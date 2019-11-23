مرسيدس تشعر بالراحة بعد انتهاء القسم "المؤلم" في العمل على قوانين 2021

كشفت الفورمولا واحد أخيرًا نهاية الشهر الماضي عن القوانين التقنية، المالية والرياضية الجديدة التي ستدخل حيّز التطبيق في البطولة لموسم 2021.

وتشكّل تغييرات واسعة على السيارة قسمًا كبيرًا من الحقبة الجديدة التي تخطط الفورمولا واحد دخولها، مع زيادة القطع القياسية المعتمدة في بعض الجوانب، لكنّ نقطة التركيز الأساسية تتمثّل في الجوانب الانسيابية المعتمدة على المؤثّرات الأرضية.

وعلى الرُغم من أنّ القوانين الجديدة لم تلقَ ترحيب كلّ الأطراف، ولا سيّما الفرق التي انتابها القلق حيال كمية القيود التي ستواجهها، لكنّ أليسون أوضح قائلًا: "ستكون مهندسًا غريب الأطوار إذا لم تتحمّس حيال وجود مجموعة من القوانين الجديدة لهضمها والتعامل معها، والبحث عن فرص بداخلها للانطلاق ومحاولة صُنع أسرع سيارة ممكنة لفريقك".

وأضاف: "بالنسبة لنا كان العمل خلال الأعوام الأخيرة وتحديدًا ذروة ما حدث خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية مؤلمًا بعض الشيء، لكنّنا في مرحلة الآن باتت الأمور فيها ممتعة بعض الشيء، إذ أنّ لديك كُتيبًا في يديك الآن وتتجّه للعمل معه".

وتمثّل أحد الأهداف الرئيسية التي سعت لها الفورمولا واحد من خلال حزمة التغييرات الكبيرة في محاولة الحصول على تسابق أفضل عبر السماح للسيارات بملاحقة بعضها البعض عن قُرب أكثر.

وسيكون العامل الأساسي لبلوغ ذلك هو تبسيط تصميم الأجنحة الأمامية والتخلّص من الألواح الجانبية، حيث أدّى هذان الجانبان إلى تصاميم معقدّة من أجل السماح للفرق بالتحكّم في التيارات الهوائية من السيارة في الأمام.

وقد أوضح الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" أنّ الأبحاث على القوانين الجديدة تُشير إلى تحسّن كبير في ذلك الجانب، لكنّ أليسون ليس مقتنعًا بذلك على نحوٍ كامل.

حيث قال: "تسعى القوانين لأهداف كبيرة وتستحقّ كلّ ذلك العناء، لكنّها صعبة للغاية في إداركها واقعيًا. أعتقد بأنّ الدليل على ذلك سيتجلّي عندما تدخل هذه القواني حيّز التطبيق إذ سنعرف في 2021 مدى نجاح حزمة التغييرات الكلية في بلوغ هذه الأهداف القيّمة والصعبة للغاية".

واختتم: "هذا لم يعد يهمّ الفرق في الحقيقة في هذه المرحلة، إذ أنّ الفرق باتت تملك الآن القوانين بين أيديها وعليها التعامل معها".