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ألونسو يُوضّح تعليقات "الجانب المظلم" في جائزة بريطانيا الكبرى

أوضح فرناندو ألونسو تعليقاته حيال التسابق على "الجانب المظلم" في الفورمولا واحد بعد انطلاقته العدائيّة في السباق القصير يوم السبت ضمن جائزة بريطانيا الكبرى.

ألونسو يُوضّح تعليقات "الجانب المظلم" في جائزة بريطانيا الكبرى

كان ألونسو بطل العالم مرّتين نجم السباق القصير الأوّل من نوعه في الفورمولا واحد ضمن جائزة بريطانيا الكبرى، حيث تقدّم ستّة مراكز فيا للفّة الافتتاحيّة من الـ 11 إلى الخامس.

وفي حين أنّ ألونسو تراجع مركزين قبل نهاية السباق، فإنّ تحسّن موقع انطلاقه وضعه في موقعٍ جيّد للحلول سابعًا في سباق الأحد الرئيسي.

وتمّ تحذير ألونسو حيال التحرّك عند الكبح خلال السباق القصير، لكنّه قال أنّه لن يُغيّر مقاربته "التي ستتواصل في بقيّة الموسم"، مُضيفًا أنّه "سيكون على الجانب المظلم".

وشرح ألونسو بعد سباق الأحد أنّه لم يكن يعني أنّه سيكون أكثر عدائيّ’، لكنّه سيسعى للضغط حتّى الحدود القصوى للقوانين بعد إحباطه حيال عدم تدخّل المراقبين بعد حادث اللفّة الأولى في سباق النمسا قبل أسبوعين.

وقال حيال ذلك: "دائمًا ما كنت سائقًا نظيفًا، وسأبقى كذلك طوال مسيرتي".

وأضاف: "أعتقد بأنّني من بين قلّة من السائقين اللذين ليس لديهم أيّة نقاط عقوبة على رخص قيادتهم".

وأكمل: "لكن ما كنت أعنيه بالأمس هو أنّني شعرت كما لو أنّني غبي في النمسا باحترامي للقوانين. نُحاول الحديث إلى مدير السباق، ونُحاول قول كلّ شيء على الدوام أو لوم ما يقوم به الآخرون ولا تتمّ الإجابة على الكثير من تلك المسائل. كان ذلك غريبًا".

وأردف: "لذا لا أريد وضع اللوم أو البكاء كلّ سباق على كلّ ما يقوم به الآخرون. لم تكن للاستراتيجيّة أيّة حلول في السباقات الأولى، أو بالأحرى لم تُقدّم لنا أيّة حلول. لذا نفهم أنّ الحلّ هو القيام بما يقوم به الآخرون، وذلك كلّ ما في وسعنا فعله".

وكانت واقعة النمسا شهدت خروج دانيال ريكاردو عن المسار عند المنعطف الأوّل ما سمح له بالبقاء أمام ألونسو الذي طالب بتخلّي الأسترالي عن عددٍ من المراكز.

وقال ألونسو أنّه شعر "بأنّه غبي" في النمسا كونه كان الوحيد الذي يعبر المنعطف، ولم يتمّ اتّخاذ أيّة إجراءات بحقّ ريكاردو.

وقال ألونسو في سيلفرستون: "حاولنا أن نكون منصفين والقول للمراقبين: انظروا، إنّهم يلعبون بأيديهم في منطقة الجزاء".

وأضاف: "لكن إن لم يفعل الحكم أيّ شيء فإنّنا نفهم أنّ بوسعنا فعل ذلك أيضاً، وذلك ما نقوم به. نتمنّى أن لا نحتاج لفعل ذلك. لكن يبدو أنّ هناك بعض الأشياء المسموح بها في الفورمولا واحد هذه الأيّام، لذا نقوم بنسخها".

واختتم بالقول: "لا نشعر بأنّنا خارج هذه الرياضة. لذا لا يُوجد جانب مظلم. نلعب وفق ذات القوانين مثل الآخرين".

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