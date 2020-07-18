أليسون: "إرث فيراري" السبب وراء الذهنية الإدارية قصيرة الأمد للفريق

عمل أليسون في فترتين زمنيتين مع فيراري، الأولى خلال حقبة مايكل شوماخر هائلة النجاح، والثانية امتدت بين موسمي 2013 و2016.

ومنذ ذلك الحين انضم إلى مرسيدس التي تواصل فرض هيمنتها المطلقة على مقدرات الفورمولا واحد خلال حقبة المحركات الهجينة الحالية، لذا فإنه يمتلك الخبرة والمعلومات الكافية التي تمنحه القدرة على الموازنة بين نقاط قوة كلا الفريقين.

ومع تدني أداء فيراري الملحوظ في موسم 2020 الجاري، بدأت علامات الاستفهام بالظهور حيال القرارات الإدارية التي اتخذها الفريق.

وبالنسبة إلى أليسون، فإنه يرى أن العامل الأساسي الذي سيساعد فيراري يتمحور حول المضيّ قدماً بعيداً عن الضغط الهائل الذي يشكله إرثها العريق والقيمة الوطنية التي تتحلها بها.

حيث قال: "العمل مع فيراري متعة صرفة في العديد من النواحي، لكن البلد بأكملها تدعم الفريق، العلامة قوية جداً، تاريخ وإرث فيراري بغاية الأهمية بحيث تشعر وكأنك جزء من كبير وهام وذلك ما يمنح قوة حقيقية لمجموعة العمل تلك".

وأكمل: "لكن تلك النقطة ربما تشكل العبء الأكبر على كاهلهم، لأنه وإلى جانب الشغف الوطني الذي يرافق نجاحات فيراري، لكن ذلك يشكل ضغطاً كبيراً على كاهلهم عندما يسوء الأداء على الحلبة. وذلك الضغط يُسلّط خارجياً من قبل الصحافة على الفريق بشكل أكثر حدة من أي فريق آخر في البطولة".

وتابع: "داخلياً، يسلط هذا الضغط من قبل الجميع الذين يشعرون أن من واجبهم النهوض بالفريق إلى مستوى الأداء الرائع الذي أظهره في الماضي، أعتقد أن ذلك الضغط الداخلي يظهر بالهيكلية الإدارية الهرمية من الأعلى إلى الأسفل والتي تبرز في فيراري ربما أكثر من أي فريق آخر".

واسترسل: "ذلك يدفع الفريق لاتخاذ قرارات قصيرة الأمد، وقد يؤدي إلى الابتعاد عن الطريق الصحيح، بدلاً من بناء قاعدة قوية أساسية تدعم الفريق من موسم لآخر".

يشار إلى أن فيراري تواجه في هذا الموسم ضعفاً واضحاً في أداء محركها بعد التشديدات الأخيرة للقوانين فيما يتعلق بمعدل تدفق الوقود، بينما انتقل الفريق لإعدادات ترفع مستوى الارتكازية ما أدى إلى ارتفاع مقاومة الجرّ.

وقدمت فيراري تحديثات مستعجلة في جائزة ستيريا الكبرى، حيث تأمل أن تمنحها بعض التقدم في جائزة المجر الكبرى.