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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى تقرير التجارب

ألونسو يُواصل تفوّقه على فيرشتابن بـ 0.005 ثانية مع نهاية التجارب الثالثة في الصخير

واصل فرناندو ألونسو التربّع في صدارة جدول الأزمنة مع نهاية التجارب الحرّة الثالثة ضمن جائزة البحرين الكبرى وذلك بعد أن تفوّق على ماكس فيرشتابن بفارق 0.005 ثانية في ظلّ تقاربٍ واضحٍ في الأزمنة بين مختلف الفرق.

ألونسو يُواصل تفوّقه على فيرشتابن بـ 0.005 ثانية مع نهاية التجارب الثالثة في الصخير

لم تعرف بداية الحصّة الكثير من الحركة في ظلّ تفادي الجميع الحرارة العالية مجدّدًا.

لكنّ مرسيدس واصلت في المقابل العمل على مقارنة خياراتها الانسيابيّة في ظلّ اختبار هاميلتون لجناحٍ خلفي يُوفّر ارتكازيّة أعلى وراسل لآخر مختلف من أجل تحديد أفضل المستويات.

وكان من الواضح أنّ الخصائص التي لدى هاميلتون أسرع في تلك المرحلة.

وفي حين أنّ أغلب السائقين ركّزوا على الطلعات القصيرة لمحاكاة التصفيات على إطارات "سوفت"، اختار ثنائيّ ريد بُل الدخول على تركيبة "هارد" ربّما لمحاولة الإبقاء على مجموعة "سوفت" إضافيّة" للسباق.

لكنّ ذلك لم يمنع فيرشتابن من التواجد على مقربة نسبيًا من الصدارة التي كانت من نصيب ألونسو في تلك المرحلة بفارقٍ مريحٍ أمام هاميلتون.

وبالرغم من أدائه الجيّد على إطارات "هارد"، تذمّر فيرشتابن قائلًا: "لا تماسك على الإطلاق".

وانتقل الجميع إلى إطارات "سوفت" جديدة خلال رُبع الساعة الأخير من أجل الحصول على الاختبار الأخير الحاسم قبل التوجّه إلى التصفيات.

ومجدّدًا كانت المعركة حامية في الأمام بين ألونسو وفيرشتابن بالأساس، وبعد أن كان أسرع بـ 0.005 ثانية من فيرشتابن خلال المحاولة الأولى على الإطارات الجديدة، بدا ألونسو متفاجئًا عندما أعلمه مهندسه بأنّه لا يزال في المركز الأوّل، حيث قال: "أوو، حقًا!".

وبلغ زمن الإسباني 1:32.340 دقيقة، وهو ما يعكس تأثير الحرارة العالية بالنظر إلى حجم الفارق مع أزمنة الفترة المسائيّة.

وذهب المركز الثالث مجدّدًا إلى سيرجيو بيريز الذي كان على بُعد 0.106 ثانية عن ألونسو.

وتمكّن هاميلتون من الحلول في المركز الرابع أمام شارل لوكلير سائق فيراري الذي بدت سيارته "اس.اف-23" أفضل قليلًا بالمقارنة مع الأمس.

وتواجد راسل في المركز السادس أمام لانس سترول الذي واصل التحسّن وكان وضع يده أفضل قليلًا هذا اليوم.

أمّا كارلوس ساينز الإبن فقد استمرّت معاناته خاصة في المقطع الثالث الأخير واقتصر على المركز الثامن أمام أوسكار بياستري، في حين أكمل بيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

وكان لاندو نوريس آخر السائقين ضمن مجال ثانية مع الصدارة في المركز الـ 13.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 14 Spain فرناندو ألونسو أستون مارتن مرسيدس 13 1:32.340     210.994
2 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 13 1:32.345 0.005 0.005 210.982
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 12 1:32.446 0.106 0.101 210.752
4 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 17 1:32.555 0.215 0.109 210.504
5 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 21 1:32.624 0.284 0.069 210.347
6 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 17 1:32.731 0.391 0.107 210.104
7 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 16 1:32.919 0.579 0.188 209.679
8 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 21 1:32.945 0.605 0.026 209.620
9 81 Australia أوسكار بياستري مكلارين مرسيدس 12 1:33.045 0.705 0.100 209.395
10 10 France بيير غاسلي ألبين رينو 13 1:33.064 0.724 0.019 209.352
11 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 16 1:33.116 0.776 0.052 209.235
12 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 13 1:33.180 0.840 0.064 209.092
13 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 16 1:33.202 0.862 0.022 209.042
14 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 21 1:33.381 1.041 0.179 208.642
15 27 Germany نيكو هلكنبرغ هاس فيراري 23 1:33.423 1.083 0.042 208.548
16 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 15 1:33.475 1.135 0.052 208.432
17 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 14 1:33.629 1.289 0.154 208.089
18 2 United States لوجان سارجينت ويليامز مرسيدس 15 1:33.665 1.325 0.036 208.009
19 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 15 1:33.882 1.542 0.217 207.528
20 21 Netherlands نيك دي فريز ألفا تاوري ريد بُل 18 1:34.082 1.742 0.200 207.087
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