فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
التجارب الحرّة الثالثة خلال
00 ساعات
:
01 دقيقة
:
51 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
40 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
68 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
103 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
117 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
131 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أليسون: "إرث فيراري" السبب وراء الذهنية الإدارية قصيرة الأمد للفريق

المشاركات
التعليقات
أليسون: "إرث فيراري" السبب وراء الذهنية الإدارية قصيرة الأمد للفريق
18-07-2020

يرى جايمس أليسون المدير التقني لدى مرسيدس أن العبء الذي يشكله "إرث" فريقه السابق فيراري، يظهر جلياً في الذهنية قصيرة الأمد التي يتبعها مدراء الفريق، والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى الابتعاد عن الطريق الصحيح.

عمل أليسون في فترتين زمنيتين مع فيراري، الأولى خلال حقبة مايكل شوماخر هائلة النجاح، والثانية امتدت بين موسمي 2013 و2016.

ومنذ ذلك الحين انضم إلى مرسيدس التي تواصل فرض هيمنتها المطلقة على مقدرات الفورمولا واحد خلال حقبة المحركات الهجينة الحالية، لذا فإنه يمتلك الخبرة والمعلومات الكافية التي تمنحه القدرة على الموازنة بين نقاط قوة كلا الفريقين.

ومع تدني أداء فيراري الملحوظ في موسم 2020 الجاري، بدأت علامات الاستفهام بالظهور حيال القرارات الإدارية التي اتخذها الفريق.

وبالنسبة إلى أليسون، فإنه يرى أن العامل الأساسي الذي سيساعد فيراري يتمحور حول المضيّ قدماً بعيداً عن الضغط الهائل الذي يشكله إرثها العريق والقيمة الوطنية التي تتحلها بها.

حيث قال: "العمل مع فيراري متعة صرفة في العديد من النواحي، لكن البلد بأكملها تدعم الفريق، العلامة قوية جداً، تاريخ وإرث فيراري بغاية الأهمية بحيث تشعر وكأنك  جزء من كبير وهام وذلك ما يمنح قوة حقيقية لمجموعة العمل تلك".

وأكمل: "لكن تلك النقطة ربما تشكل العبء الأكبر على كاهلهم، لأنه وإلى جانب الشغف الوطني الذي يرافق نجاحات فيراري، لكن ذلك يشكل ضغطاً كبيراً على كاهلهم عندما يسوء الأداء على الحلبة. وذلك الضغط يُسلّط خارجياً من قبل الصحافة على الفريق بشكل أكثر حدة من أي فريق آخر في البطولة".

وتابع: "داخلياً، يسلط هذا الضغط من قبل الجميع الذين يشعرون أن من واجبهم النهوض بالفريق إلى مستوى الأداء الرائع الذي أظهره في الماضي، أعتقد أن ذلك الضغط الداخلي يظهر بالهيكلية الإدارية الهرمية من الأعلى إلى الأسفل والتي تبرز في فيراري ربما أكثر من أي فريق آخر".

واسترسل: "ذلك يدفع الفريق لاتخاذ قرارات قصيرة الأمد، وقد يؤدي إلى الابتعاد عن الطريق الصحيح، بدلاً من بناء قاعدة قوية أساسية تدعم الفريق من موسم لآخر".

اقرأ أيضاً:

يشار إلى أن فيراري تواجه في هذا الموسم ضعفاً واضحاً في أداء محركها بعد التشديدات الأخيرة للقوانين فيما يتعلق بمعدل تدفق الوقود، بينما انتقل الفريق لإعدادات ترفع مستوى الارتكازية ما أدى إلى ارتفاع مقاومة الجرّ.

وقدمت فيراري تحديثات مستعجلة في جائزة ستيريا الكبرى، حيث تأمل أن تمنحها بعض التقدم في جائزة المجر الكبرى.

المقال التالي
ألبون: لا حاجة للهلع بعد سباق واحد صعب

المقال السابق

ألبون: لا حاجة للهلع بعد سباق واحد صعب

المقال التالي

"فيا" تتوقّع تقديم رينو لاحتجاجٍ آخر بحقّ ريسينغ بوينت بعد سباق المجر

"فيا" تتوقّع تقديم رينو لاحتجاجٍ آخر بحقّ ريسينغ بوينت بعد سباق المجر

الأكثر شعبية اليوم

أليسون: "إرث فيراري" السبب وراء الذهنية الإدارية قصيرة الأمد للفريق
فورمولا 1 / فورمولا 1
55د

أليسون: "إرث فيراري" السبب وراء الذهنية الإدارية قصيرة الأمد للفريق

"فيا" تتوقّع تقديم رينو لاحتجاجٍ آخر بحقّ ريسينغ بوينت بعد سباق المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1
20د

"فيا" تتوقّع تقديم رينو لاحتجاجٍ آخر بحقّ ريسينغ بوينت بعد سباق المجر

فيراري "مستعدة للتوقيع" على اتفاقية كونكورد الجديدة
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيراري "مستعدة للتوقيع" على اتفاقية كونكورد الجديدة

"فيا" لم تفحص قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت قبل انطلاق الموسم
فورمولا 1 / فورمولا 1

"فيا" لم تفحص قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت قبل انطلاق الموسم

كوارتارارو: قيادة درّاجة ياماها "أصعب" من العام الماضي
موتو جي بي / موتو جي بي

كوارتارارو: قيادة درّاجة ياماها "أصعب" من العام الماضي

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في المجر

هاميلتون: "تغيير كبير" في إعدادات السيارة مهّد الطريق للفوز في المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون: "تغيير كبير" في إعدادات السيارة مهّد الطريق للفوز في المجر

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2020

أحدث الأخبار

"فيا" تتوقّع تقديم رينو لاحتجاجٍ آخر بحقّ ريسينغ بوينت بعد سباق المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1
20د

"فيا" تتوقّع تقديم رينو لاحتجاجٍ آخر بحقّ ريسينغ بوينت بعد سباق المجر

أليسون: "إرث فيراري" السبب وراء الذهنية الإدارية قصيرة الأمد للفريق
فورمولا 1 / فورمولا 1
55د

أليسون: "إرث فيراري" السبب وراء الذهنية الإدارية قصيرة الأمد للفريق

ألبون: لا حاجة للهلع بعد سباق واحد صعب
فورمولا 1 / فورمولا 1

ألبون: لا حاجة للهلع بعد سباق واحد صعب

بوتاس: محادثات تجديد عقدي مع مرسيدس "تسير في الوجهة الصحيحة"
فورمولا 1 / فورمولا 1

بوتاس: محادثات تجديد عقدي مع مرسيدس "تسير في الوجهة الصحيحة"

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق سكوديريا فيراري

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

أليسون: "إرث فيراري" السبب وراء الذهنية الإدارية قصيرة الأمد للفريق

55د
2
فورمولا 1

"فيا" تتوقّع تقديم رينو لاحتجاجٍ آخر بحقّ ريسينغ بوينت بعد سباق المجر

20د
3
فورمولا 1

فيراري "مستعدة للتوقيع" على اتفاقية كونكورد الجديدة

4
فورمولا 1

"فيا" لم تفحص قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت قبل انطلاق الموسم

5
موتو جي بي

كوارتارارو: قيادة درّاجة ياماها "أصعب" من العام الماضي

أحدث ملفات الفيديو

أجمل اللحظات من جائزة بريطانيا الكبرى 05:48
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة بريطانيا الكبرى

ريسينغ بوينت ضمن دائرة الخطر وأين تأثير تحديثات فيراري؟ 05:55
فورمولا 1

ريسينغ بوينت ضمن دائرة الخطر وأين تأثير تحديثات فيراري؟

أجمل الصور من جائزة ستيريا الكبرى 03:50
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة ستيريا الكبرى

تحديثات مرسيدس التي ساعدتها على الفوز في النمسا 06:18
فورمولا 1

تحديثات مرسيدس التي ساعدتها على الفوز في النمسا

قرية 01:25
فورمولا 1

قرية "ماكس فيرشتابن" في حلبة ريد بُل رينغ

أحدث الأخبار

"فيا" تتوقّع تقديم رينو لاحتجاجٍ آخر بحقّ ريسينغ بوينت بعد سباق المجر
فورمولا 1

"فيا" تتوقّع تقديم رينو لاحتجاجٍ آخر بحقّ ريسينغ بوينت بعد سباق المجر

أليسون: "إرث فيراري" السبب وراء الذهنية الإدارية قصيرة الأمد للفريق
فورمولا 1

أليسون: "إرث فيراري" السبب وراء الذهنية الإدارية قصيرة الأمد للفريق

ألبون: لا حاجة للهلع بعد سباق واحد صعب
فورمولا 1

ألبون: لا حاجة للهلع بعد سباق واحد صعب

بوتاس: محادثات تجديد عقدي مع مرسيدس "تسير في الوجهة الصحيحة"
فورمولا 1

بوتاس: محادثات تجديد عقدي مع مرسيدس "تسير في الوجهة الصحيحة"

"فيا" لم تفحص قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت قبل انطلاق الموسم
فورمولا 1

"فيا" لم تفحص قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت قبل انطلاق الموسم

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.