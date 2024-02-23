ألونسو: 19 سائقاً باتوا يدركون أنهم خارج حسابات اللقب في 2024

أشار ألونسو إلى سيارة أستون مارتن الجديدة تمثل تطوراً لسابقتها، لكنه لا يبدو متشجعاً حيال إمكانية تقديم بداية ممتازة للموسم كما كان الحال في 2023، وذلك بسبب الأداء الجيد للفرق المنافسة خلال التجارب الشتوية حتى الآن.

لكن بطل العالم مرتين، يرى بأن ريد بُل ستكون في عالم آخر لوحدها بعد التغييرات "المفاجئة" المكثفة في سيارتها الجديدة، والتي تضمنت تصاميم مستوحاة من مرسيدس فيما يتعلق بغطاء المحرك وتصميم جانب السيارة.

ويرى الإسباني أن ماكس فيرستابن رسّخ نفسه بالفعل كبطل لموسم 2024 حتى قبل أن يبدأ، نافياً أن يتمكن زميله سيرجيو بيريز من التأثير عليه أو منافسته.

وحين سُئِل حيال انطباعاته عن التجارب، قال ألونسو: "ليست لدي كرة سحرية لمعرفة ما يقوم به الآخرون".

وأكمل: "أعتقد ان ماكس هو بطل العالم وريد بُل تهيمن على الرياضة. كما أن المبدأ التصميمي الذي قدموه هذا الموسم، كان مفاجئاً".

وأردف: "حالياً، ليس بوسعنا إلا مشاهدتهم ومشاهدة تأديتهم".

وتابع: "أعتقد أن 19 سائقاً الآن سيفكرون أنهم خارج حسابات اللقب".

وأضاف: "ذلك يحصل في 99 بالمئة من مسيرتك المهنية. هذه رياضة قاسية".

من جهة أخرى، يرى ألونسو أن توقع مقدار نجاح فريقه أستون مارتن ليس بالأمر السهل حالياً، فقال: "أعتقد أن التوقعات صعبة الآن (إن كنا سنفوز بالسباقات)".

وأكمل: "لكن، بعد أن رأيت ماكس وريد بُل، فإن الحظوظ منخفضة أمام الجميع للفوز بالسباقات. لكن هذا هو واقع الحال".