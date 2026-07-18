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أنتونيللي: أتمنى أحيانًا ألا يتعرف عليّ أحد

اعترف كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس في الفورمولا 1 بأنه يتمنى أحيانًا أن يمر دون أن يتعرف عليه أحد، في الوقت الذي يتعلم فيه كيفية التعامل مع شهرته المتزايدة في إيطاليا.

منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باجنال

خلال المؤتمر الصحفي للسائقين قبل جائزة بلجيكا الكبرى، سُئل كيمي أنتونيللي متصدر بطولة العالم للفورمولا 1 عن كيفية تعامله مع الاهتمام المتزايد به في بلده مع ازدياد شهرته. وبينما رحب السائق الإيطالي بالدعم الكبير الذي يتلقاه من جماهيره، أوضح أن التعامل مع الضغوط الناتجة عن ذلك لا يزال يمثل أولوية بالنسبة له.

حيث قال: "من الرائع أن أرى هذا الدعم عندما أعود إلى بلدي. نحن الإيطاليون عاطفيون للغاية، ونُظهر مشاعرنا كثيرًا، لذلك من الجميل رؤية هذا الحماس".

وأضاف: "لكن في الوقت نفسه، يجب أن تكون حذرًا من التوقعات التي تُبنى حولك. ومع ذلك، من الرائع دائمًا العودة إلى الوطن، خاصة بعد عطلة نهاية أسبوع جيدة، ورؤية كل هذا الدعم".

وتابع: "أما بالنسبة لمسألة الشهرة، فهناك أوقات تتمنى فيها ألا يتعرف عليك أحد عندما تقوم ببعض الأمور، مثل الخروج لتناول العشاء. لكن هذا أيضًا جزء من حياة الرياضي".

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

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جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
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جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
بيير غاسلي، ألبين

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
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جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
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جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
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جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
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جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
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جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
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جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
سيرجيو بيريز، فريق كاديلاك للسباقات

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
بيير غاسلي، ألبين

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة بلجيكا الكبرى2026- التجارب الحرة الثنية
فورمولا 1
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وأردف: "بصراحة، طالما أنك قادر على تقبل هذه اللحظات، فأعتقد أنها جميلة جدًا وممتعة. لكن بالطبع، هناك أوقات أتمنى فيها ألا يتعرف عليّ أحد. وفي الوقت نفسه، أعلم أن هذا جزء من طبيعة الأمر، وأنا سعيد جدًا بما أعيشه".

هذا ويخوض أنتونيللي موسمه الثاني فقط في الفورمولا 1، ويتصدر حاليًا بطولة السائقين بفارق 25 نقطة عن زميله في مرسيدس جورج راسل صاحب المركز الثاني. وأصبح السائق البالغ من العمر 19 عامًا أصغر سائق يتصدر ترتيب البطولة بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في جائزتي الصين واليابان، قبل أن يواصل تألقه بانتصارات أخرى في ميامي وكندا وموناكو.

ومنذ فوزه في شوارع مونتي كارلو، لم يتمكن أنتونيللي من الصعود إلى أعلى درجات منصة التتويج مجددًا، إذ انسحب من جائزة إسبانيا الكبرى، ثم أنهى سباق النمسا في المركز الثالث، قبل أن يحل في المركز الخامس عشر في جائزة بريطانيا الكبرى.

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