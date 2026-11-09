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أنتونيللي: انزلاق "غريب" وعدم استقرار السيارة حرماني من الفوز في البرازيل

كان بطل العالم لموسم 2026 قد ابتعد عن نوريس باستخدام إطارات إنترميديت، لكن سلوك السيارة غير المعتاد بعد الانتقال إلى الإطارات الملساء جعل الأمور أكثر تعقيدًا.

منشور: 09-11-2026

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كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

تعهد كيمي أنتونيللي بتجاوز غضبه من نتيجة جائزة البرازيل الكبرى والاحتفال بإحراز مرسيدس لقب بطولة الصانعين في الفورمولا 1، في وقت تحسّر فيه على مشكلات توازن السيارة والدوران الذي أبعده عن المنافسة على الفوز.

وكان بطل العالم الجديد قد انتزع الصدارة من صاحب قطب الانطلاق الأول لاندو نوريس عند الانطلاقة، وبدأ في بناء فارق مريح نسبيًا عن السائق البريطاني خلال اللفات الأولى من السباق. واحتفظ بالصدارة قبل الجولة الأولى من وقفات الصيانة وبعدها، مع جفاف الحلبة بما يكفي لاستخدام الإطارات الملساء، رغم أن استراتيجية التوقف المبكر التي اعتمدها نوريس نجحت في تقليص جزء كبير من أفضلية أنتونيللي.

ومع بداية اللفة العشرين، فقد أنتونيللي السيطرة على السيارة، ما أدى إلى انزلاقه عند المنعطف الأول. وتمكن من استعادة السيطرة ومواصلة السباق، لكن نوريس كان قد تجاوزه بفارق كبير وانتزع الصدارة، فيما وجد السائق الإيطالي نفسه تحت ضغط إسحاق حجار.

وكان أنتونيللي قد أبلغ فريقه قبل الدوران بأنه يخشى تعرض نظام التعليق لمشكلة، مشيرًا إلى أن السيارة كانت تنحرف إلى أحد الجانبين عند التسارع. كما تسببت صعوبة التحكم في توازنها بخسارته مزيدًا من المراكز لصالح حجار وماكس فيرستابن. ومع ذلك، لم يظهر أي سبب واضح للمشكلة خلال السباق.

وقال أنتونيللي: "أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب السباق. أنا غاضب جدًا بصراحة، لكنني سأضع كل ذلك جانبًا في الوقت الحالي لأن الفريق حسم اللقب".

وأضاف: "لقد أحرزنا اللقب للفريق، وجميع أفراده يستحقون ذلك، وأنا فخور جدًا بكوني جزءًا من هذه المجموعة وهذا الفريق، الذي قدّم ولا يزال يقدّم الكثير من أجلي، وأنا سعيد جدًا من أجلهم. لكن بالحديث عن السباق تحديدًا، نعم، أشعر بخيبة أمل كبيرة".

وأكمل: "كنا في طريقنا لتحقيق الفوز حتى تلك اللحظة. وكنت في الصدارة أيضًا، وبمجرد أن تمكنت من رفع حرارة الإطارات بدأت أجد إيقاعي. لكن الدوران حدث، ولا يزال أمرًا عليّ مراجعته، لأنني لا أعرف سبب فقداني السيطرة على القسم الخلفي بهذه السرعة".

وتابع: "لم يكن هناك أي إنذار أو أي شيء من هذا القبيل. لكن، وبصراحة، شعرت بشيء غريب في السيارة منذ أن انتقلت إلى الإطارات اللينة. لذلك علينا التحقق مما حدث، لكن من المؤسف أننا خسرنا السباق بسبب ذلك".

وخلال حديثه إلى شبكة "سكاي سبورتس"، قدّم أنتونيللي مزيدًا من التفاصيل بشأن المشكلة، مشيرًا إلى أنها كانت تظهر فقط في المنعطفات اليسرى، ولا سيما في المقاطع السريعة، وهو ما ينطبق على جزء كبير من المقطعين الأول والثالث على حلبة إنترلاغوس.

كما جعلت البقع المسطحة التي ظهرت على الإطارات نتيجة الدوران مهمته أكثر صعوبة. وعندما انتقل إلى مجموعة ثانية من الإطارات اللينة، كان التحسن في أزمنة لفاته واضحًا، ما أتاح له فرصة الضغط على حجار في المراحل الأخيرة من السباق.

وقال لشبكة "سكاي": "علينا التحقق من بعض الأمور المتعلقة بهندسة السيارة، وتحديدًا القسم الخلفي، لأنني كنت أعاني من هذه المشكلة في المنعطفات اليسرى فقط. لذلك كنت أشعر بها بشكل أكبر، خصوصًا عند السرعات العالية".

وأضاف: "كان القسم الخلفي غير مستقر للغاية، وحتى عند الاقتراب من خط النهاية في المنعطف الأيسر السريع، كان ينزلق كثيرًا، وهو أمر غريب".

وأكمل: "علينا التحقق من السيارة لمعرفة ما إذا كان قد حدث أي شيء. لكن الإحساس كان غريبًا جدًا. وبعد أن تعرضت للدوران، أصبحت الإطارات غير صالحة للاستخدام، إذ ظهرت بقع مسطحة على الإطارات الأربعة. ولم نتمكن من استعادة وتيرتنا إلا بعد الانتقال إلى المجموعة الثانية. كان ذلك مؤسفًا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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