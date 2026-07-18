أنتونيللي الأسرع وهاميلتون يتعرض لحادث في التجارب الحرة الثالثة في بلجيكا
أنهى أندريا كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس حصة التجارب الحرة الأخيرة لجائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1 في الصدارة، بينما تعرض لويس هاميلتون لحادثة في نهاية الحصة عند الخروج من المنعطف الثالث عشر.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي
سجل أنتونيللي زمنًا بلغ دقيقة واحدة و45.990 ثانية خلال محاولته الافتتاحية على الإطارات اللينة، ليضع معيارًا صعبًا أمام منافسيه مع نهاية أول 30 دقيقة من الحصة، وهو الزمن الذي أثبت أنه من الصعب تجاوزه.
حاول هاميلتون الاقتراب من زمن أنتونيللي خلال لفته الأخيرة على الإطارات اللينة، لكنه تعرض لحادث يكاد يكون نسخة طبق الأصل من حادث بيير غاسلي في التجارب الحرة الثانية؛ إذ دخل سائق فيراري المنعطف بسرعة زائدة، لينحرف إلى المنطقة الحصوية ويصطدم بالحاجز بواسطة الإطار الخلفي الأيمن، ما أدى إلى خروج العجلة من موضعها الصحيح.
ويعني ذلك بالنسبة إلى فريق فيراري قدرًا كبيرًا من العمل قبل التجارب التأهيلية لإصلاح الأضرار، وذلك بحسب مدى الضرر الذي لحق بعلبة التروس.
وبعد نشاط محدود خلال الدقائق العشر الأولى من الحصة بسبب العدد المحدود من الإطارات المتاحة، بدأت حلبة سبا-فرانكورشان تشهد حركة أكبر.
وخلال أولى محاولاته على الإطارات اللينة، كان هاميلتون أول من كسر حاجز الدقيقة و47 ثانية بعدما سجل دقيقة واحدة و46.789 ثانية، وذلك في لفته الثانية على المجموعة نفسها من الإطارات اللينة.
لم يتمكن ماكس فيرستابن وجورج راسل من التفوق على هذا الزمن في أول محاولتين لهما على الإطارات اللينة، لكن أنتونيللي نجح في ذلك؛ إذ اجتاز خط النهاية بزمن دقيقة واحدة و45.990 ثانية، متقدمًا بفارق ضخم بلغ ثمانية أعشار الثانية على هاميلتون.
وفي المقابل، تمكن فيرستابن من تحسين زمنه في لفته الثانية، لكنه بقي متأخرًا بفارق أقل من عُشر الثانية عن زمن هاميلتون.
وباستخدام مجموعة ثانية من الإطارات، استعاد فيرستابن جزءًا كبيرًا من الفارق مع أنتونيللي، كما استفاد من عامل السحب الهوائي خلف سيارة كاديلاك التي يقودها فالتيري بوتاس في المقطع الأخير، لكنه بقي متأخرًا بفارق 0.148 ثانية عن الزمن المرجعي للسائق الإيطالي.
وبعد ذلك، تمكن لاندو نوريس من التفوق على هذا الزمن بفارق 0.009 ثانية، وذلك في أول محاولة متأخرة له على الإطارات اللينة بعدما أمضى معظم الحصة في تنفيذ برنامج لفات طويلة على الإطارات المتوسطة.
ولم يتمكن أنتونيللي من تحسين زمنه خلال محاولته الثانية باستخدام مجموعة جديدة من الإطارات اللينة؛ إذ ألغى محاولته الأولى بعد خروجه عن المسار عند منعطف «لا سورس»، ويبدو أنه لم يتمكن من تعشيق نسبة السرعة الأخيرة في وقت مبكر بما يكفي.
وفي المحاولة التالية، كان متأخرًا بأكثر من ربع ثانية عن أفضل زمن له، لكن هذه اللفة أُلغيت أيضًا بسبب تجاوز حدود الحلبة.
وبذلك، احتل نوريس وفيرستابن المركزين الثاني والثالث على جدول أسرع الأزمنة. وكان راسل قد تقدم إلى المركز الرابع باستخدام مجموعته الثانية من الإطارات، قبل أن يخفف سرعته في محاولة أخرى بعد أن صادف سيرجيو بيريز عند منطقة راديون.
كما تعرض شارل لوكلير لموقف مشابه على مجموعة جديدة من الإطارات اللينة، عندما واجه بيير غاسلي البطيء عند المنعطف التاسع، لكنه تقدم إلى المركز السادس، خلف هاميلتون مباشرة، في محاولته التالية.
وحلّ أوسكار بياستري مرة أخرى خلف نوريس، محتلًا المركز السابع بفارق نصف ثانية عن زميله في الفريق.
كما نجح سائقا آودي في دخول قائمة العشرة الأوائل، حيث جاء نيكو هلكنبرغ في المركز الثامن أمام غابرييل بورتوليتو، بينما احتل إسحاق حجار المركز العاشر.
وتجاوز حجار توقفًا وتعطلًا لمحرك سيارته في ممر الصيانة، لكن ميكانيكيي فريق ريد بُل تمكنوا من استعادة السيارة، ليواصل الحصة بصورة طبيعية.
وأبلغ السائق الفرنسي عن معاناته في إيصال الإطارات إلى درجة الحرارة المناسبة، لا سيما في المحور الأمامي. وأنهى الحصة متقدمًا بفارق 0.08 ثانية فقط على أرفيد لينبلاد، الذي جاء بدوره أمام ليام لاوسون.
التجارب الحرة الثالثة
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|الزمن
|الفاصل
|الإطارات
|كم/س
|1
|أ. أنتونيللي مرسيدس
|12
|Mercedes
|Mercedes
|13
|
1:45.990
|S
|237.894
|2
|ل. نوريس مكلارين
|1
|McLaren
|Mercedes
|21
|
+0.139
1:46.129
|0.139
|S
|237.582
|3
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|3
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+0.148
1:46.138
|0.009
|S
|237.562
|4
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.367
1:46.357
|0.219
|S
|237.073
|5
|ل. هاميلتون فيراري
|44
|Ferrari
|Ferrari
|17
|
+0.392
1:46.382
|0.025
|S
|237.017
|6
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|17
|
+0.760
1:46.750
|0.368
|S
|236.200
|7
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|20
|
+0.795
1:46.785
|0.035
|S
|236.123
|8
|ن. هلكنبرغ آودي
|27
|Audi
|Audi
|20
|
+0.934
1:46.924
|0.139
|S
|235.816
|9
|غ. بورتوليتو آودي
|5
|Audi
|Audi
|18
|
+1.059
1:47.049
|0.125
|S
|235.540
|10
|إ. حجار ريد بُل ريسينغ
|6
|Red Bull
|Red Bull
|19
|
+1.106
1:47.096
|0.047
|M
|235.437
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