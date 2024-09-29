أليسون: هاميلتون يمتلك مسيرة مهنية لا مثيل لها

أعلن هاميلتون عن خطوة صادمة إزاء مستقبل مسيرته، عبر الانتقال من مرسيدس إلى فيراري بدءاً من موسم 2025 المقبل.

وفاز البريطاني بستة من ألقابه السبعة مع مرسيدس عقب انضمامه قادماً من مكلارين، وبات أول سائق يتجاوز حاجز 100 فوز و100 قطب انطلاق أول.

ويرى أليسون أن "كل جولة تمثل نقطة محطة لن تتكرر" وسط استعدادات السهام الفضية لفك الارتباط مع هاميلتون نهاية الموسم.

فقال: "خاض لويس مسيرة مهنية أعتقد أنه لا تضاهيها أية مسيرة لأي سائق آخر".

وأكمل: "من الرائع أنه قام بكل ذلك مع مصنّع محركات واحد: مرسيدس".

وأردف: "اقتربنا من نهاية رحلتنا معه".

واختتم: "كل جولة بمثابة محطة إلى لويس، ولن يتم تكرارها مطلقاً لاحقاً".