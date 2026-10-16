فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

أليسي: "كان من المحتم أن يتوقف هاميلتون عن الاستماع إلى فيراري في مرحلة ما"

يرى سائق الفورمولا 1 السابق جان أليسي أنه لم يتفاجأ بقرار لويس هاميلتون عدم اتباع استراتيجية فريقه فيراري.

خلدون يونس

منشور: 16-10-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جايس إيلمان / صور جيتي

تجاهل بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون تحذيرات فريقه خلال جائزة سنغافورة الكبرى.

وعقب هذا القرار، اعتذر هاميلتون، الذي تراجع إلى المركز السادس، مؤخرًا علنًا إلى فيراري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن القرار الذي اتضح أنه خاطئ.

وضمن مقال الرأي الذي نشره جان أليسي يوم الثلاثاء في صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، أكد أنه لم يتفاجأ بقرار هاميلتون.

وأوضح أليسي: "من المؤسف أن هاميلتون لم يستمع إلى رأي الفريق".

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وتابع: "بالنظر إلى أن لويس يشتكي منذ فترة طويلة ويشكك في أساليب عمل الفريق، فقد كان حدوث أمر كهذا حتميًا".

كما أكد أليسي أن جماهير فيراري ليس لديها ما يدعو إلى القلق بشأن موسم 2027.

حيث قال السائق السابق: "أحب السباقات السريعة والمثيرة. ويصبح الأمر أكثر إثارة عندما تكون فيراري هي التي تضفي هذه الإثارة على السباقات!"

وأضاف: "كانت سيارة إس إف-26 تنافسية في سنغافورة منذ يوم الجمعة".

واختتم: "هذا يمنح الجماهير الثقة للموسم المقبل. أعتقد أن أعمال التطوير تسير في الاتجاه الصحيح".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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