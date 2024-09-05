أنتونيللي: "أنا جاهز للمنافسة في الفورمولا واحد"
أكد أندريا كيمي أنتونيللي أنه "جاهز تماماً" لخوض منافسات الفورمولا واحد، وأنه لا شكّ لديه على الإطلاق حيال ذلك.
أندريا كيمي انتونيللي، مرسيدس وجورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي
كان أنتونيللي قد صرّح مؤخراً حول عدم ثقته من أنه جاهز بعد لمنافسات الفورمولا واحد، وسط تجهيز مرسيدس لبرنامج اختبارات مكثّف خصيصاً له.
لكن وبعد الإعلان عن انضمام أنتونيللي كسائق رسمي مع مرسيدس بدءاً من موسم 2025 المقبل، أكد أنتونيللي أنه لا توجد لديه أية شكوك حول قدرته.
حيث قال الإيطالي: "أنا أكثر ارتياحاً الآن. ربما تسألونني ما الذي تغير..".
وأكمل: "لكن منذ أن أكملت مجموعة ضخمة من التجارب على متن سيارات المواسم الماضية، حققت تقدماً كبيراً وأنا أكثر ارتياحاً الآن".
وأردف: "إحدى نقاط ضعفي كانت وتيرة السباق، لكني حسّنت ذلك بشكل واضح".
وأضاف: "تأقلمت مع السيارة وجميع الإجراءات، لكن ما زال أمامي الكثير لأتعلمه. وهذا ما بدا واضحاً بعد حادثتي في مونزا".
واسترسل: "لكنني أزداد ارتياحاً كلما قدتُ السيارة أكثر".
واستكمل: "السيارة مذهلة. تمتلك الكثير من القوة والكثير من الارتكازية، مع مكابح رائعة والكثير من الأشخاص حولك في المرآب".
واستطرد: "أنا حقاً غير معتاد على ذلك!".
وتابع: "لكنني حصلت على ثقة مرسيدس، لقد وضعوا ثقتهم بي، وقد اتخذوا هذا القرار بناء على ما شاهدوه".
واختتم: "عملي هو القيام بأفضل ما بوسعي، التعلم بأكبر قدر ممكن والتحضير لموسم 2025".
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