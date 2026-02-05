تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1

"أمران على ريد بُل الانتباه لهما" من أجل منافسة مرسيدس

ترى بيرني كولينز المحللة التقنية لدى "سكاي سبورتس"، أنه على ريد بُل التركيز ضمن مجالين أساسيين في موسم 2026 المقبل، كي تتمكن من منافسة وحدة طاقة مرسيدس.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
إضافة كمصدر مفضل
كسوة سيارة مرسيدس دبليو17

كسوة سيارة مرسيدس دبليو17

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

تخوض ريد بُل هذا الموسم تجربة تاريخية عبر تقديم محركها الخاص لأول مرة في تاريخها، حيث تم تطوير هذا المشروع بالتعاون مع فورد.

وظهرت وحدة الطاقة الجديدة على الحلبة للمرة الأولى الأسبوع الماضي خلال اختبار تمهيدي في برشلونة. 

ولم تواجه أي من ريد بُل ومرسيدس مشاكل كبيرة خلال الاختبارات، كما تواصلان استعداداتهما لبدء الحقبة الجديدة في مقدمة ركب المنافسين.

وضمن حديثها إلى "سكاي سبورتس اف1"، سلطت بيرني كولينز الضوء على الأفضلية المبكرة التي تتمتع بها مرسيدس قبل انطلاق الموسم الجديد.

حيث قالت: "ستكون هناك بعض التحديات في الصراع بين ريد بُل ومرسيدس".

وأكملت: "أولاً، هناك مسألة موثوقية المحرك. نعم، عمل محرك ريد بُل لمدة ثلاثة أيام حتى الآن ولم نرَ أي مشاكل، لكن مرسيدس تشارك بأربع سيارات، ما يعني أن بيانات موثوقية المحرك ستتجمع لديها بسرعة أكبر بكثير". 

وتابعت: "هذا مجال يجب على ريد بُل التركيز عليه بشكل خاص".

طلاء سيارة مرسيدس W17

إطلاق سيارة مرسيدس
طلاء سيارة مرسيدس W17

إطلاق سيارة مرسيدس
جورج راسل، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

إطلاق سيارة مرسيدس
طلاء سيارة مرسيدس W17

إطلاق سيارة مرسيدس
طلاء سيارة مرسيدس W17

إطلاق سيارة مرسيدس
طلاء سيارة مرسيدس W17

إطلاق سيارة مرسيدس
طلاء سيارة مرسيدس W17

إطلاق سيارة مرسيدس
جورج راسل، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

إطلاق سيارة مرسيدس
طلاء سيارة مرسيدس W17

إطلاق سيارة مرسيدس
طلاء سيارة مرسيدس W17

إطلاق سيارة مرسيدس
طلاء سيارة مرسيدس W17

إطلاق سيارة مرسيدس
طلاء سيارة مرسيدس W17

إطلاق سيارة مرسيدس
طلاء سيارة مرسيدس W17

إطلاق سيارة مرسيدس
طلاء سيارة مرسيدس W17

إطلاق سيارة مرسيدس
جورج راسل، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

إطلاق سيارة مرسيدس
فورمولا 1
15

وأضافت: "أحد الأسباب التي جعلت مرسيدس قوية للغاية في الماضي هو أنها كانت تعرف بالضبط كيف تستفيد بأقصى قدر من الطاقة التي تمتلكها".

وأردفت: "عندما دخلنا حقبة المحركات الهجينة لأول مرة، كانت هذه نقطة قوة حقيقية لمرسيدس، وأعتقد أنها ستبقى إحدى نقاط قوتها الأساسية".

واسترسلت: "هل تستطيع ريد بُل التعلم بالسرعة الكافية لاستخراج أقصى أداء من هذه المحركات وفي هذه الحقبة الجديدة؟".

وأوضحت: "ماكس في وضع جيد جداً من هذه الناحية لأنه يخوض الكثير من سباقات المحاكاة الافتراضية. هو سائق ذكي جداً، جداً، وسيبدأ بتقديم ملاحظات بسرعة كبيرة حول أين وكيف يجب استخدام الطاقة".

واختتمت: "لكن إذا كان هناك فارق مع مرسيدس، فسيتعين على ريد بُل الاستمرار في العمل على هذين الجانبين لسدّ هذا الفارق".

أبرز التعليقات

شاهد المزيد