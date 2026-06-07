إعداد وترجمة: خلدون يونس

أظهرت خسارة جورج راسل المكلفة في جائزة كندا الكبرى، والتي جعلته يتراجع بفارق 43 نقطة، أنه سيواجه مشكلة بحجم كيمي أنتونيللي هذا العام.

وجاءت هزيمته الخامسة في التصفيات أمام الإيطالي المتألق في موناكو لتؤكد من جديد أن هذه المشكلة لن تختفي في أي وقت قريب.

كان راسل قد بدأ موسم 2026 للفورمولا 1 بقوة من خلال تحقيق فوز من قطب الانطلاق الأول حتى خط النهاية في ملبورن، لكن سلسلة من الأحداث المؤسفة، بدءًا من توقيت دخول سيارة الأمان وصولًا إلى مشاكل الموثوقية، سرعان ما حولت الزخم في سباق اللقب لمصلحة أنتونيللي.

لكن بعيدًا عن سوء حظ راسل في الصين واليابان وكندا، ظهر اتجاه آخر لا يقل إثارة للقلق، وربما يفوقه خطورة، خلال السباقات الأخيرة.

ففي الحلبات منخفضة الطاقة، حيث يمثل تسخين الإطارات عاملًا حاسمًا، يبدو أن أسلوب قيادة راسل السلس للغاية يعمل ضده مع سيارة 2026، في حين أن طريقة أنتونيللي الأكثر عدائية في إدارة المقود تساعده بشكل طبيعي على إدخال الإطارات إلى نطاق التشغيل المثالي واستخراج أقصى أداء من سيارة دبليو 17.

ظهر هذا الفارق لأول مرة في ميامي، حيث تأخر راسل بأربعة أعشار الثانية خلف أنتونيللي في تصفيات السباق القصير وتصفيات السباق الرئيسي على حد سواء.

وعزا راسل ذلك في البداية إلى أن حلبة ميامي أوتودروم تعدّ من الحلبات الصعبة بالنسبة له بسبب الإسفلت الناعم.

لكن في الحلبتين التاليتين منخفضتي الطاقة، واللتين تتميزان بوفرة المنعطفات البطيئة وقلة المنعطفات السريعة التي تولد أحمالًا جانبية على الإطارات، وهما مونتريـال ومونتي كارلو، تكرر السيناريو نفسه.

في كندا، تمكن راسل من التفوق على أنتونيللي بفارق ضئيل في التصفيات، لكنه اعترف بأنه كان "بعيدًا تمامًا عن المنافسة حتى اللفة الأخيرة من القسم الثالث" في كلتا حصتي التصفيات، وأنه تمكن من استخراج لفة "استثنائية" في اللحظة الحاسمة.

لكن في شوارع موناكو الضيقة، تعرض راسل لهزيمة واضحة، إذ اندفع أنتونيللي نحو مركز الانطلاق الأول بينما لم يتمكن راسل سوى من احتلال المركز السادس بفارق أربعة أعشار كاملة.

وقال راسل وهو في حالة من الحيرة: "بصراحة لا أعرف حقًا ما الذي يحدث".

وأضاف: "من الواضح أن هناك شيئًا في أسلوب قيادتي لا يساعد السيارة في الوقت الحالي".

في موناكو اتضح أن راسل كان يعاني من صعوبة في رفع درجة حرارة الإطارات إلى المستوى المطلوب، وهي مشكلة واجهها عدد من السائقين الآخرين أيضًا، بينما بدا أن أنتونيللي أكثر قدرة على إدخال الإطارات بشكل طبيعي إلى نطاق التشغيل المثالي دون الحاجة إلى تعديلات كبيرة. وجاء الجزء الأكبر من فارق الأعشار الأربعة بينهما في المقطعين الثاني والثالث، وخاصة عند شيكان نوفيل.

لكن هناك فرقًا كبيرًا بين ملاحظة الاختلاف في بيانات القياس وفهم كيفية معالجته. وقد ترك يوم السبت في موناكو راسل في حالة "ارتباك شديد"، فيما بدأ مهندسوه البحث عن وسائل لتعديل أسلوب قيادته خلال لفات التحمية، إلى جانب دراسة تغييرات أخرى متعلقة بإعدادات السيارة للتخفيف من هذه المشكلة في الحلبات البطيئة المشابهة.

وأوضح راسل: "أعتقد أن هناك بوضوح اختلافًا في أسلوب القيادة بيني وبينه، وكان هذا الاختلاف موجودًا العام الماضي أيضًا".

وأضاف: "لقد خدم هذا الأمر مصلحتي بشكل جيد جدًا العام الماضي، ومن الواضح أنه يعمل لمصلحته بشكل مثالي هذا العام، لكن ذلك لا يفسر لماذا كنت قويًا جدًا في بداية الموسم وأصبحت ضعيفًا الآن".

وتابع: "لذلك علينا أن نبحث عن السبب. الأمر واضح في البيانات. الفارق يتمثل في أن طريقة قيادتنا تؤثر كثيرًا على الإطارات".

وأضاف: "إنه ببساطة يضع الإطارات في نطاق تشغيل أفضل مني. كما أنه يحصل على توازن أفضل خلال اللفة، وبالتالي تأتيه السرعة بسهولة أكبر. لا أعرف سبب ذلك".

جورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

ولا يُتوقع أن تظهر هذه المشكلة بنفس الحدة في جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة برشلونة-كاتالونيا الأسبوع المقبل، نظرًا لاحتوائها على منعطفات طويلة ومتطلبة، ما يجعل السباق الإسباني مؤشرًا جيدًا لمعرفة ما إذا كانت نظرية اختلاف أسلوب القيادة هي السبب الوحيد أم أن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا.

أنتونيللي الهادئ لا يهتز أمام أكبر اختبار في مسيرته حتى الآن

لم يكن هذا الاتجاه الأول ليشكل كارثة كبيرة لراسل لو كان زميله مجرد سائق ناشئ يعاني هو الآخر من صعوبات.

لكن نسخة 2026 من كيمي أنتونيللي تختلف تمامًا عن نسخة العام الماضي، أما الاتجاه الثاني الذي بدأ يضر بآمال راسل في المنافسة على اللقب فهو أن الإيطالي البالغ من العمر 19 عامًا يتعامل مع كل تحديات الفورمولا 1 بثبات لافت وإعجاب كبير.

وشكلت تصفيات موناكو أكبر اختبار لأنتونيللي حتى الآن، بعدما واجه تحديًا مفاجئًا من بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن في معركة مركز الانطلاق الأول.

وعندما يتعلق الأمر بالضغط، فلا يوجد ما هو أكثر قسوة من حلبة شوارع بطول 3.3 كيلومترات.

فكل منعطف يمثل فرصة لارتكاب خطأ، وكل تموج في الحلبة قد يزعزع توازن السائق. لكن أنتونيللي قدم لفة مذهلة للغاية منحته قطب الانطلاق الأول، وربما كانت أفضل لحظة له في الفورمولا 1 حتى الآن، كما أكدت مرة أخرى أنه لن يختفي من دائرة المنافسة.

لويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

وتبدو ثقته بنفسه في أعلى مستوياتها على الإطلاق، وكما حدث مع لويس هاميلتون من قبله، نجح ابن مدينة بولونيا في بناء انسجام ممتاز مع مهندس السباقات المخضرم بيتر بونينغتون.

وقال أنتونيللي بعد خروجه مباشرة من سيارة مرسيدس بينما كانت الأدرينالين لا تزال تتدفق في عروقه:

"هذه إحدى أكثر حصص التصفيات صعوبة، إن لم تكن الأكثر الأصعوبة خلال الموسم بأكمله".

وأضاف: "يتطلب الأمر جهدًا هائلًا، وكذلك خلال التجارب، لأنك تستمر في محاولة الاقتراب من الحد الأقصى للأداء".

وتابع: "بعد ذلك يصبح الأمر متعلقًا بالعثور على آخر عُشرين من الثانية، وهو أمر ليس سهلًا لأن الحواجز تبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر، وليس من السهل اكتساب الثقة".

وأضاف: "لكن بصراحة، شعرت بحالة رائعة هذا الصباح، وأنا سعيد لأننا تمكنا من إنهاء المهمة اليوم".

وختم قائلًا: "كانت واحدة من تلك اللفات التي نسميها اللفة السحرية".

ومع مرور كل عطلة سباق جديدة، تزداد قناعة مرسيدس بصحة قرارها السماح لأنتونيللي بتجاوز أخطاء البدايات خلال موسمه الأول الصعب في 2025.

وإلى جانب سرعته الطبيعية، فإن قدرته على استيعاب المعلومات والتعلم من أخطائه حولته إلى منافس هائل خلال فترة زمنية قصيرة للغاية.

فهل تكون مشكلة راسل مؤقتة ومرتبطة بنوعية الحلبات فقط، أم أنه وجد أخيرًا منافسًا يوازيه داخل الفريق في شخص كيمي أنتونيللي؟

مع تتابع السباقات الأوروبية بسرعة، بواقع ستة سباقات خلال ثمانية أسابيع، لن يتأخر ظهور الإجابة كثيرًا.