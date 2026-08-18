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أليكس ألبون يجدد عقده مع ويليامز لموسم 2027

سيواصل ألبون مسيرته مع ويليامز لموسم آخر في الفورمولا 1، بعدما مدد عقده حتى 2027.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ألكسندر ألبون، ويليامز

ألكسندر ألبون، ويليامز

الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان

سيواصل أليكس ألبون الدفاع عن ألوان ويليامز لموسم سادس على التوالي في الفورمولا 1 عام 2027، بعدما توصل إلى اتفاق لتمديد عقده لفترة قصيرة.

وانضم ألبون إلى ويليامز قبل موسم 2022، وكان واحدًا من عدة سائقين تنتهي عقودهم بنهاية هذا العام، وسط تكهنات حول مستقبله ومستقبل زميله كارلوس ساينز مع الفريق الذي يعاني من تراجع الأداء.

لكن السائق البالغ من العمر 30 عامًا حسم مستقبله القريب مع الفريق المتمركز في غروف، بعدما وافق على تمديد عقده لعام واحد حتى 2027، في ظل ثقته بقدرة الفريق على مواصلة مشروع إعادة البناء طويل الأمد والتحول إلى فريق حديث في الفورمولا 1.

حيث قال ألبون وفقًا لما نقله الفريق: "منذ انضمامي إلى فريق ويليامز للفورمولا 1 في 2022، من الصعب وصف التحول الذي شهده هذا الفريق بالكلمات. عام صعب واحد لا يعكس الصورة كاملة، بل يمنحني مزيدًا من الحافز لمواصلة البناء والدفع إلى الأمام مع المصنع وجماهيرنا لتحقيق أشياء عظيمة. قصتنا لم تنتهِ بعد، وتركيزي الكامل الآن منصب على القيام بكل ما يلزم لإعادتنا إلى أعلى شبكة الانطلاق".

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من جهته أعرب جايمس فاولز مدير الفريق عن سعادته بمواصلة السائق البريطاني التايلاندي وضع ثقته في ويليامز رغم الانتكاسة التي شهدها الفريق في 2026، بعدما تراجع إلى المركز التاسع في الترتيب عقب صعوده إلى المركز الخامس العام الماضي.

حيث قال فاولز: "كان أليكس قائدًا لمشروع التحول هذا منذ اليوم الأول، ولا يزال أمامنا الكثير من الأمور غير المكتملة التي نحن مصممون على تحقيقها. أليكس واحد من أفضل السائقين على شبكة الانطلاق، ولا أحد يعرف حجم التحسينات الهائلة التي أجريناها في السنوات الأخيرة أفضل منه، وإعادة التوقيع معه تظهر الإيمان الذي نمتلكه كلانا بالاتجاه الذي نسير نحوه".

هذا وأصبح ألبون في وقت سابق من هذا العام أكثر سائقي ويليامز خوضًا للسباقات مع الفريق، متجاوزًا نايجل مانسيل في إسبانيا، قبل أن يخوض سباقه المئة مع الفريق العريق في جائزة المجر الكبرى الأخيرة. أما زميله ساينز، فلم يحسم مستقبله مع الفريق حتى الآن.

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