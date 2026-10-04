أنتونيللي: المركز الثاني كان أفضل نتيجة ممكنة بالنسبة لنا في ماليزيا
بعد إنهائه جائزة البحرين الكبرى المقامة في ماليزيا بالمركز الثاني، أكد كيمي أنتونيللي أن مرسيدس حققت اليوم أفضل نتيجة ممكنة بالنسبة إليها.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ولويس هاميلتون، فيراري وكيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/صور جيتي
كان كيمي أنتونيللي قد نجح في الانقضاض على صدارة السباق الذي بدأ في أجواء ماطرة ليتقدم أمام ماكس فيرستابن، لكن سرعان ما تمكن سائق ريد بُل من اللحاق به وانتزاع الصدارة ليحقق أولى انتصاراته هذا الموسم، في وقت انسحب فيه جورج راسل سائق مرسيدس بسبب مشكلة في وحدة الطاقة في المرحلة الختامية من السباق.
وأشار أنتونيللي إلى أن المركز الثاني كان أفضل نتيجة ممكنة للفريق في السباق، كما هنأ ماكس فيرستابن وريد بُل على عطلة نهاية الأسبوع الناجحة.
وقال أنتونيللي، متصدر بطولة العالم: "قدمنا أقصى ما كان بإمكاننا تقديمه اليوم. أهنئ ماكس وريد بُل على عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية التي قدماها".
وتابع: "بصراحة، لا يزال أمامنا الكثير من العمل. واجهنا صعوبات أكبر من المعتاد، لكنني سعيد رغم ذلك بمغادرة هذه الحلبة وفي جعبتنا المركز الثاني".
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