أنتونيللي: أقدم اعتذاري إلى راسل ومرسيدس

تعرض أنتونيللي لقوة جاذبية بلغت 52 جي أثناء الحادثة، كما قدم اعتذاراته إلى الفريق وإلى جورج راسل، مشيراً إلى أنه تعلم دروساً هامة من خطئه.

فقال بعد الحصة: "نعم، يا له من يوم!".

وأكمل: "أكملت أول حصة تجارب لي. للأسف، انتهت الحصة مبكراً بسبب الحادثة".

وأضاف: "كان حادثاً كبيراً، يعادل 52 جي".

وأردف: "أشعر بالأسف الشديد حقاً لما تسببت به إلى الفريق وجورج. كان ذلك خطئي بالكامل. ضغطتُ أكثر من اللازم".

وتابع: "كان يجب أن أزيد وتيرتي بشكل متدرج. لكن هذه الحادثة بمثابة درس قيم لي".

واسترسل: "أنا ممتن حقاً للفريق على هذه الفرصة. كان من الرائع رؤية التيفوزي في أولى اللفات".

واختتم: "لا أشعر بأنني على مايرام حالياً، سأرتاح وأركز على بقية الجولة. ما زالت أمامي عدة سباقات".