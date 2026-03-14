حقق كيمي أنتونيللي مركز الانطلاق الأول المؤقت في المرحلة الثالثة من تصفيات سباق جائزة الصين الكبرى، بعدما حسّن زمن لفاته إلى 1:32.064 في محاولته الأخيرة.

وكان زميله في الفريق جورج راسل آخر سائق يخرج إلى الحلبة.

ولم يتمكن راسل من إكمال سوى لفة 1ة فقط في القسم الثالث من التصفيات بسبب مشكلة واجهها في الدقائق الأولى من الحصة، لينهيها بفارق 0.222 ثانية خلف زميله اليافع أنتونيللي.

وبهذا ذهب قطب الانطلاق الأول إلى السائق الإيطالي الشاب.

وبتاريخ 14 مارس، أصبح أنتونيللي، الذي يبلغ من العمر 19 عاماً و6 أشهر و18 يوماً، صاحب الرقم القياسي لأصغر سائق يحقق مركز انطلاق أول في تاريخ الفورمولا 1، وهو الرقم الذي كان يحمله سابقاً سيباستيان فيتيل.

وقد حقق فيتيل هذا الرقم عندما كان يبلغ من العمر 21 عاماً وشهرين و11 يوماً في سباق جائزة إيطاليا الكبرى لعام 2008.

وقال أنتونيللي بعد الحصة: "نعم، كانت حصة نظيفة جداً، لذلك أنا سعيد جداً بذلك".

وأضاف: "واجه جورج مشكلة، وكان من الجيد أن نراه يحصل على لفتين إضافيتين، لكنها كانت حصة جيدة جداً بشكل عام".

وتابع قائلاً: "سارت الحصة بشكل نظيف ولم أرتكب أي أخطاء، لذلك أنا أتطلع إلى السباق".

وأضاف: "علمت أن جورج كان يواجه مشكلة، لكنني حاولت فقط أن أبقى مركزاً، وأن أبقى هادئاً، وأن أقدم لفة جيدة. وفي النهاية نجحت في ذلك".