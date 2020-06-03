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أليسون: "فيا" لم تكن تصدق أن مرسيدس قادرة على جعل نظام "داس" يعمل

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أليسون: "فيا" لم تكن تصدق أن مرسيدس قادرة على جعل نظام "داس" يعمل
03-06-2020

كشف جايمس أليسون المدير التقني لدى فريق مرسيدس في الفورمولا واحد أنّ الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لم يكن يصدق أنّ السهام الفضية قادرة على جعل نظام التوجيه مزدوج المحور "داس" يعمل إضافة إلى امتثاله الكامل للقوانين، وذلك بعد أن تم رفض الفكرة الأولية.

جذبت مرسيدس الأنظار خلال تجارب برشلونة الشتوية لموسم 2020 المعلق حتى الآن، وذلك حين أظهرت لقطات الإعادة سائقَيها وهما يحركان المقود إلى الأمام والخلف بحسب موقع السيارة على المسار.

وشككت الفرق المنافسة بقانونية مثل هذا الاختراع، لكن "فيا" أكدت أن النظام قد نال الموافقة القانونية بالفعل.

وأوضح أليسون أن مرسيدس كانت تخطط لاعتماد نظام "داس" في موسم 2019 باستعمال عتلات خاصة على المقود، لكن "فيا" رفضت ذلك في إشارة إلى ضرورة تحرك كامل المقود.

ورداً على أحد الأسئلة حيال مدى صعوبة جعل مثل هذا النظام يعمل، أجاب أليسون أن "فيا" لم تكن تتوقع نجاح الفريق في هذه المهمة.

فقال: "الإجابة البسيطة على ذلك، أنها كانت عملية صعبة جداً بالفعل. في الحقيقة، أردنا في البداية اعتماده لموسم 2019".

وتابع: "أخذنا فكرتنا وعرضناها على ’فيا’ وشرحنا وجهة نظرنا حيال اعتقادنا بأنها قانونية. ووافقوا على مضض بأن نظام التوجيه مزدوج المحور قانوني بالفعل".

وأكمل: "لكنهم لم يُعجبوا بالطريقة التي صنعناه بها، نظراً لوجود العتلات على المقود، بدلاً من تحرك كامل المقود".

واستكمل: "لذا قالوا ’كلا، لا بد من تحرّك كامل المقود’. وأعتقد أنهم قالوا ذلك لأنهم يأملون أن تكون تلك المهمة صعبة جداً، وأننا سنرحل من دون أن نسبب لهم مزيداً من المشاكل".

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بالمقابل، أشار أليسون إلى أن الفريق كان واثقاً من جدوى تخصيص الموارد الإضافية لحلّ المشكلة.

فقال: "لدينا مدير تصميم مبدع جداً، جون أوين، ألقى نظرة واحدة على التحدي - وهو يمتلك حدساً داخليّاً جيداً للغاية فيما يتعلق بالقدرة على تنفيذ أمر ما من عدمها، ليقدم نظرة تفاؤلية جدية للمسألة، وذلك ما شجعنا على الإنفاق بشجاعة، بينما قد يشعر الكثيرون أن النتيجة قد لا تكون مضمونة".

وأكمل: "يمتلك جون حدساً جيداً حيال ما يمكن القيام به، والنتائج التي يمكن تحصيلها".

وتابع: "أخذ جون ذلك التحدي على عاتقه، وسلمه لمجموعة موهوبة للغاية من مهندسينا الميكانيكيين، حيث نجحوا بتقديم طريقتين أو ثلاث طرق يمكن من خلالها إتمام المهمة".

واختتم: "اخترنا الطريقة الأكثر ملاءمة من بينها، وبعد ما يقارب العام قمنا بتصنيع نظام ’داس’ الذي رأيتموه في بداية هذا الموسم".

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