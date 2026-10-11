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أنتونيللي: استفدت من الصراع بين نوريس وهاميلتون

أعرب أندريا كيمي أنتونيللي عن سعادته بحصد المركز الثالث في جائزة سنغافورة الكبرى، بعدما نجح في استغلال الصراع بين لاندو نوريس ولويس هاميلتون لتجاوزهما معًا، وحجز المقعد الأخير على منصة التتويج عقب سباق شاق بدنيًا.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
كيمي أنتونيللي، مرسيدس

كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: كلايف روز

تمكن كيمي أنتونيللي متصدر البطولة من انتزاع المركز الثالث في سباق سنغافورة، لتكون لديه الآن فرصة لحسم اللقب في الجولة المقبلة في أوستن.

وقال سائق مرسيدس الشاب عقب السباق: "لقد تجاوزنا سباقًا صعبًا للغاية، لكن في نهاية المطاف، أنا سعيد جدًا بتمكني من الصعود إلى منصة التتويج".

وأضاف: "تمكنت من الاستفادة من الصراع بين لاندو ولويس، ونفذت مناورة لتجاوزهما معًا. إن تحقيق المركز الثالث للفريق نتيجة رائعة، وأنا سعيد جدًا بذلك".

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وجاءت هذه النتيجة بعد أداء قوي قدمه أنتونيللي طوال السباق، ليعزز رصيده في البطولة قبل الجولات المقبلة من الموسم.

وعندما أُشير إلى أن فرصه الحسابية لا تزال قائمة لحسم لقب العالم في الجولة المقبلة بمدينة أوستن، بدا السائق الإيطالي الشاب متفاجئًا، قبل أن يرد قائلًا: "هل يمكنني أن أصبح بطلًا؟ حقًا؟! دعونا لا نشغل أنفسنا بذلك الآن".

واختتم: "لنركز فقط على تقديم أفضل ما لدينا، وخوض عطلة نهاية أسبوع جيدة، وإنجاز المهمة".

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