واصل السائق الإيطالي سلسلة احتكار مرسيدس لأقطاب الانطلاق الأولى، رغم اضطراره للسعي نحو كسر زمن فيرستابن في محاولته الثانية، بعدما استفاد الهولندي من عامل "السحب الهوائي" خلف زميله إسحاق حجار، الذي كان مثقلًا بسلسلة من عقوبات تغيير مكونات وحدة الطاقة، ليتصدر الترتيب مؤقتًا.

لكن أنتونيللي تمكن بعد ذلك من انتزاع ثلاثة أعشار الثانية مقارنة بزمن فيرستابن، مسجلًا دقيقة واحدة و44.361 ثانية، وهو الزمن الذي لم يتمكن أي من السائقين الآخرين من الاقتراب منه خلال محاولاتهم الأخيرة.

وبذلك، ضمن متصدر بطولة العالم مكانه إلى جانب فيرستابن في الصف الأمامي، بينما أشاد سائق ريد بُل بعمل فريقه للاستفادة من جهود زميله حجار في توفير السحب الهوائي.

بالمقابل، كان لاندو نوريس قد سجل أسرع زمن في الطلعات الأولى بعدما تفوق بفارق 0.039 ثانية على المحاولة الافتتاحية ل أنتونيللي، كما دخل شارل لوكلير دائرة المنافسة بعدما سجل زمنًا ضمن جزء من مئة من الثانية فقط خلف السائقين في المقدمة.

ورُفع العلم الأحمر بين المحاولتين لإزالة كمية من الحصى انتشرت على المسار، ما أدى إلى إطالة الفاصل الزمني قليلًا بين المحاولتين الأولى والثانية في القسم الثالث من التجارب التأهيلية.

وتقدم كل من أنتونيللي وفيرستابن على نوريس في محاولتيهما الأخيرتين، لكن زمن سائق مكلارين في محاولته الأولى في القسم الثالث بقي كافيًا لمنحه المركز الثالث.

وفي وقت لاحق، أوقف البريطاني محاولته الثانية بعدما مر فوق الحصى عند المنعطف الثالث عشر، لكنه نجح في تجنب الاصطدام بالحائط، على عكس ما حدث مع بيير غاسلي ولويس هاميلتون في حوادث مشابهة خلال التجارب.

لكن نوريس سيتلقى عقوبة التراجع عشرة مراكز على شبكة الانطلاق لسباق الأحد، ما يعني أنه سينطلق من المركز الثاني عشر بعد احتساب العقوبات الأخرى.

وبذلك، يتقدم جورج راسل إلى المركز الثالث بعدما أنهى التجارب في المركز الرابع، لينطلق إلى جانب شارل لوكلير من الصف الثاني.

وتأهل لويس هاميلتون في المركز السادس، بعدما تمكن من المشاركة في التجارب التأهيلية عقب الحادث الذي تعرض له في نهاية التجارب الحرة الثالثة، وسيتقدم إلى المركز الخامس على شبكة الانطلاق إلى جانب أوسكار بياستري، الذي حسن زمنه في اللحظات الأخيرة ليتفوق على أرفيد لينبلاد، صاحب الأداء اللافت، على شبكة انطلاق سباق الغد.

وسينطلق لينبلاد من المركز السابع إلى جانب غابرييل بورتوليتو. أما حجار فلم يسجل أي زمن في التجارب التأهيلية، مع علمه مسبقًا بأنه سينطلق من الصف الأخير في سباق الأحد.

وحسن ليام لاوسون زمنه في محاولته الثانية في القسم الثاني من التجارب التأهيلية، لكنه بقي متأخرًا بأربعة أجزاء من المئة من الثانية عن بورتوليتو، ليخفق في الانضمام إلى زميله لينبلاد ضمن العشرة الأوائل.

ولم يستخدم لاوسون النسخة المحدثة من سيارة فريق ريسينغ بولز هذا الأسبوع، نظرًا لتوفر مجموعة واحدة فقط من القطع، لينهي التجارب متأخرًا بنصف ثانية عن زميله.

وتأهل سائقا ألبين في المركزين الثاني عشر والثالث عشر، حيث جاء بيير غاسلي أمام فرانكو كولابينتو، بعدما نجح السائق الأرجنتيني في تحسين زمنه خلال لفته الأخيرة ليتقدم على نيكو هلكنبرغ، الذي توقفت سيارته على الحلبة خلال لفة العودة إلى منصة الصيانة بسبب تسرب في النظام الهيدروليكي، ما تسبب في تأخير انطلاق القسم الثالث من التجارب التأهيلية.

وكان الفارق بين كارلوس ساينز وأوليفر بيرمان 0.002 ثانية فقط، بينما أكملا منطقة الإقصاء في القسم الثاني.

وخرج أليكس ألبون من القسم الأول في اللحظات الأخيرة، بعدما تمكن سائقا ألبين من تحسين زمنيهما في لفتيهما الأخيرتين؛ إذ كان كولابينتو ضمن منطقة الإقصاء بعد المحاولات الأولى، لكنه نجح في الخروج منها على حساب ألبون.

وجاء سائق ويليامز متأخرًا بفارق 0.007 ثانية فقط عن أولي بيرمان في نهاية القسم الأول، بينما عانى سائق هاس الآخر، إستيبان أوكون، من عدم تمكنه من الاستفادة من عامل السحب الهوائي للسيارات أمامه، ليودع التصفيات من المركز الثامن عشر.

وجاء فالتيري بوتاس متأخرًا بفارق 0.022 ثانية فقط عن أوكون، ليتصدر ترتيب سائقي كاديلاك بعدما تجاوز سيرجيو بيريز في المحاولات الثانية.

وكان بيريز متقدمًا بفارق ثانيتين كاملتين على فرناندو ألونسو، أفضل سائقي أستون مارتن، بينما تذيل لانس سترول ترتيب التجارب التأهيلية.

وسيبدأ ألونسو السباق من آخر شبكة الانطلاق على أي حال، بعدما حصل على سلسلة من العقوبات نتيجة تغيير مكونات وحدة الطاقة خلال هذا الأسبوع.