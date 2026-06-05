ألونسو يهاجم سيارات 2026: "السيارات الهجينة لا ينبغي أن تتسابق" وهي "الأسوأ على الإطلاق" في موناكو

يُعد ألونسو من أبرز المنتقدين للوائح الجديدة منذ أول اختبار له على متن سيارة أستون مارتن الجديدة، إذ اشتكى مرارًا من أن المنعطفات السريعة لم تعد تمثل تحديًا حقيقيًا للسائقين بسبب متطلبات إدارة الطاقة التي تفرض رفع القدم عن دواسة الوقود.

ورغم أن موناكو تُعد الحلبة الوحيدة تقريبًا التي لا تتطلب الكثير من توفير الطاقة، فإن ذلك لا يعني أن السائقين أصبحوا أحرارًا من القيود المتعلقة بإدارة الأنظمة، وهو ما أشار إليه ألونسو بإحباط واضح.

وقال: "ربما يكون هذا أسوأ جيل من السيارات قدته على الإطلاق في موناكو".

وأضاف: "الطريقة التي تُشحن بها البطارية، عبر الكبح ورفع القدم عن دواسة الوقود وما إلى ذلك، تخلق بطبيعة الحال الكثير من عدم الاتساق في الكبح بواسطة المحرك".

وأردف: "تحصل أحيانًا على قدر أقل من الكبح، وأحيانًا يكون هناك دفع إضافي وأحيانًا لا".

وأكمل: "إذا كانت البطارية ممتلئة بالكامل، فلن تتم إعادة شحنها لأنها ممتلئة أصلًا. وبالتالي لا تحصل على الكبح بواسطة المحرك. بل يبدو الأمر وكأن السيارة تستمر بالدفع إلى الأمام".

ثمّ تابع: "هذه هي اللوائح ببساطة. السيارات الهجينة لا ينبغي أن تتسابق. الأمر بهذه البساطة."

وتزداد معاناة ألونسو مع سيارات 2026 بسبب المشكلات الخاصة بسيارة أستون مارتن "آي ام آر26" وكان الإسباني قد اشتكى سابقًا من "تبديلات عشوائية لناقل الحركة إلى السرعات الأدنى"، وتعرض لموقف مشابه مجددًا خلال الحصة الحرة الأولى عندما فقد السيطرة على السيارة عند الاقتراب من المنعطف المتعرج ولامس الحائط.

وأوضح: "نحن نستعيد قدرًا كبيرًا من الطاقة أثناء الكبح الآن. المحور الخلفي يشحن البطارية بشكل هائل أثناء الكبح. وبعد ذلك تأتي تبديلات السرعات الأدنى التي تتطلب التفاعل مع نبضة المحرك من أجل تعشيق الترس التالي".

وأكمل: "هناك الكثير من الأمور التي تحدث هذا العام، ويبدو أننا لم نصل بعد إلى المستوى المطلوب."

وأضاف أن مشاكل قابلية القيادة تجعل السيارة "غير متسقة بشكل مبالغ فيه"، مؤكدًا أن أستون مارتن تعاني أيضًا من "ضعف الاستجابة للانعطاف بشكل مزمن" رغم بعض التعديلات التي أُجريت على الإعدادات، مشيرًا إلى أن الفريق سيحتاج إلى المزيد من التجارب لمحاولة معالجة المشكلة.

ولهذا السبب ظهر فريق أستون مارتن بفارق مقلق على جدول الأزمنة في نهاية يوم الجمعة، إذ كانت سيارة كاديلاك أسرع بفارق 0.178 ثانية، بينما تفوق أقرب فريق آخر وهو ريسينغ بولز بفارق 0.546 ثانية على أقصر حلبة في الموسم.