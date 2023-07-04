أليسون: تصميم جانب سيارة ريد بُل ليس سبب هيمنتها الحالية في الفورمولا واحد

شهدت بداية حقبة قوانين المؤثرات الأرضية الجديدة منذ 2022 تصاميم مختلفة لجوانب السيارات، لكن تصميم ريد بُل بدا الأفضل مع مرور السباقات.

حتى أن بعض الفرق الأخرى تخلت عن تصاميمها الأولية وانتقلت لاعتماد تصاميم مماثلة لما تمتلكه العلامة النمساوية، لعل أبرزها فيراري ومرسيدس.

وبالرغم من الهيمنة الواضحة التي تتمتع بها ريد بُل حالياً، لكن أليسون يرى أنه من الخاطئ الإشارة إلى تصميم جانب السيارة على أنه السبب الوحيد وراء تلك السيطرة الكبيرة.

فقال: "أعتقد أن السبب وراء تفوق ريد بُل علينا جميعاً لا يعود إلى تفاصيل جانب السيارة".

وأكمل: "كما أنه لا يفسّر تحسّن أداء سيارتنا مع التحديثات. المسألة لا تتعلق بشكل خاص بتصميم جانب السيارة فهو ليس العامل الأهم".

وبالرغم من أن تأثير جانب السيارة أقل من تصميم الأرضية، لكن دان فالوز المدير التقني لدى أستون مارتن، أشار كذلك إلى أن جانب السيارة ما زال يلعب دوراً حاسماً في الأداء العام.

فقال: "لا شكّ بأن تصميم جانب السيارة محوري. فهو يؤثر على كيفية جريان الهواء حتى القسم الخلفي للسيارة كما يساعد في عمل الأرضية بالشكل المطلوب".

وتابع: "الفلسفة التي اتبعناها، والتي يبدو أن أغلبية الفرق تتبعها، تساعد في عمل الأرضية كذلك".

واختتم: "بالرغم من أن جانب السيارة بحد ذاته قد لا يكون العامل الحاسم في عمل الهيكل، لكنه يساعد في عمل كل شيء بشكل متكامل. بالتالي يُعتبر من أساسيات التصميم".