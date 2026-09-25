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أنتونيللي بعد حادثة الجمعة في باكو: "لحسن الحظ، لم تتعرض السيارة لأضرار كبيرة"

تنفس كيمي أنتونيللي متصدر البطولة الصعداء بعدما لم تتعرض سيارته مرسيدس إلى أضرار كبيرة بعد مشكلة المكابح التي واجهها في التجارب الحرة في باكو.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: مايكل بوتس

بعد خسارته وقتًا على الحلبة بسبب مشكلات تقنية في التجارب الحرة الأولى والثانية، تحدث أنتونيللي عن تحديات فقدان وقت الحلبة على حلبة الشوارع في أذربيجان.

وأعرب السائق الشاب عن رضاه عن التوازن العام للسيارة، قائلًا: "بالطبع، حاولنا استخراج أفضل أداء ممكن بالموارد التي كانت متاحة لنا".

وأضاف: "خسرت الكثير من اللفات في التجارب الحرة الأولى، ثم خسرت نصف الحصة الثانية أيضًا. هذا ليس مثاليًا أبدًا، خصوصًا على حلبة شوارع، لكن بشكل عام، أشعر بأننا تمكنا من تعويض ذلك بشكل جيد".

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وتابع: "أشعر بحالة جيدة جدًا داخل السيارة؛ وبطبيعة الحال، هناك بعض الجوانب التي نحتاج إلى العمل عليها، لكنني أتطلع إلى الغد".

وعن اللحظة التي اندلعت فيها النيران من الجزء الخلفي لسيارته خلال حصة التجارب، أوضح أنتونيللي أنه حاول توجيه مراقبي الحلبة أثناء جهودهم لإخماد الحريق.

ووصف السائق الإيطالي الموقف واستجابة المارشلز قائلًا: "في الواقع، كنت أريد من مارشلز الحلبة رش المزيد قليلًا من رغوة إخماد الحرائق، لأن السيارة اشتعلت فيها النيران للأسف".

واختتم: "لحسن الحظ، لم يتسبب ذلك في أضرار كبيرة. كنت أحث المارشلز فقط على التحرك، ولحسن الحظ، بذلوا قصارى جهدهم".

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