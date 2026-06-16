يعاني سائقا ريد بُل من مشاكل في الانطلاق منذ بداية موسم الفورمولا 1. وبينما كانت هناك بعض الانطلاقات القوية بين الحين والآخر، واصل ماكس فيرستابن وإسحاق حجار المعاناة من انطلاقات غير مستقرة، وغالبًا ما كانا يخسران عدة مراكز بمجرد الانطلاق.

ويبدو أن الفرق الأخرى التي واجهت مشاكل مماثلة في وقت سابق من الموسم قد وجدت حلولًا لها.

وحقق فريق مرسيدس على وجه الخصوص تقدمًا ملحوظًا، إذ كان كيمي أنتونيللي من بين أضعف السائقين في الانطلاقة خلال الجولات الافتتاحية من البطولة، وكان يخسر المراكز باستمرار عند الانطلاقة.

لكن يبدو أن الفريق وجد الحل، حيث قدم السائق الإيطالي انطلاقات نظيفة ومتسقة خلال عطلات نهاية السباق الثلاث الأخيرة.

أما في ريد بُل، فما زالت المشكلة مصدر قلق كبير، إذ تبدو إجراءات الانطلاقة معقدة للغاية بحيث يصعب على السائقين تنفيذها بصورة موثوقة.

وقد برزت المشكلة مجددًا في برشلونة، حيث عانى حجار من انطلاقة كارثية. فبعد أن تأهل سادسًا واصطف مباشرة خلف زميله في الفريق على شبكة الانطلاق، تراجع الفرنسي إلى المركز الرابع عشر بعد انطلاقة سيئة، خاسرًا ثمانية مراكز في الطريق إلى المنعطف الأول وحده.

إسحاق حجار، ريد بُل الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

ورغم أنه تمكن من التعافي وإنهاء السباق في المركز السادس، وصف حجار انطلاقته في برشلونة بأنها "كابوس"، وطالب ريد بُل بمعالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن، معتبرًا أن الفرق المنافسة منحت سائقيها أنظمة أكثر سهولة للتعامل معها.

حيث قال لقناة الفورمولا 1 التلفزيونية: "نحتاج فقط إلى العمل على انطلاقاتنا، ببساطة لا يمكن أن نستمر بهذه الطريقة".

"في كل سباق تتكرر القصة نفسها. اليوم كان كابوسًا، لكنني عانيت طوال عطلة نهاية الأسبوع. هذه هي النقطة التي نحتاج إلى العمل عليها حقًا، لأن الجميع أحرز تقدمًا، بينما أنا تراجعت إلى الخلف مرة أخرى. لذا نعم، الإجراءات معقدة للغاية. وهامش العمل ضيق جدًا".

ثم توسع في شرح المشكلة في المنطقة الإعلامية بعد السباق، مشيرًا إلى أن مستوى الدقة الذي يتطلبه النظام الحالي لدى ريد بُل غير واقعي.

حيث أجاب عندما سُئل عن سبب الانطلاقة السيئة: "لا أعلم يا رجل. الأمر ببساطة أن عطلة نهاية الأسبوع بأكملها كانت على هذا النحو بالنسبة لي".

"أعتقد أنه من بين ستة تدريبات انطلاق قمنا بها طوال عطلة نهاية الأسبوع، كانت هذه الأسوأ. وقد حصلت على شبكة الانطلاق. توقفت السيارة مرتين، وهو أمر لم يحدث لي طوال الموسم. لذلك نعم، نحتاج إلى حل هذه المشاكل لأن الإجراءات معقدة للغاية".

"أنا لست حاسوبًا، ولست آلة، ولا أستطيع أن أكون دقيقًا بنسبة 0.0001%. هذا لا ينجح".

لورون ميكيز: هذا جزء من عملية التعلم

من جهته، يرى مدير فريق ريد بُل لورون ميكيز أن معاناة الفريق في الانطلاق مرتبطة بتحدي إيجاد نطاق التشغيل المثالي لوحدة الطاقة الجديدة، مؤكدًا فعليًا تقييم حجار بأن هامش العمل الحالي ضيق للغاية بحيث يصعب على السائقين تنفيذ الإجراءات باستمرار.

ومع ذلك، لم يلمح إلى ما إذا كان الحل وشيكًا. حيث قال ميكيز أثناء حديثه عن سباق حجار:

"كما تعلمون، لم نحصل على انطلاقة جيدة".

"لقد عانينا من انطلاقات ضعيفة حتى الآن هذا الموسم. كما تعلمون، هذا جزء من السنة الأولى لنا كفريق مصنع لوحدات طاقة. تعلمنا أن هناك الكثير من الأمور التي نحتاج إلى تحسينها والعمل عليها بين جانب الهيكل وجانب وحدة الطاقة".

"بالتأكيد، لقد كنا نقول إن لدينا وحدة طاقة جيدة جدًا. لكنها أيضًا وحدة طاقة تمتلك نطاق تشغيل ضيقًا للغاية. وهناك العديد من الجوانب التي تجعل حياتك أكثر صعوبة قليلًا".

"لذلك فهذا جزء من عملية التعلم في السنة الأولى".