فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
26 سبتمبر
-
29 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أليسون: تراجع تأدية فيراري في التصفيات "مثيرٌ للاهتمام" بعد تفوّقها السابق

المشاركات
التعليقات
أليسون: تراجع تأدية فيراري في التصفيات "مثيرٌ للاهتمام" بعد تفوّقها السابق
17-11-2019

قال جايمس أليسون المدير التقني لفريق مرسيدس أنّ عدم قدرة فيراري على تحقيق قطب الانطلاق الأوّل في السباقَين الماضيين بعد أفضليّتها الكبيرة في التصفيات منذ العطلة الصيفيّة يُعتبر "أمرًا مثيرًا للاهتمام".

تأهّل ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في المركز الأوّل لجائزة البرازيل الكبرى، وذلك بعد أسبوعين من تفوّق فالتيري بوتاس سائق مرسيدس في تصفيات جائزة الولايات المتّحدة الكبرى.

وكانت فيراري قد انطلقت من المركز الأوّل في السباقات الستة الأخرى التي سبقت ذلك، بالرغم من أنّها كانت الأسرع في خمسٍ منها فقط وجاء آخر أقطاب الانطلاق الأولى لها إثر عقوبة فيرشتابن في المكسيك.

وبشكلٍ أكثر أهميّة فإنّ هزيمتَي فيراري في أوستن وإنترلاغوس جاءتا على إثر توجيهات تقنيّة أصدرتها "فيا" لمنع الفرق من إمكانيّة استغلال حرق الزيت وقوانين تدفّق الوقود لتحقيق مكاسب في الأداء.

وقاد فيرشتابن الاتّهامات عندما قال في أوستن بأنّ توجيهات "فيا" أدّت إلى خسارة فيراري لأفضليّتها في التصفيات، ولم تكن تلك مجرّد مصادفة.

اقرأ أيضاً:

وعادت أفضليّة فيراري على الخطوط المستقيمة للتقلّص في التصفيات، بالرغم من أفضليّتها يوم الجمعة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول رأيه في تغيّر مكاسب فيراري على الخطوط المستقيمة في البرازيل، حذّر أليسون من الخروج بفرضيّات، لكنّه اعترف بأنّ تقلّب أداء فيراري مثيرٌ للاهتمام.

وقال: "أعتقد بأنّهم لا يزالون أقوياء على الخطوط المستقيمة. لكن ليس بشكلٍ بارز مثلما كان عليه الحال يوم الجمعة".

وأضاف: "قد يعود ذلك إلى الكثير من الأشياء، جميعنا يستخدم إعدادات طاقة مختلفة يوم الجمعة. ربّما الأمر الوحيد الذي يُمكنك النظر إليه عن بعد هو أنّ فيراري لم تتواجد في قطب الانطلاق الأوّل لسباقَين على التوالي. وذلك بعد أن كانوا متمتّعين بفارق مريحٍ إلى حدٍ ما".

وأكمل: "ذلك مثيرٌ للاهتمام، لكن لا يُمكن استخلاص أيّ شيء متين من ذلك. لا يزالون يملكون سيارة سريعة على الخطوط المستقيمة ودعونا نرى ما سيكون عليه الحال في السباق غدًا، كيف سيكون أداء سباقهم".

وتمكّن فيرشتابن من التفوّق على سيباستيان فيتيل أفضل سائقَي فيراري بعُشرٍ من الثانية في إنترلاغوس، حيث كانت ريد بُل الأسرع في المقطع الأوسط المتعرّج.

أمّا شارل لوكلير فقد تصدّر جدول السرعات القصوى وتقدّم بفارق 5.6 كلم/س على فيرشتابن بالنسبة للسرعة عند خطّ النهاية، لكنّه كان أسرع بـ 2.2 كلم فقط من أفضل سائقَي مرسيدس.

كما كان لوكلير السائق الأسرع في المقطع الثالث الذي يتضمّن منعطف "جونكاو" الأيسر فقط ومن ثمّ المسافة الطويلة السريعة الممتدّة لأكثر من كيلومتر نحو خطّ النهاية، لكنّ مرسيدس وريد بُل كانتا ضمن مجال عُشرٍ من الثانية عنه.

وعندما سُئل إن كان متفاجئًا بأداء فيرشتابن وريد بُل، قال أليسون: "سأحبّذ لو كنّا نحن في قطب الانطلاق الأوّل".

وأضاف: "لكنّ ماكس بدا سريعًا طوال عطلة نهاية الأسبوع وليست هذه المرّة الأولى التي كان فيها ماكس الأسرع هذا العام".

وأكمل: "لذا سيكون من الخطأ القول بأنّ هذه مفاجأة أتت من العدم".

واختتم حديثه بالقول: "تلك سيارة جيّدة جدًا وهو سائقٌ جيّدٌ جدًا، لذا قاموا بعملٍ أفضل منّا واستحقّوا قطب الانطلاق الأوّل".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
بوتاس: مرسيدس تأثّرت أكثر من المتوقّع بارتفاع الحلبة عن سطح البحر في البرازيل

المقال السابق

بوتاس: مرسيدس تأثّرت أكثر من المتوقّع بارتفاع الحلبة عن سطح البحر في البرازيل

المقال التالي

فيراري تصرّ على عدم تغييرها "لأيّ شيء" في محرّكها

فيراري تصرّ على عدم تغييرها "لأيّ شيء" في محرّكها
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

روسي: 2019 "أفضل بقدر طفيف فقط" من أسوأ مواسمي مع دوكاتي

2
فورمولا إي

سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي

3
فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب تراجع نظام هاميلتون الهجين في توفير الطاقة في البرازيل

4
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد
F1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020
F1

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية
F1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
F1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل
F1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.