكار بياستري يهاجم حادثة كارلوس ساينز "غير المقبولة".. ويتقبل استراتيجية مكلارين

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
أوسكار بياستري يهاجم حادثة كارلوس ساينز "غير المقبولة".. ويتقبل استراتيجية مكلارين

كيف تسبب عطل في نظام الأعلام الزرقاء في "كابوس" خلال جائزة المجر الكبرى؟

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
كيف تسبب عطل في نظام الأعلام الزرقاء في "كابوس" خلال جائزة المجر الكبرى؟

شرح عقوبة الخمس ثوانٍ الموجّهة لساينز في سباق المجر

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
شرح عقوبة الخمس ثوانٍ الموجّهة لساينز في سباق المجر

خمس خلاصات سريعة من جائزة المجر الكبرى

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
خمس خلاصات سريعة من جائزة المجر الكبرى

أنتونيللي بعد حلوله ثالثًا في المجر: "ندخل العطلة الصيفية ونحن في وضع رائع"

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
أنتونيللي بعد حلوله ثالثًا في المجر: "ندخل العطلة الصيفية ونحن في وضع رائع"

فيرستابن: لم أتوقع الصعود إلى منصة التتويج اليوم

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فيرستابن: لم أتوقع الصعود إلى منصة التتويج اليوم

نوريس بعد فوزه في المجر: "من الرائع أن أكون الرقم واحد من جديد"

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس بعد فوزه في المجر: "من الرائع أن أكون الرقم واحد من جديد"

نوريس يحرز أول انتصاراته في 2026 أمام فيرستابن وأنتونيللي وسط انسحاب بياستري المحبط

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس يحرز أول انتصاراته في 2026 أمام فيرستابن وأنتونيللي وسط انسحاب بياستري المحبط
فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

أنتونيللي بعد حلوله ثالثًا في المجر: "ندخل العطلة الصيفية ونحن في وضع رائع"

أكد أندريا كيمي أنتونيللي، الذي أنهى جائزة المجر الكبرى في المركز الثالث، أن مرسيدس تدخل العطلة الصيفية في أفضل حالاتها، بعدما نجح في الصمود أمام ضغط ثنائي فيراري ليحافظ على مكانه على منصة التتويج.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
كيمي أنتونيللي، مرسيدس

كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: مايكل بوتس

أكد أندريا كيمي أنتونيللي أنه واجه سباقًا بالغ الصعوبة بسبب تآكل الإطارات وتغيرات الاستراتيجية على حلبة يصعب فيها التجاوز، لكنه نجح في مقاومة ضغط سائقي فيراري اللذين استخدما الإطارات اللينة في اللفات الأخيرة، ليحافظ على مركزه على منصة التتويج.

"كان سباقًا صعبًا للغاية. كان التجاوز على الحلبة في غاية الصعوبة، لذلك ركزنا على تنفيذ الاستراتيجية بأفضل شكل ممكن" قال أنتونيللي.

وأضاف: "في البداية حاولنا الاكتفاء بتوقف واحد، لكن الفريق أخبرني أن الإطارات تتآكل بسرعة كبيرة، ولذلك كان علينا التوقف".

اقرأ أيضاً:

وتابع: "في نهاية السباق، توقف سائقا فيراري خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية. ووجودي على الإطارات القاسية بينما كانا على الإطارات اللينة جعل الأمور صعبة للغاية بالنسبة إلي، لكن لحسن الحظ تمكنا من إبقائهما خلفنا".

وعند سؤاله عن صدارة بطولة العالم والنصف الثاني من الموسم، قال سائق مرسيدس: "بالطبع أنا سعيد جدًا، فنحن ندخل العطلة الصيفية ونحن في وضع رائع".

واختتم: "كان سباق اليوم مهمًا للغاية بالنسبة إلينا. يجب أن نواصل دفع الحدود، لأن النصف الثاني من الموسم سيكون أكثر صعوبة. لكن، كما هو الحال دائمًا، سنبذل قصارى جهدنا".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيرستابن: لم أتوقع الصعود إلى منصة التتويج اليوم

أبرز التعليقات
المزيد من
أحمد مجدي

فيرستابن: لم أتوقع الصعود إلى منصة التتويج اليوم

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فيرستابن: لم أتوقع الصعود إلى منصة التتويج اليوم

نوريس بعد فوزه في المجر: "من الرائع أن أكون الرقم واحد من جديد"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس بعد فوزه في المجر: "من الرائع أن أكون الرقم واحد من جديد"

عاجل: هاميلتون يتراجع على شبكة الانطلاق جرّاء عرقلته بياستري في تصفيات المجر

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
عاجل: هاميلتون يتراجع على شبكة الانطلاق جرّاء عرقلته بياستري في تصفيات المجر
المزيد من
مرسيدس

نوريس يحرز أول انتصاراته في 2026 أمام فيرستابن وأنتونيللي وسط انسحاب بياستري المحبط

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس يحرز أول انتصاراته في 2026 أمام فيرستابن وأنتونيللي وسط انسحاب بياستري المحبط

نوريس يفاجئ المنافسين ليتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام هاميلتون

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس يفاجئ المنافسين ليتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام هاميلتون

"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

أحدث الأخبار

أوسكار بياستري يهاجم حادثة كارلوس ساينز "غير المقبولة".. ويتقبل استراتيجية مكلارين

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
أوسكار بياستري يهاجم حادثة كارلوس ساينز "غير المقبولة".. ويتقبل استراتيجية مكلارين

كيف تسبب عطل في نظام الأعلام الزرقاء في "كابوس" خلال جائزة المجر الكبرى؟

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
كيف تسبب عطل في نظام الأعلام الزرقاء في "كابوس" خلال جائزة المجر الكبرى؟

شرح عقوبة الخمس ثوانٍ الموجّهة لساينز في سباق المجر

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
شرح عقوبة الخمس ثوانٍ الموجّهة لساينز في سباق المجر

خمس خلاصات سريعة من جائزة المجر الكبرى

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
خمس خلاصات سريعة من جائزة المجر الكبرى

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
شاهد المزيد