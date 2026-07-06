أنتونيللي: انتكاسة سيلفرستون "تزيد النار اشتعالًا" في صراع لقب الفورمولا 1

تقلّصت صدارة سائق مرسيدس في ترتيب بطولة السائقين إلى 25 نقطة فقط أمام زميله جورج راسل، و32 نقطة أمام سائق الحصان الجامح لويس هاميلتون، وذلك خلال ثلاثة سباقات فقط.

وبينما عانى السائق الإيطالي الشاب من تراجع الأداء خلال الجولات الأوروبية من الموسم الماضي، تبدو الصورة مختلفة تمامًا هذا العام.

ففي برشلونة، اضطر أنتونيللي إلى الانسحاب من المركز الثاني بسبب مشكلة في وحدة الطاقة، بينما تسبّب تلف حاجب الإطار، إلى جانب عقوبة زمنية لاحقة، في خروجه خالي الوفاض من سباق سيلفرستون يوم الأحد.

وقال أنتونيللي بعد السباق: "لا أعرف مقدار الارتكازيّة التي فقدتها، لكن السيارة لم تعد تستجيب للانعطاف على الإطلاق".

وأضاف: "في بعض المنعطفات كانت العجلة ترتفع عن الأرض، لذا كان هناك شيء أساسي قد تعرّض للكسر."

وخلال حديثه إلى وسائل الإعلام، من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح أنتونيللي أنّه لا يعتقد بعد أنّ تلف حاجب الإطار كان المشكلة الوحيدة التي أثّرت على سباقه.

وقال: "أعلم الآن أنّ حاجب الإطار انكسر، لكننا لا نعرف ما إذا كان هناك شيء آخر قد تضرّر أيضًا، لأنّ مقدار الأداء الذي خسرناه يوحي بأنّ الأمر كان أكبر من مجرد حاجب إطار".

وأضاف: "بالطبع سيحصل الفريق على مزيد من الوقت لتحليل الأمر، لكن من المؤسف أن يحدث ذلك بينما كانت لدينا فرصة للفوز اليوم. أعتقد أنّنا كنا نسير في هذا الاتجاه".

وبعد حصوله على عقوبة زمنية بسبب تجاوز حدود الحلبة عدة مرات، أكملت سيارة الأمان المتأخرة يومًا كارثيًا لأنتونيللي. ومع انتهاء السباق خلف سيارة الأمان، خرج متصدر البطولة من دائرة النقاط بعدما تراجع إلى المركز الخامس عشر.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد أنّني أظهرت أنّ لديّ العقلية التي تجعلني أقدّم أفضل ما لديّ في كل مرة أدخل فيها إلى الحلبة. أحاول أن أبذل كل ما أملك، حتى اليوم، رغم كل الأمور التي كانت تسير ضدنا".

وأضاف: "رأيت أنّه لا تزال هناك فرصة للحصول على نقطة واحدة، لذلك كنت أبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك. وكنت سأتمكن من تحقيقها بالفعل، لكن سيارة الأمان خرجت إلى الحلبة ولم تعد لديّ أي فرصة حتى للمحاولة."

ورغم تقلّص فارق الصدارة في البطولة بشكل كبير، يستمد أنتونيللي الثقة من حقيقة أنّ السرعة الحقيقية لا تزال موجودة.

ففي برشلونة كان من المرجّح أن ينهي السباق في المركز الثاني، وفي النمسا وصفه توتو وولف بأنّه الأسرع من حيث وتيرة السباق، وفي سيلفرستون بدا الفوز في المتناول مرة أخرى.

وقال الإيطالي الشاب: "خسرنا الكثير من النقاط، لكن الزخم لا يزال موجودًا لأنني أعتقد أنّنا أظهرنا السرعة هذا الأسبوع".

وأضاف: "وأظهرنا الإمكانات التي نمتلكها عندما أكون في الحالة المناسبة، وعندما يكون الفريق والسيارة في الوضع المناسب، فقد أثبتنا ما نحن قادرون على تحقيقه".

وأكمل: "لذلك أعتقد أنّ الزخم لا يزال معنا. وفي الواقع، فإنّ هذه الانتكاسة تزيد النار اشتعالًا، كي أذهب إلى سبا وأحاول تقديم أداء أفضل".