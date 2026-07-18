خلال المؤتمر الصحفي للسائقين قبل جائزة بلجيكا الكبرى، سُئل كيمي أنتونيللي متصدر بطولة العالم للفورمولا 1 عن كيفية تعامله مع الاهتمام المتزايد به في بلده مع ازدياد شهرته. وبينما رحب السائق الإيطالي بالدعم الكبير الذي يتلقاه من جماهيره، أوضح أن التعامل مع الضغوط الناتجة عن ذلك لا يزال يمثل أولوية بالنسبة له.

حيث قال: "من الرائع أن أرى هذا الدعم عندما أعود إلى بلدي. نحن الإيطاليون عاطفيون للغاية، ونُظهر مشاعرنا كثيرًا، لذلك من الجميل رؤية هذا الحماس".

وأضاف: "لكن في الوقت نفسه، يجب أن تكون حذرًا من التوقعات التي تُبنى حولك. ومع ذلك، من الرائع دائمًا العودة إلى الوطن، خاصة بعد عطلة نهاية أسبوع جيدة، ورؤية كل هذا الدعم".

وتابع: "أما بالنسبة لمسألة الشهرة، فهناك أوقات تتمنى فيها ألا يتعرف عليك أحد عندما تقوم ببعض الأمور، مثل الخروج لتناول العشاء. لكن هذا أيضًا جزء من حياة الرياضي".

وأردف: "بصراحة، طالما أنك قادر على تقبل هذه اللحظات، فأعتقد أنها جميلة جدًا وممتعة. لكن بالطبع، هناك أوقات أتمنى فيها ألا يتعرف عليّ أحد. وفي الوقت نفسه، أعلم أن هذا جزء من طبيعة الأمر، وأنا سعيد جدًا بما أعيشه".

هذا ويخوض أنتونيللي موسمه الثاني فقط في الفورمولا 1، ويتصدر حاليًا بطولة السائقين بفارق 25 نقطة عن زميله في مرسيدس جورج راسل صاحب المركز الثاني. وأصبح السائق البالغ من العمر 19 عامًا أصغر سائق يتصدر ترتيب البطولة بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في جائزتي الصين واليابان، قبل أن يواصل تألقه بانتصارات أخرى في ميامي وكندا وموناكو.

ومنذ فوزه في شوارع مونتي كارلو، لم يتمكن أنتونيللي من الصعود إلى أعلى درجات منصة التتويج مجددًا، إذ انسحب من جائزة إسبانيا الكبرى، ثم أنهى سباق النمسا في المركز الثالث، قبل أن يحل في المركز الخامس عشر في جائزة بريطانيا الكبرى.