أليزي وأرمسترونغ يشاركان ضمن أولى تجارب فيراري للفورمولا واحد في فيورانو

اختبر أليزي الأب سيارة فيراري 641 شهر أكتوبر/تشرين الأول 1990، وحصل ابنه على فرصة تجربة سيارة فيراري أس.أف71 أتش بمواصفات 2018، مع نفس الرقم 28، الذي استعمله والده لموسمه الأول مع فريق مارانيللو في 1991.

وتأثرت تجاربه الأولى بالظروف الجوية الباردة والرطبة للمسار، لكن بعد استعمال الإطارات المخصصة للمطر، انتقل لاستعمال الإطارات الملساء، وكان والده يشاهده على الحلبة.

حيث قال أليزي الابن: "أود توجيه الشكر إلى فيراري على هذه الفرصة الرائعة اليوم. أن أتمكن من قيادة سيارة فيراري أس.أف71 أتش، لهي تجربة مثيرة للغاية، خاصة مع تواجد والدي كذلك، واستعمال نفس الرقم الذي كان يستعمله".

وأكمل: "لناحية التحكم، السيارة ليست صعبة كثيرة في قيادتها، لكن مقدار القوة أثار تفاجئي. التجاوب والكفاءة للكبح مثيران للإعجاب كذلك. هذه التجارب كانت الطريقة الأفضل لي لتويع فيراري. الآن، تنتظرني مغامرة جديدة في آسيا، ولا أكاد أطيق انتظاراً كي تبدأ".

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وبات أرمسترونغ سائق سائق نيوزيلندي على الإطلاق يقود سيارة فورمولا واحد، بعد كريس آمون، الذي شارك لصالح الحصان الجامح في ستينات القرن الماضي.

فقال أرمسترونغ الذي سيبقى في بطولة الفورمولا 2 لموسم 2021 مع فريق "دامس": "من الواضح أنه كان يوماً مميزاً في حياتي، وقد سار تماماً كما كنت أتوقع. وهذا لا يعني أنني لم أستمتع تماماً كما كنت أريد!".

وأكمل: "التواجد خلف مقود سيارة فورمولا واحد للمرة الأولى لهو أمر سحري حقاً، خاصة عندما تكون تلك سيارة فيراري، فإنها تجربة لا تنسى. يقول الناس أن الكبح هو أكثر ما يثير الإعجاب، لكن الارتكازية والسرعة ضمن المنعطفات، التوجيه والقوة إضافة إلى النقل المثالي لنسب السرعة، جميعها عوامل تكمل بعضها البعض وهي من كوكب آخر تماماً مقارنة بالفئات الأخرى".

وأردف: "أود توجيه الشكر إلى فيراري على هذه الفرصة، ولا أكاد أطيق صبراً حتى أقود سيارة فورمولا واحد مستقبلاً".

وكان روبرت شفارتزمان منافس أرمسترونغ في الفورمولا 2، قد أجرى تجارب كذلك يوم الاثنين، بعد أول اختبار له نهاية العام الماضي في فيورانو، ومن ثم إكمال 129 لفة في أبوظبي خلال تجارب ما بعد الموسم.

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حيث قال: "شعرت بارتياح في السيارة طوال اللفات التي أكملتها. حان الوقت لي للتركيز على بطولة الفورمولا 2 مع فريق بريما، لكنني آمل أن أحظى بفرصة لقيادة سيارة فيراري مرة أخرى في أسرع وقت ممكن".

يشار إلى أن شارل لوكلير وكارلوس ساينز سائقا فيراري، سيشاركان كذلك يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي، بينما سيستلم ميك شوماخر المقود يومي الخميس والجمعة، وكالوم إيلوت كذلك يوم الجمعة.