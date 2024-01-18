أليسون يلتزم مع فريق مرسيدس للفورمولا واحد بعقد طويل الأمد

عاد أليسون للعمل المباشر الموسم الماضي حين بدّل مركزه مع مايك إيليوت، الذي أراد ترك موقع المدير التقني، لينتقل إلى مركز كبير التقنيين قبل ترك الفريق بنهاية الموسم.

وحينها لم يكن من المعروف كم سيبقى أليسون مع الفريق، حيث انضم لمرسيدس في 2017، لكن عودته لمركز المدير التقني أشعل الأمل بإمكانية تمديد عقده.

وضمن معرض كلامه حول العقد الجديد، قال أليسون: "جلبت لي الفورمولا واحد الكثير من الحظ الجيد، لكن لا شيء أروع من طلب توتو (وولف مدير فريق مرسيدس) مني الانضمام إلى مرسيدس في 2017".

وأكمل: "من الرائع حقاً أن أواصل هذه المغامرة، العمل إلى جانب زملاء رائعين والمنافسة سوية لتحقيق النجاح في البطولة".

لكن جاءت أخبار تمديد عقد أليسون بعد أن كشف وولف بأنه قد مدد عقده كذلك مع مرسيدس حتى نهاية 2026 على الأقل.

وليس لدى وولف أي شك بأن أليسون سيشكل إضافة ممتازة للفريق حيث أثنى على قدراته التقنية وطريقة عمله.

فقال: "أنا مسرور لبقاء جايمس مع الفريق لفترة طويلة. ببساطة، إنه أكثر المدراء التقنيين إثارة للإعجاب في رياضتنا".

وأكمل: "يمتلك روح المحارب، إضافة إلى معرفته، خبرته وتصميمه. ما يعني أنه لا مثيل له حقاً. تأثيره أكبر من ذلك حقاً".

واختتم: "جايمس صديق حقيقي يمكن الاعتماد عليه، ليس فقط في النجاحات بل في أصعب اللحظات أيضاً".