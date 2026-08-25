كان لويس هاميلتون، الذي أنهى السباق في المركز الرابع خلف جورج راسل، غير راضٍ عن الإدارة التكتيكية للفريق خلال السباق.

ومع ذلك، قال هاميلتون في تقييمه بعد السباق: "تلك الاتصالات عبر الراديو لم تعكس أفضل مستوياتي".

وأكمل: "أنا فخور بفيراري، ونحن قادمون".

من جهته، يرى سائق فيراري السابق جان أليزي، في تحليله التقليدي لسباق يوم الثلاثاء لصالح صحيفة كورييري ديلا سيرا، أن شكاوى هاميلتون عبر الراديو كانت بلا أساس.

حيث قال أليزي: "أعتقد أن شكاوى هاميلتون عبر الراديو وبعد السباق كانت غير مبررة".

وأكمل: "نعم، لم يفسح شارل الطريق على الفور، لكنني لا أعتقد أن هذا هو السبب في عدم تمكنه من الصعود إلى منصة التتويج".

وأضاف: "النقطة المهمة هي أن لويس يتمتع بشخصية قوية جدًا".

وأردف: "إنه عنصر قيّم، لكن ذلك يخلق أيضًا نوعًا من الأوضاع غير المريحة".

واسترسل: "أريد أن أذكّر الجميع بهذا الأمر: فيراري هي فيراري. إنها تستحق الاحترام".

واختتم: "حتى لو لم تستجب فورًا عندما يتم تقديم طلبك!".

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

وضمن حديثه إلى الصحافة، أوضح مدير فريق فيراري فريدريك فاسور السبب وراء قرارهم إبقاء هاميلتون على الحلبة وغياب التواصل عبر الراديو.

حيث قال: "في تلك المرحلة، لم نرغب في إخبار لويس بالاستراتيجية عبر الراديو لأننا لم نكن نريد الكشف عن خطتنا لمنافسينا".

وأكمل: "كانت خطتنا هي إبقاؤه على الحلبة حتى نهاية السباق من دون التوقف، وكنا نعتقد أن ذلك كان القرار الصحيح".

وأردف: "كان من المفترض أن يتوقف شارل قبل لفة واحدة، لكن القرار تأخر لفة واحدة، ما تسبب في لحظة قصيرة من الارتباك. كان الجميع مرتبكين قليلًا بشأن الإطارات والاستراتيجية".

وتابع: "أحيانًا تحتاج إلى تكييف استراتيجيتك فورًا من خلال مراقبة منافسيك، وهذا يمكن بالتأكيد أن يكون محبطًا للسائقين".

واسترسل: "بالنظر إلى السباق ككل، كانت مشكلتنا المديرية هي أننا لم نبلغ لويس بأننا نخطط لإبقائه على الحلبة حتى نهاية السباق. لم يكن الأمر متعلقًا بمحاولة السائق الضغط بقوة على الحلبة".