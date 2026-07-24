أليكس براندل: تطور كيمي أنتونيللي يجب أن يكون "مرعبًا" لمنافسيه
يرى أليكس براندل السائق والمعلق البريطاني أن التطور السريع الذي يحققه كيمي أنتونيللي في الفورمولا 1 يجب أن يثير قلق جميع منافسيه، مؤكدًا أن السائق الإيطالي لا يزال في بداية مسيرته رغم مستوياته المبهرة.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: صور اي واي اي4 صور جيتي
واصل كيمي أنتونيللي تألقه هذا الموسم بعدما حقق فوزه السادس في سباقات الجائزة الكبرى لعام 2026، إثر تفوقه على شارل لوكلير في جائزة بلجيكا الكبرى.
ورفع هذا الانتصار رصيد السائق الإيطالي في صدارة بطولة العالم، موسعًا الفارق إلى 45 نقطة أمام لويس هاميلتون و50 نقطة أمام زميله في مرسيدس جورج راسل.
وخلال ظهوره في بودكاست F1 Nation، استعاد أليكس براندل تطور أنتونيللي منذ عطلة نهاية الأسبوع الصعبة التي عاشها في سبا عام 2025، عندما تأهل في المركز التاسع عشر وأنهى السباق في المركز السادس عشر.
وعندما سُئل عما إذا كان أنتونيللي أصبح بالفعل سائقًا متكاملًا، أجاب قائلًا: "ربما. لا تزال هناك بعض اللحظات التي يمكن الإشارة إليها. على سبيل المثال، واقعة الأعلام الصفراء في جائزة النمسا الكبرى، حين قرأ جورج الموقف بصورة مثالية".
وتابع: "كما أن هناك بعض الانطلاقات التي لم يتعامل معها بالشكل الأمثل. لا تسيئوا فهمي، فإذا نظرنا إلى عالم رياضة المحركات خارج الفورمولا 1، فنحن نتحدث عن متسابق رائع ومتكامل ينافس 21 متسابقًا رائعًا ومتكاملًا أيضًا. لكن على مستوى الفورمولا 1، لا يزال في مرحلة مبكرة نسبيًا من مسيرته، وهذا يجب أن يكون أمرًا مرعبًا بالنسبة إلى الجميع، أليس كذلك؟".
وأضاف: "هل نُحرم قليلًا من مقارنة حقيقية بسبب المشاكل الموجودة داخل الجانب الآخر من المرآب مع جورج؟ ربما. فهذا يساعد كيمي أنتونيللي على اكتساب المزيد من الثقة والهدوء".
وأكمل: "وعند مقارنته، على سبيل المثال، بلاندو نوريس، الذي امتلأت اتصالاته اللاسلكية بالاعتراضات عندما لم تقع فترة سيارة الأمان الافتراضية ضمن نافذة توقفه، يصبح من المثير جدًا سماع طريقة تفكير أنتونيللي وفهم مدى شعوره بالراحة داخل الفريق".
وفي موسمه الثاني فقط في الفورمولا 1، أصبح أنتونيللي أصغر سائق يتصدر بطولة العالم بعدما حقق انتصارين متتاليين في الصين واليابان، قبل أن يواصل تألقه بإضافة انتصارات أخرى في ميامي وكندا وموناكو وبلجيكا.
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