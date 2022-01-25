أليسون: الفرق قد تسلك "سبيلًا خاطئًا للغاية" مع تصاميم سياراتها الجديدة للفورمولا واحد

تضع فرق الفورمولا واحد اللمسات الأخيرة حاليًا على تصاميمها لموسم 2022 قُبيل انطلاق التجارب الشتوية الأولى في برشلونة في 23 فبراير/شباط.

وتمثّل التصاميم الجديدة تغييرًا كاملًا في القوانين، حيث تهدف السيارات الجديدة مع تأثيراتها الأرضية إلى تحسين التسابق وتقريب المنافسة.

لكن وبينما من المبكر للغاية توقّع أي شيء حيال الترتيب التنافسي في البطولة، لكنّ أليسون يعتقد بأن حجم التغييرات التي شهدتها القوانين يجعل من الحتمي ألّا يتمكن الجميع من التأويل الصحيح للقوانين على تصاميم السيارات.

إذ أشار إلى أن بعض الفرق قد تواجه موسمًا مؤلمًا إذا ما أخطأت تأويل القوانين الجديدة.

فقال ضمن معرض حديثه خلال فيديو نشرته مرسيدس لمراجعة قوانين 2022: "الجميع في فريقنا، وكذلك الجميع في كل فريق آخر، قاموا بأفضل ما لديهم لمحاولة إيجاد تصميم ومقاربة تلائمان بصورة صحيحة مجموعة القوانين الجديدة".

وأضاف: "سنعرف جميعًا إذا ما نجح ذلك مع بداية الموسم، والسباقات الأولى، وكيف ستتبلور المنافسة".

وتابع: "يُمكنني تخيّل أنه وبالنظر إلى أن السيارات ستكون جديدة تمامًا ومختلفة للغاية، فإن فريقًا أو اثنين سيكتشفان أنهما سلكا سبيلًا خاطئًا للغاية مع القوانين، وعليه سيُعانيان من موسم صعب جدًا".

وأكمل: "أعتقد بأن جميعنا سنكون بدرجة ما قد أغفلنا بعض الأمور التي لم نتوقعها. وسننظر إلى السيارات الأخرى ونقول: أوو، لماذا لم نفكّر في ذلك؟ ومن ثمّ سنتخبط بعض الشيء من أجل تنفيذ تلك الفكرة على سيارتنا بأسرع وقت، لنعود ونشق طريقنا إلى الأمام من الموقع الذي تواجدنا فيها في السباق الأول، أو إذا ما كنا محظوظين كفاية وتواجدنا في الصدارة، لنحافظ على ذلك المركز من الذئاب التي تهجم من الخلف".