فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

أنتونيللي بعد الفوز في أوستن: "أصبحنا الآن قريبين جدًا من اللقب"

اقترب كيمي أنتونيللي خطوة إضافية من حسم بطولة العالم، بعدما عبر خط النهاية أولًا في أوستن، مؤكدًا أن استراتيجية التوقف مرة واحدة في منصات الصيانة أثبتت نجاحها.

أحمد مجدي

تم التحرير: 25-10-2026

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كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: بريت فارمر

بفوزه في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، حقق كيمي أنتونيللي انتصارًا بالغ الأهمية لمرسيدس هذا الموسم. ورغم الضغوط التي فرضتها فيراري وريد بُل، نجح السائق الإيطالي في تنفيذ استراتيجية التوقف مرة واحدة، وهي النتيجة التي فتحت أمامه الباب على مصراعيه لحسم لقب بطولة العالم لموسم 2026.

وأعرب أنتونيللي عن سعادته عقب السباق، قائلًا: "هذه هي النتيجة التي كنا نحتاج إليها بالضبط. يستحق الفريق بأكمله هذا الفوز عن جدارة".

وأضاف: "بذلنا الكثير من العمل الشاق لإحضار حزمة التحديثات الجديدة إلى هنا، ومن الرائع للغاية أن نرى ثمار هذه الجهود أخيرًا".

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وتابع: "قدمنا أيضًا عملًا ممتازًا على صعيد الاستراتيجية. تعاملنا مع قرار الاكتفاء بالتوقف مرة واحدة بشكل مثالي، وأنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الالتزام بهذه الاستراتيجية حتى النهاية. لقد كان ذلك مجهودًا جماعيًا رائعًا بكل المقاييس اليوم".

واختتم: "أصبحنا الآن قريبين جدًا من اللقب. نهدف إلى إنهاء الموسم بأفضل مستوى ممكن، ونأمل أن نتمكن من حسم البطولة قريبًا جدًا".

نُشير إلى أنه إذا تمكن أنتونيللي من إنهاء السباق المقبل ضمن المراكز التسعة الأولى، فسيحسم لقب البطولة، بغض النظر عن النتائج التي يحققها جورج راسل ولويس هاميلتون.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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