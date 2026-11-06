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أنتونيللي البطل ينتزع زمام الأمور في التجارب الثانية في ساو باولو

تصدر بطل العالم الجديد في الفورمولا 1 كيمي أنتونيللي حصة التجارب الحرة الثانية يوم الجمعة في جائزة البرازيل الكبرى، على حلبة إنترلاغوس التي غطّتها الغيوم.

تم التحرير: 06-11-2026

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كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

تمكّن بطل العالم المتوّج حديثًا كيمي أنتونيللي من تصدّر حصة التجارب الحرة الثانية يوم الجمعة في جائزة البرازيل الكبرى، متقدمًا على لاندو نوريس وماكس فيرستابن في ساو باولو.

وعلى الحلبة الكلاسيكية في إنترلاغوس، البالغ طولها 4.3 كيلومتر، سجّل أنتونيللي أسرع أوقاته قبل بلوغ منتصف الحصة الثانية بقليل، مع انتقال السائقين إلى استخدام الإطارات اللينة، ليتفوّق السائق الإيطالي على نوريس وفيرستابن.

وعلى الرغم من لجوء الجماهير بين الحين والآخر إلى استخدام معاطف المطر، فإن زخات الأمطار الخفيفة لم تستمر فعليًا، وذلك خلال اليوم الذي كان متوقعًا أن يكون الأكثر صفاءً في عطلة نهاية أسبوع تأثرت بالأمطار. لكن الأجواء الأكثر برودة والغيوم الكثيفة أثّرت على مجريات الحصة بطرق مختلفة، إذ أفاد لويس هاميلتون بأنه "لا يستطيع رفع درجات حرارة الإطارات". وكان هاميلتون واحدًا من عدة سائقين انغلقت عجلاتهم الأمامية اليسرى أثناء الاقتراب من المنعطف الأول، الذي يتميز بميلان حاد في سطحه.

وعانى أنتونيللي، الذي أصبح أصغر بطل عالم في تاريخ الفورمولا 1 خلال جائزة المكسيك الكبرى الأسبوع الماضي، من احتكاك أرضية سيارته بالحلبة بشكل متكرر على المسار الوعر، لكنه نجح رغم ذلك في تصدّر التجارب المبكرة باستخدام الإطارات القاسية، مسجلًا زمنًا بلغ دقيقة واحدة و11.8 ثانية.

وبعد فترة من الهدوء النسبي، انتقل السائقون جميعًا إلى استخدام تركيبة الإطارات اللينة من بيريللي. وبرز جورج راسل، الذي يستعد لتحمّل عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب استخدام محرك جديد، بعدما سجّل زمنًا بلغ دقيقة واحدة و11.016 ثانية، قبل أن يتراجع خلف نوريس وفيرستابن.

لكن أنتونيللي، زميل راسل في مرسيدس، تمكّن من تسجيل زمن أسرع، بعدما كسر حاجز الدقيقة و11 ثانية بتسجيله دقيقة واحدة و10.763 ثانية. وكان هذا الزمن أسرع بربع ثانية من أزمنة ثلاثة سائقين ينتمون إلى ثلاثة فرق مختلفة، في ظل التقارب الكبير في مستويات الأداء مع اقتراب موسم 2026 من نهايته.

وعلى متن سيارة مكلارين MCL40 المطوّرة، التي تتضمن جناحًا أماميًا جديدًا، احتل نوريس المركز الثاني بزمن بلغ دقيقة واحدة و11.016 ثانية، متقدمًا بفارق 0.006 ثانية فقط على فيرستابن صاحب المركز الثالث، والذي أثار بعض الضحك بسبب شكواه عبر اللاسلكي من قابض سيارة ريد بُل.

وجاء راسل وأوسكار بياستري خلفهما، بفارق لا يتجاوز عُشر الثانية عن نوريس، ليكملا المراكز الخمسة الأولى. أما فيراري، التي غالبًا ما تبدأ أيام الجمعة بقوة، فقد قدّمت انطلاقة هادئة على نحو غير معتاد في البرازيل. وبعد تسجيله أسرع زمن في المقطع الأول، اكتفى هاميلتون بالمركز السادس، متقدمًا على زميله شارل لوكلير الذي حلّ سابعًا، بعدما أبدى الأخير استياءه من إعاقته على الخط المستقيم من جانب رافاييل كامارا، سائق هاس الذي يخوض مشاركته الأولى.

وعلى متن سيارة أودي ذات اللون الأخضر الداكن، احتل غابرييل بورتوليتو المركز الثامن أمام جماهير بلاده، بينما أكمل إسحاق حجار وسائق هاس أوليفر بيرمان المراكز العشرة الأولى.

وفي نهاية المطاف، احتل كامارا المركز السادس عشر، متأخرًا بفارق نصف ثانية عن زميله في الفريق، بعدما أكمل السائق الذي تعاقدت معه هاس لموسم 2027 أول يوم كامل له كسائق في سباقات الجائزة الكبرى، خلفًا لإستيبان أوكون الذي أُبعد عن الفريق.

أما نيكو هولكنبرغ سائق أودي، فظل عالقًا في المرآب، بعد المشكلات غير المعلنة التي عانى منها فريدي سلاتر، الذي حلّ بديلًا عن أحد السائقين خلال حصة التجارب الحرة الأولى في وقت سابق من يوم الجمعة.

التجارب الحرة الثانية

جميع الإحصائيات

المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س 1 أ. أنتونيللي مرسيدس 12 Mercedes Mercedes 37

1:10.763

S 219.216 2 ل. نوريس مكلارين 1 McLaren Mercedes 31

+0.253

1:11.016

0.253 S 218.435 3 م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 Red Bull Red Bull 23

+0.259

1:11.022

0.006 S 218.416 4 ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 35

+0.273

1:11.036

0.014 S 218.373 5 أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 32

+0.321

1:11.084

0.048 S 218.226 6 ل. هاميلتون فيراري 44 Ferrari Ferrari 35

+0.450

1:11.213

0.129 S 217.831 7 ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 33

+0.720

1:11.483

0.270 S 217.008 8 غ. بورتوليتو آودي 5 Audi Audi 33

+1.017

1:11.780

0.297 S 216.110 9 إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 Red Bull Red Bull 33

+1.076

1:11.839

0.059 S 215.932 10 أ. بيرمان فريق هاس اف1 87 Haas Ferrari 36

+1.228

1:11.991

0.152 S 215.476 11 ف. كولابينتو ألبين 43 Alpine Mercedes 33

+1.233

1:11.996

0.005 S 215.461 12 آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 RB Red Bull 36

+1.245

1:12.008

0.012 S 215.426 13 ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 RB Red Bull 36

+1.279

1:12.042

0.034 S 215.324 14 ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Mercedes 37

+1.346

1:12.109

0.067 S 215.124 15 ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Honda 34

+1.775

1:12.538

0.429 S 213.852 16

R. Câmara فريق هاس اف1

51 Haas Ferrari 30

+1.798

1:12.561

0.023 S 213.784 17 ك. ساينز الإبن ويليامز 55 Williams Mercedes 33

+1.979

1:12.742

0.181 S 213.252 18 ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Honda 31

+2.179

1:12.942

0.200 S 212.667 19 أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 37

+2.190

1:12.953

0.011 S 212.635 20 س. بيريز كاديلاك-فيراري 11 Cadillac Ferrari 34

+2.553

1:13.316

0.363 S 211.582 21 ف. بوتاس كاديلاك-فيراري 77 Cadillac Ferrari 33

+2.620

1:13.383

0.067 S 211.389 22 ن. هلكنبرغ آودي 27 Audi Audi 0

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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