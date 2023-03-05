ألونسو يهدف إلى تحقيق منصّة التتويج بعد تصفيات البحرين "المدهشة"

كان ألونسو وفريقه أستون مارتن موضوع الأحاديث الدائرة في البادوك بعد تصدّره التجارب الحرّة الثانية والثالثة، وكانت هناك توقّعات بمنافسة الحظيرة البريطانيّة لمرسيدس لدخول معترك ثلاثيّ الصدارة.

وفعل بطل العالم مرّتين ذلك بالضبط في التصفيات، حيث أحرز المركز الخامس خلف سيارات ريد بُل وفيراري وتفوّق على ثنائيّ مرسيدس جورج راسل ولويس هاميلتون.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت إدارة أستون مارتن القويّة لإطاراته ووتيرة سباقه تدفعانه إلى استهداف التغلّب على فيراري والسعي وراء منصّة التتويج، قال الإسباني أنّ ذلك ممكن، حتّى بالرغم من أنّه يبدو أنّ التفكير في ذلك أمرٌ لا يُصدّق.

وقال الإسباني: "لنرى. أنا أضحك لأنّني سأسعى وراء منصّة التتويج في السباق الأوّل... يبدو أمرًا لا يُصدّق".

وأضاف: "بالطبع ما شاهدناه على سيارتنا حتّى الآن، وكذلك تاريخيًا، فإنّ أستون مارتن جيّدة جدًا على صعيد إدارة الإطارات. لذا إن سنحت لنا فرصة فسنستغلّها بالتأكيد".

وفي ظلّ الضجّة المحيطة بأداء سيارة "آي.ام.آر23"، قدّمت حصص التجارب الحرّة نهاية هذا الأسبوع أدلّة على أنّ الفريق أنتج سيارة مثيرة، لكنّ ألونسو اعترف بأنّ "منافسة مرسيدس بدا أمرًا لا يُصدّق بعض الشيء".

وقال: "علمنتا أنّنا سنكون بين ثالث وخامس أسرع الفرق بناءً على التجارب".

وأضاف: "ذلك مدهش. عطلة نهاية الأسبوع بأكملها لا تُصدّق بالنسبة لنا. كلّ أداء من السيارة كان مدهشًا في كلّ حصّة. ومن ثمّ كانت توقّعاتنا بأن نكون على بُعد نصف ثانية عن ريد بُل في التصفيات، وكان ذلك ما حدث بالفعل".