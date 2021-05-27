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أليسون: على مرسيدس أن تعرف لماذا تمثّل موناكو "شوكة في قدم" الفريق

قال جايمس أليسون المدير التقني لدى مرسيدس أنّ على فريقه أن يعرف لماذا تمثّل موناكو دومًا نقطة ضعف لسياراته في الفورمولا واحد و"شوكة في القدم"، وذلك بعد معاناة السهام الفضية من جديد هناك نهاية الأسبوع الماضي.

أليسون: على مرسيدس أن تعرف لماذا تمثّل موناكو "شوكة في قدم" الفريق

خسرت مرسيدس صدارتها لبطولتي الصانعين والسائقين يوم الأحد الماضي بعدما كان لويس هاميلتون سائقها الوحيد الذي سجل النقاط في موناكو بحلوله سابعًا، وذلك بعد انسحاب زميله فالتيري بوتاس بسبب مشكلة في صامولة الإطار على سيارته.

وقد تسببت تلك النتيجة في تراجع هاميلتون إلى المركز الثاني في ترتيب السائقين خلف الفائز بسباق موناكو ماكس فيرشتابن الذي ساهم انتصاره في تقدم فريقه ريد بُل إلى صدارة ترتيب الصانعين.

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هذا وعانت مرسيدس من أجل مُجاراة وتيرة كل من ريد بُل وفيراري خلال معظم نهاية الأسبوع في مونتي كارلو، لكنّها تقبلت لاحقًا أن تلك حلبة بات من المعتاد أن تعاني عليها.

وفازت مرسيدس في موناكو مرة وحيدة في الأعوام الخمسة الأخيرة مع هاميلتون في موسم 2019.

"أعتقد أنّه وإذا ما كنت متابعًا شغوفًا، ونظرت بتمعّن إلى أداء الفريق على تلك الحلبة خلال المواسم الأخيرة، فستلاحظ أنّه في الأعوام التي فزنا خلالها بالبطولة على نحوٍ سهل نوعًا ما، فقد عانينا بقوة هنا" قال أليسون شارحًا.

وأضاف: "على الرُغم من أنّنا تواجدنا بوجه عام على طريق دومًا ما أدّى إلى تقديمنا سيارة بمثابة سلاح يُمكن الهجوم به على معظم الحلبات، إلّا أنّ هذه الحلبة لطالما كانت بمثابة شوكة في القدم".

وتابع: "وعلى نحوٍ مثير للسخرية، فبالنسبة لسيارة يتمثّل أحد أسلحة قوتها في استخدام الإطارات على النحو الأمثل على حلبة تلو الأخرى، فإنّ تلك الحلبة تحديدًا، دومًا ما عانينا عليها في ذلك الجانب. عادة ما تكون لدينا أفكار للتعامل مع إطار أسلم الروح أبكر بعض الشيء من منافسينا، حيث أنّ فهم ذلك هو ما أخفقنا فيه هنا لعدة مواسم الآن".

وأكمل: "علينا أن نفهم من  الأساس ما نقوم به على نحوٍ خاطئ على هذه الحلبة، وما نقوم به عامًا تلو الآخر، ليس مناسبًا لتلك الحلبة هنا".

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