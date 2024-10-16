أنتونيللي: أنا وهاميلتون نتشابه في أسلوب القيادة
كشف أندريا كيمي أنتونيللي أنه استفاد من نصائح لويس هاميلتون قبل أول ظهور له في الفورمولا 1 مع فريق مرسيدس.
أوضح أنتونيللي، الإيطالي البالغ من العمر 18 عاماً، أن بيانات مرسيدس تظهر تشابه أسلوب قيادته مع ذلك الذي يتميز به هاميلتون.
وسيحل أنتونيللي مكان البريطاني بطل العالم سبع مرات ضمن صفوف فريق مرسيدس، الموسم المقبل، بعد انتقال هاميلتون إلى فيراري.
ونجح أنتونيللي بإقناع السهام الفضية أنه يستحق المقعد الشاغر بجانب جورج راسل عقب اختبارات الفورمولا 1 التي أقيمت بعد سباق جائزة بلجيكا الكبرى.
وضمن حديثه خلال مهرجان "dello Sport" في ترينتو، كشف السائق الشاب أن هاميلتون ساعده بشكل كبير في التحضير للموسم المقبل.
فقال: "لم أتوقع ذلك، إنه شخص لطيف للغاية ويتواصل معي كثيراً. عندما أنظر إلى البيانات، أجد أن أسلوب قيادته مشابه لأسلوبي".
وأضاف: "كنت في سنغافورة واستمعت إليه وهو يتحدث إلى المهندسين وتعلمت الكثير".
وكان أنتونيللي قد تصدر العناوين بسبب حادثته خلال أول 10 دقائق من التجارب الحرة الأولى في مونزا، التي كانت الأولى له في الفورمولا 1.
وعلى الرغم من محاولات مرسيدس خفض سقف التوقعات بشأن أنتونيللي، لكن السائق الشاب يطمح للفوز بالسباقات مباشرة منذ موسمه الأول.
حيث قال: "أشعر أنني جاهز للفورمولا 1. لا أعتقد أنني سأواجه أية مشاكل من ناحية السرعة".
وأضاف: "سيتعين عليّ العمل بجد لأتعلم كيفية إدارة عطلة نهاية الأسبوع والإجراءات المختلفة. سيكون هناك الكثير لأتعلمه".
وتابع: "سيكون حلماً أن أفوز ببعض السباقات العام المقبل بالتأكيد. لن تكون مهمة سهلة لأن جميع الفرق ستمتلك سيارات تنافسية. لذلك سيكون الأمر صعباً للغاية، ولكن هذا هو هدفنا الرئيسي".
واختتم: "بضع منصات تتويج ستكون جيدة أيضاً، لكن الهدف الرئيسي هو تحقيق بعض الانتصارات".
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