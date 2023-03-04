ألونسو يُواصل تفوّقه على فيرشتابن بـ 0.005 ثانية مع نهاية التجارب الثالثة في الصخير

لم تعرف بداية الحصّة الكثير من الحركة في ظلّ تفادي الجميع الحرارة العالية مجدّدًا.

لكنّ مرسيدس واصلت في المقابل العمل على مقارنة خياراتها الانسيابيّة في ظلّ اختبار هاميلتون لجناحٍ خلفي يُوفّر ارتكازيّة أعلى وراسل لآخر مختلف من أجل تحديد أفضل المستويات.

وكان من الواضح أنّ الخصائص التي لدى هاميلتون أسرع في تلك المرحلة.

وفي حين أنّ أغلب السائقين ركّزوا على الطلعات القصيرة لمحاكاة التصفيات على إطارات "سوفت"، اختار ثنائيّ ريد بُل الدخول على تركيبة "هارد" ربّما لمحاولة الإبقاء على مجموعة "سوفت" إضافيّة" للسباق.

لكنّ ذلك لم يمنع فيرشتابن من التواجد على مقربة نسبيًا من الصدارة التي كانت من نصيب ألونسو في تلك المرحلة بفارقٍ مريحٍ أمام هاميلتون.

وبالرغم من أدائه الجيّد على إطارات "هارد"، تذمّر فيرشتابن قائلًا: "لا تماسك على الإطلاق".

وانتقل الجميع إلى إطارات "سوفت" جديدة خلال رُبع الساعة الأخير من أجل الحصول على الاختبار الأخير الحاسم قبل التوجّه إلى التصفيات.

ومجدّدًا كانت المعركة حامية في الأمام بين ألونسو وفيرشتابن بالأساس، وبعد أن كان أسرع بـ 0.005 ثانية من فيرشتابن خلال المحاولة الأولى على الإطارات الجديدة، بدا ألونسو متفاجئًا عندما أعلمه مهندسه بأنّه لا يزال في المركز الأوّل، حيث قال: "أوو، حقًا!".

وبلغ زمن الإسباني 1:32.340 دقيقة، وهو ما يعكس تأثير الحرارة العالية بالنظر إلى حجم الفارق مع أزمنة الفترة المسائيّة.

وذهب المركز الثالث مجدّدًا إلى سيرجيو بيريز الذي كان على بُعد 0.106 ثانية عن ألونسو.

وتمكّن هاميلتون من الحلول في المركز الرابع أمام شارل لوكلير سائق فيراري الذي بدت سيارته "اس.اف-23" أفضل قليلًا بالمقارنة مع الأمس.

وتواجد راسل في المركز السادس أمام لانس سترول الذي واصل التحسّن وكان وضع يده أفضل قليلًا هذا اليوم.

أمّا كارلوس ساينز الإبن فقد استمرّت معاناته خاصة في المقطع الثالث الأخير واقتصر على المركز الثامن أمام أوسكار بياستري، في حين أكمل بيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

وكان لاندو نوريس آخر السائقين ضمن مجال ثانية مع الصدارة في المركز الـ 13.

نتيجة الحصّة: