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أنتونيللي الأسرع في تصفيات لاس فيغاس وفيرستابن ينطلق من البول بوزيشن

سجل أنتونيللي الزمن الأسرع في التصفيات، لكنه سيتراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق، فيما فشل سائقا فيراري معًا في بلوغ القسم الثالث.

إيد هاردي

تم التحرير: 21-11-2026

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كيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: كلايف روز

سيبدأ ماكس فيرستابن جائزة لاس فيغاس الكبرى من البول بوزيشن، رغم تسجيل كيمي أنتونيللي الزمن الأسرع في التصفيات، بينما فشل كل من شارل لوكلير ولويس هاميلتون في بلوغ القسم الثالث.

وتفوق بطل العالم لموسم 2026 على سائق ريد بُل بفارق 0.258 ثانية، لكنه سيواجه عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق، بسبب استخدام وحدة جديدة لمحرك الاحتراق الداخلي في سيارة مرسيدس.

وكان فيرستابن قد انتزع البول بوزيشن المؤقت بعدما سجل دقيقة واحدة و34.151 ثانية، في حين كان أنتونيللي في المركز السادس، لكنه فشل في تحسين زمنه خلال محاولته الأخيرة، ما أتاح الفرصة للمنافسين للتفوق عليه.

غير أن أنتونيللي كان السائق الوحيد الذي تمكن من إزاحة الهولندي عن الصدارة، بعدما سجل دقيقة واحدة و33.893 ثانية عند رفع العلم الشطرنجي، محققًا بذلك أسرع زمن في التصفيات للمرة الثامنة هذا العام، والأولى منذ جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن.

لكن بسبب العقوبة، سينضم جورج راسل سائق مرسيدس إلى فيرستابن في الصف الأمامي، بعدما كان يأمل في الاستفادة من السحب الهوائي خلف زميله، قبل أن يمنعه الزحام على الحلبة من تحقيق ذلك.

وسجل راسل دقيقة واحدة و34.224 ثانية، بفارق عُشرين من الثانية أسرع من محاولته الأولى، كما تقدم بفارق 0.020 ثانية فقط على لاندو نوريس سائق مكلارين، الذي سيكمل المراكز الثلاثة الأولى على شبكة الانطلاق مساء السبت.

واحتل إسحاق حجار، زميل فيرستابن في ريد بُل، المركز الخامس في القسم الثالث من التصفيات، بفارق 0.699 ثانية عن الصدارة، بينما جاء المركز السادس من نصيب الناشئ أرفيد ليندبلاد، الذي قدم أداءً لافتًا بعد أسبوع واحد من تأكيد ريسينغ بولز التعاقد معه لموسم 2027.

أرفيد ليندبلاد، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: صور غيتي

وجاء أوسكار بياستري في المركز السابع، لكنه واحد من خمسة سائقين سيواجهون عقوبات على شبكة الانطلاق، إذ سيتراجع 10 مراكز بسبب تغيير المحرك، بينما احتل ليام لاوسون، زميل ليندبلاد، المركز الثامن.

وأكمل ثنائي ألبين، بيير غاسلي وفرانكو كولابينتو، المراكز العشرة الأولى، بفارق 1.212 و1.421 ثانية على التوالي عن أنتونيللي. لكن أبرز أحداث التصفيات جاء خلال القسم الثاني، بعدما تعرضت فيراري لخروج مزدوج من هذا القسم للمرة الأولى منذ جائزة إيمولا الكبرى في العام الماضي.

واحتل سائقا الفريق الإيطالي الصف السادس على شبكة الانطلاق، بعد قسم ثانٍ فوضوي للغاية بالنسبة إلى فيراري، تخلله إلغاء لوكلير محاولته في منتصف اللفة إثر انغلاق المكابح عند المنعطف السابع.

ولم يتمكن السائق المونغاسكي بعد ذلك من عبور خط البداية والنهاية لبدء محاولة جديدة في نهاية الحصة، ليكتفي بالمركز الحادي عشر، أمام هاميلتون الذي جاء في المركز الثاني عشر بعدما فشل بدوره في تحسين زمنه خلال محاولته الأخيرة.

وقال لوكلير متفاعلًا مع النتيجة: "لا يُصدق". وكان زميله في الفريق قادرًا على إقصاء أنتونيللي لو نجح في تحسين زمنه عند رفع العلم الشطرنجي، إذ نجا بطل العالم لموسم 2026 من الخروج بفارق 0.111 ثانية فقط.

وجاء نيكو هلكنبرغ سائق أودي في المركز الثالث عشر، بفارق ثلاثة أعشار من الثانية خلف هاميلتون، بينما احتل كارلوس ساينز سائق ويليامز المركز الرابع عشر، علمًا بأنه سيواجه عقوبة التراجع 10 مراكز بسبب استخدام شاحن توربيني جديد.

وبالتالي، سيتقدم زميل هلكنبرغ في أودي، غابرييل بورتوليتو، من المركز الخامس عشر، بينما جاء أليكس ألبون في المركز السادس عشر، ليحقق فريق ويليامز بذلك أول ظهور مزدوج له في القسم الثاني من التصفيات خلال موسم 2026.

وبدا أن رافاييل كامارا، الذي تعرض لالتفاف السيارة عند المنعطف الأول في بداية الحصة، في طريقه للاستفادة من السحب الهوائي الكبير الذي قدمه له زميله أولي بيرمان، قبل أن يدفعه بورتوليتو إلى منطقة الإقصاء من القسم الأول عند رفع العلم الشطرنجي.

وبذلك، أخفق ناشئ هاس في بلوغ القسم الثاني بفارق 0.071 ثانية فقط، ليحتل المركز السابع عشر، متقدمًا بفارق 1.163 ثانية على سيرجيو بيريز سائق كاديلاك في المركز الثامن عشر، وبفارق 1.180 ثانية على فرناندو ألونسو صاحب المركز التاسع عشر.

وجاء لانس سترول، زميل ألونسو في أستون مارتن، في المركز العشرين، لكنه سيواجه عقوبة التراجع 10 مراكز بسبب تركيب مدخرة طاقة جديدة ووحدة إلكترونيات تحكم جديدة في سيارته إيه إم آر26.

وبالتالي، سيتقدم فالتيري بوتاس من المركز الحادي والعشرين، بعدما سجل أبطأ زمن ضمن المحاولات في القسم الأول، وذلك بعد يومين فقط من إعلان كاديلاك التعاقد مع السائق الفنلندي، الفائز بعشرة سباقات جائزة كبرى، لموسم 2027.

وبذلك، كان بيرمان السائق الوحيد الذي لم يتمكن من تسجيل لفة فعلية مكتملة، إذ تمثلت مهمته الأساسية خلال القسم الأول في مساعدة زميله كامارا، بعدما تقرر أن يتراجع 35 مركزًا على شبكة الانطلاق بسبب تغيير وحدة الطاقة بالكامل.

شبكة الانطلاق

المركز السائق # الزمن الإطارات كم/س 1

م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ

3

1:34.151

237.104 2

ج. راسل مرسيدس

63

+0.073

1:34.224

236.920 3

ل. نوريس مكلارين

1

+0.093

1:34.244

236.870 4

إ. حجار ريد بُل ريسينغ

6

+0.441

1:34.592

235.998 5

آ. لينبلاد ريسينغ بولز

41

+0.517

1:34.668

235.809 6

أ. أنتونيللي مرسيدس

12

1:33.893

237.755 7

ل. لاوسون ريسينغ بولز

30

+0.939

1:35.090

234.762 8

ب. غاسلي ألبين

10

+0.954

1:35.105

234.725 9

ف. كولابينتو ألبين

43

+1.163

1:35.314

234.211 10

ش. لوكلير فيراري

16

+1.046

1:35.197

234.498 11

ل. هاميلتون فيراري

44

+1.102

1:35.253

234.361 12

ن. هلكنبرغ آودي

27

+1.309

1:35.460

233.852 13

غ. بورتوليتو آودي

5

+1.842

1:35.993

232.554 14

أ. ألبون ويليامز

23

+1.974

1:36.125

232.235 15

ر. كامارا فريق هاس اف1

51

+2.069

1:36.220

232.005 16

س. بيريز كاديلاك-فيراري

11

+3.232

1:37.383

229.235 17

أ. بياستري مكلارين

81

+0.748

1:34.899

235.235 18

ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ

14

+3.249

1:37.400

229.195 19

ف. بوتاس كاديلاك-فيراري

77

+3.450

1:37.601

228.723 20

ك. ساينز الإبن ويليامز

55

+1.490

1:35.641

233.410 21

ل. سترول أستون مارتن رايسينغ

18

+3.399

1:37.550

228.842 22

أ. بيرمان فريق هاس اف1

87

+13.854

1:48.005

206.690

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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