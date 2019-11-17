أليسون: تراجع تأدية فيراري في التصفيات "مثيرٌ للاهتمام" بعد تفوّقها السابق

تأهّل ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في المركز الأوّل لجائزة البرازيل الكبرى، وذلك بعد أسبوعين من تفوّق فالتيري بوتاس سائق مرسيدس في تصفيات جائزة الولايات المتّحدة الكبرى.

وكانت فيراري قد انطلقت من المركز الأوّل في السباقات الستة الأخرى التي سبقت ذلك، بالرغم من أنّها كانت الأسرع في خمسٍ منها فقط وجاء آخر أقطاب الانطلاق الأولى لها إثر عقوبة فيرشتابن في المكسيك.

وبشكلٍ أكثر أهميّة فإنّ هزيمتَي فيراري في أوستن وإنترلاغوس جاءتا على إثر توجيهات تقنيّة أصدرتها "فيا" لمنع الفرق من إمكانيّة استغلال حرق الزيت وقوانين تدفّق الوقود لتحقيق مكاسب في الأداء.

وقاد فيرشتابن الاتّهامات عندما قال في أوستن بأنّ توجيهات "فيا" أدّت إلى خسارة فيراري لأفضليّتها في التصفيات، ولم تكن تلك مجرّد مصادفة.

وعادت أفضليّة فيراري على الخطوط المستقيمة للتقلّص في التصفيات، بالرغم من أفضليّتها يوم الجمعة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول رأيه في تغيّر مكاسب فيراري على الخطوط المستقيمة في البرازيل، حذّر أليسون من الخروج بفرضيّات، لكنّه اعترف بأنّ تقلّب أداء فيراري مثيرٌ للاهتمام.

وقال: "أعتقد بأنّهم لا يزالون أقوياء على الخطوط المستقيمة. لكن ليس بشكلٍ بارز مثلما كان عليه الحال يوم الجمعة".

وأضاف: "قد يعود ذلك إلى الكثير من الأشياء، جميعنا يستخدم إعدادات طاقة مختلفة يوم الجمعة. ربّما الأمر الوحيد الذي يُمكنك النظر إليه عن بعد هو أنّ فيراري لم تتواجد في قطب الانطلاق الأوّل لسباقَين على التوالي. وذلك بعد أن كانوا متمتّعين بفارق مريحٍ إلى حدٍ ما".

وأكمل: "ذلك مثيرٌ للاهتمام، لكن لا يُمكن استخلاص أيّ شيء متين من ذلك. لا يزالون يملكون سيارة سريعة على الخطوط المستقيمة ودعونا نرى ما سيكون عليه الحال في السباق غدًا، كيف سيكون أداء سباقهم".

وتمكّن فيرشتابن من التفوّق على سيباستيان فيتيل أفضل سائقَي فيراري بعُشرٍ من الثانية في إنترلاغوس، حيث كانت ريد بُل الأسرع في المقطع الأوسط المتعرّج.

أمّا شارل لوكلير فقد تصدّر جدول السرعات القصوى وتقدّم بفارق 5.6 كلم/س على فيرشتابن بالنسبة للسرعة عند خطّ النهاية، لكنّه كان أسرع بـ 2.2 كلم فقط من أفضل سائقَي مرسيدس.

كما كان لوكلير السائق الأسرع في المقطع الثالث الذي يتضمّن منعطف "جونكاو" الأيسر فقط ومن ثمّ المسافة الطويلة السريعة الممتدّة لأكثر من كيلومتر نحو خطّ النهاية، لكنّ مرسيدس وريد بُل كانتا ضمن مجال عُشرٍ من الثانية عنه.

وعندما سُئل إن كان متفاجئًا بأداء فيرشتابن وريد بُل، قال أليسون: "سأحبّذ لو كنّا نحن في قطب الانطلاق الأوّل".

وأضاف: "لكنّ ماكس بدا سريعًا طوال عطلة نهاية الأسبوع وليست هذه المرّة الأولى التي كان فيها ماكس الأسرع هذا العام".

وأكمل: "لذا سيكون من الخطأ القول بأنّ هذه مفاجأة أتت من العدم".

واختتم حديثه بالقول: "تلك سيارة جيّدة جدًا وهو سائقٌ جيّدٌ جدًا، لذا قاموا بعملٍ أفضل منّا واستحقّوا قطب الانطلاق الأوّل".