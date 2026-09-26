أنتونيللي الحذر كان يقود "مثل جدته" في سباق باكو للفورمولا 1

إذا كان فوز كيمي أنتونيللي المذهل بعد عودة قوية في مونزا يمثل أداءً سيظل عالقًا في الأذهان، فإن ما قدمه لاحقًا في شوارع باكو كان مجرد هامش صغير في مسيرته الناشئة.

وبعد اصطدامه بالجدار خلال التصفيات، كان أنتونيللي مقبلًا على سباق عودة ثانٍ في غضون ثلاثة سباقات، وهذه المرة من المركز السادس عشر على شبكة الانطلاق. لكن رغم أن حلبة مدينة باكو البالغ طولها 6 كيلومترات قدمت بالتأكيد فرصًا أكثر للتجاوز مقارنة بمحطة الفورمولا 1 السابقة في مدريد، أدرك أنتونيللي أن تكرار ما فعله في مونزا كان سيكون مهمة شاقة في أفضل الأحوال، وهدفًا مستحيلًا في أسوأها.

وعلى حلبة الشوارع الصعبة والمليئة بالمطبات الهوائية والمصائد، اتبع أنتونيللي نهجًا حذرًا بينما بدأ يتجاوز سائقي وسط الترتيب تدريجيًا، ليتقدم إلى المركز الثامن بحلول الوقت الذي تسبب فيه أليكس ألبون في دخول سيارة الأمان إلى الحلبة في اللفة 31 من أصل 51.

وبعد أن استفاد بالفعل من خروج لاندو نوريس عن المسار عند المنعطف الأول، منحت حالة الحياد تلك عودة أنتونيللي دفعة أخرى كانت في أمس الحاجة إليها، بعدما أعادت تجميع السيارات في مجموعة واحدة. كما تلقى السائق البالغ من العمر 20 عامًا مساعدة إضافية عندما أخرج فرانكو كولابينتو نوريس وزميله في ألبين بيير غاسلي من السباق، بينما تمكن سائق مرسيدس بطريقة ما من النجاة من الفوضى.

وفتح ذلك الباب أمامه لتوجيه تحدٍ نحو لويس هاميلتون سائق فيراري، بينما عبر أنتونيللي خط النهاية في المركز الخامس، ليكمل جولة ناجحة من الحد من الأضرار بعد عطلة نهاية أسبوع صعبة.

واعترف أنتونيللي بعد السباق بأنه كان يقود مثل "جدته"، في محاولة لتقليص خسارته من النقاط أمام زميله الفائز جورج راسل.

وأوضح أنتونيللي: "كنت أقود اليوم قليلًا مثل جدتي، مجرد وضعية الحدّ من الأضرار. كما تعلمون، لم أخاطر. وقبل القيام بأي محاولة تجاوز، كنت أتأكد أولًا من أنني أستطيع تنفيذها."

ورغم أن أنتونيللي تمكن من تجنب فوضى كولابينتو عند إعادة الانطلاق، فقد تعرض لاحتكاك من سائق هاس أولي بيرمان، ما تسبب في أضرار لحافة الأرضية على الجهة اليسرى.

وقال أنتونيللي موضحًا: "بعد إعادة الانطلاقة، تعرضت الأرضية لأضرار كبيرة. اختفى جانبي الأيسر بالكامل بسبب الاحتكاك. وبعد ذلك، أصبحت قيادة السيارة صعبة جدًا وغير مستقرة. وما زلت حاولت الوصول إلى المركز الرابع، لكن في النهاية، كان هذا أحد تلك الأيام التي يجب أن تكون سعيدًا فيها بالمركز الخامس".

وأكمل: "رأيت سيارة ألبين تغلق مكابحها، فتراجعت فورًا. وكنت أستعد لتنفيذ حركة التبديل، لكن من الواضح أنني لم أر أولي قادمًا بهذه السرعة من الجهة الداخلية. كنت محظوظًا لأنني تمكنت من الإفلات، لكنني لم أكن محظوظًا جدًا للخروج بكل هذه الأضرار الكبيرة".

وبعد عطلة نهاية أسبوع مضطربة شهدت تسربًا هيدروليكيًا خلال التجارب وحادثة في التصفيات، شعر أنتونيللي بخيبة أمل من أدائه الشخصي. وكانت قلة الوتيرة والتناغم مع السيارة هي ما دفعته إلى اتباع نهجه الأكثر حذرًا في السباق.

وأوضح: "لو كانت لدي الوتيرة نفسها التي كنت أملكها في مونزا أو في السباقات السابقة، لكان الأمر مختلفًا. كنت سأكون في وضع الهجوم الكامل. لكنني أدركت مبكرًا جدًا اليوم، أولًا، أنه كان من الأصعب بكثير التجاوز مع وجود قطار من السيارات جميعها في وضع التجاوز. وثانيًا، لم تكن لدي الوتيرة نفسها التي امتلكتها سابقًا".

وأكمل: "تغيرت العقلية بسرعة كبيرة. وكذلك عندما ترى هذا العدد الكبير من الأشخاص يرتكبون الأخطاء، فإنك تتراجع قليلًا. لأنني اليوم استفدت ببساطة من أخطاء الجميع الآخرين وتقدمت إلى الأمام".

وبعدما حدّ أنتونيللي خسارته من النقاط أمام راسل إلى 15 نقطة بفضل عودته إلى المركز الخامس، يغادر باكو متقدمًا بفارق مريح يبلغ 66 نقطة في صدارة الترتيب، مع توجه الفورمولا 1 إلى ماليزيا.