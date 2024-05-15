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أليكسندر ألبون يلتزم بعقد طويل الأمد مع ويليامز

أعلنت ويليامز أن سائقها أليكسندر ألبون قد التزم مع فريق الفورمولا واحد بعقد طويل الأمد. 

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
أليكس ألبون، ويليامز

الصورة من قبل: ويليامز

وقع ألبون عقداً لعدة سنوات مع ويليامز ليخوض مع الفريق الحقبة الجديدة من قوانين المحركات التي ستبدأ منذ 2026، في تأكيد على ثقته بالاتجاه الذي يسير فيه الفريق.

وقد أظهر ألبون منذ انضمامه إلى ويليامز مهارات ممتازة للغاية على متن السيارة رغم عدم مجاراتها للمنافسين على جميع الحلبات.

وقد كانت تأديته أساسية في تحسّن الفريق الذي يبدو أنه يسير على منحى تصاعدي للأمام.

حيث قال: "أنا مسرور للغاية ببقائي مع فريق ويليامز لمواصلة العمل مع هذا الفريق المليء بالمواهب".

وأكمل: "لقد كانت بداية هذا الموسم صعبة، لكن ومنذ انضمامي إلى ويليامز، نجحنا معاً بتحقيق الكثير من النجاحات".

وأردف: "لقد رأيت كمية التغييرات الهائلة خلف الكواليس بهدف دفع الفريق إلى مقدمة المنافسة. هذا مشروع طويل الأمد، وكلي ثقة فيه، وأريد أن ألعب دوراً محورياً ضمنه كذلك".

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واسترسل: "لهذا السبب، وقعت عقداً لعدة سنوات. ستستغرق هذه الرحلة بعض الوقت، لكنني واثق من أننا نبني الفريق الصحيح للسير قدماً وتحقيق إنجازات رائعة في السنين المقبلة".

من جهته، قال جايمس فاولز مدير الفريق: "يسرّنا تأمين تواجد أليكسندر معنا لفترة طويلة. إنه يمتلك موهبة استثنائية، وقدرات تقنية وإصراراً على هذا المشروع وهذا دليل على الثقة بـ ويليامز وبالرحلة التنافسية التي نخوضها الآن".

وأردف: "منذ انضمامه، أظهر أليكسندر قدراته بشكل مستمر، وموهبته في العمل تحت الضغط. والتوقع معه لفترة مطوّلة يعتبر أحد أهم أعمدة سيرنا نحو الأمام ضمن الترتيب".

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