جائزة الصين الكبرى
جائزة الصين الكبرى
جائزة الصين الكبرى
جائزة الصين الكبرى
جائزة الصين الكبرى
جائزة الصين الكبرى
جائزة الصين الكبرى
جائزة الصين الكبرى
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

أنتونيللي أصغر صاحب مركز انطلاق أول في تاريخ الفورمولا 1 يكشف "سرّ" إنجازه

قال أندريا كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس، أنه حقق قطب الانطلاق الأول في تصفيات سباق جائزة الصين الكبرى الرئيسي لموسم 2026، من خلال "الحفاظ على هدوئه".

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وأوليفير بيرمان، هاس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وأوليفير بيرمان، هاس

الصورة من قبل: أندي هون

حقق كيمي أنتونيللي مركز الانطلاق الأول المؤقت في المرحلة الثالثة من تصفيات سباق جائزة الصين الكبرى، بعدما حسّن زمن لفاته إلى 1:32.064 في محاولته الأخيرة. 

وكان زميله في الفريق جورج راسل آخر سائق يخرج إلى الحلبة.

ولم يتمكن راسل من إكمال سوى لفة 1ة فقط في القسم الثالث من التصفيات بسبب مشكلة واجهها في الدقائق الأولى من الحصة، لينهيها بفارق 0.222 ثانية خلف زميله اليافع أنتونيللي. 

وبهذا ذهب قطب الانطلاق الأول إلى السائق الإيطالي الشاب.

وبتاريخ 14 مارس، أصبح أنتونيللي، الذي يبلغ من العمر 19 عاماً و6 أشهر و18 يوماً، صاحب الرقم القياسي لأصغر سائق يحقق مركز انطلاق أول في تاريخ الفورمولا 1، وهو الرقم الذي كان يحمله سابقاً سيباستيان فيتيل. 

وقد حقق فيتيل هذا الرقم عندما كان يبلغ من العمر 21 عاماً وشهرين و11 يوماً في سباق جائزة إيطاليا الكبرى لعام 2008.

وقال أنتونيللي بعد الحصة: "نعم، كانت حصة نظيفة جداً، لذلك أنا سعيد جداً بذلك".

وأضاف: "واجه جورج مشكلة، وكان من الجيد أن نراه يحصل على لفتين إضافيتين، لكنها كانت حصة جيدة جداً بشكل عام".

وتابع قائلاً: "سارت الحصة بشكل نظيف ولم أرتكب أي أخطاء، لذلك أنا أتطلع إلى السباق".

وأضاف: "علمت أن جورج كان يواجه مشكلة، لكنني حاولت فقط أن أبقى مركزاً، وأن أبقى هادئاً، وأن أقدم لفة جيدة. وفي النهاية نجحت في ذلك".

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
فرانكو كولابينتو، ألبين، نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1، كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
ليام لوسون، فريق راسينغ بولز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول راسينغ

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
ليام لوسون، فريق راسينغ بولز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1، ليام لوسون، راسينغ بولز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أوسكار بيستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أوسكار بيستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول راسينغ

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
إيساك هاجار، ريد بول راسينغ، ليام لوسون، راسينغ بولز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، ماكس فيرستابين، ريد بول راسينغ

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول للسباقات، أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ، سيرجيو بيريز، كاديلاك رايسينغ

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
بيير غاسلي، ألبين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
إيساك هاجار، فريق ريد بول راسينغ

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أوسكار بيستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
بيير غاسلي، ألبين، إيزاك هاجار، ريد بول راسينغ

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
بيير غاسلي، ألبين، إيزاك هاجار، ريد بول راسينغ

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
ألكسندر ألبون، ويليامز، لانس سترول، أستون مارتن رايسينغ

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، فرانكو كولابينتو، ألبين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
فرانكو كولابينتو، ألبين، نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1، ليام لوسون، راسينغ بولز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
آياو كوماتسو، فريق هاس للفورمولا 1، فريدريك فاسور، فيراري

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
بيير غاسلي، ألبين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول راسينغ

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
بيير غاسلي، ألبين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
فالتيري بوتاس، كاديلاك راسينغ

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أوسكار بيستري، ماكلارين، بيير غاسلي، ألبين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول للسباقات، لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات، سيرجيو بيريز، فريق كاديلاك للسباقات

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1، ليام لوسون، راسينغ بولز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
تشارلز لوكلير، فيراري، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير
لورا مولر، مهندسة السباق في فريق هاس للفورمولا 1، على خط الانطلاق

جائزة الصين الكبرى 2026- السباق القصير