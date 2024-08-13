أليغرسواري: ألونسو قد يصبح بطلًا للعالم مرة أخرى مع قدوم نيوي إلى أستون مارتن
يرى هايمي أليغرسواري سائق تورو روسو السابق بأن انضمام أدريان نيوي إلى أستون مارتن قد يمنح بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو الفرصة ليحصد لقبه الثالث.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات
انضم فرناندو ألونسو إلى صفوف أستون مارتن بديلًا عن سيباستيان فيتيل المعتزل في 2023.
وقد استهّل الإسباني أولى مواسمه مع الفريق البريطاني على نحو مثالي، حيث كانت أستون مارتن ثاني أسرع فريق في البطولة خلف ريد بُل.
وقد تمكن ألونسو من تحقيق 6 منصات تتويج في السباقات الـ 8 الأولى من موسم 2023.
مع ذلك، تهاوى أداء أستون مارتن بشكل دراماتيكي وباتت الآن في المركز الخامس ضمن ترتيب الصانعين في موسم 2024 بفارق 193 نقطة خلف مرسيدس.
لكن هايمي أليغرسواري سائق تورو روسو (آربي الآن) السابق يعتقد بأن قدوم المصمم العبقري أدريان نيوي المتوقع إلى أستون مارتن قد يغيّر كل شيء بالنسبة للفريق.
حيث قال: "مع قدوم نيوي إلى الفريق، فإن بوسع فرناندو أن يصبح بطلًا للعالم مرة أخرى. أعتقد بأن أخبار اقتراب الفريق من ضم نيوي ربما تكون هي أفضل ما حصل مع فرناندو في الأعوام العشرة الأخيرة من مسيرته".
وأضاف: "نيوي بلا شك هو الأفضل فيما يقوم به، ولا أحد بمقدوره فهم تغييرات القوانين أفضل منه".
وتابع: "الأمر أشبه وكأن الفورمولا 1 بأكملها في كفة في مواجهة نيوي في الكفة الأخرى".
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