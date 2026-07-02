ألونسو ينفي أن تحدد تحديثات أستون مارتن في المجر مستقبله في الفورمولا 1

عانى فريق سيلفرستون من بداية كارثية مع لوائح موسم 2026، إذ لم يحصد سوى نقطة واحدة خلال الجولات الثماني الأولى، وفي بعض الأحيان تأخر بفارق ثانية كاملة عن بقية المنافسين.

ويعود جزء كبير من ذلك إلى قرار أستون مارتن عدم تقديم تحديثات مبكرة، مفضلةً التركيز على حزمة تطوير كبيرة ستُدخَل في المجر بهدف تحسين سيارة "ايه ام آر26" التي تعاني من زيادة في الوزن.

وأدى هذا الوضع إلى حرمان ألونسو من إظهار قدراته، ومع انتهاء عقد السائق البالغ من العمر 44 عامًا بنهاية موسم 2026، لا يزال مستقبله غير محسوم.

وطُرح هذا الأمر على نيوي في مقابلة مع أستون مارتن في وقت سابق من الأسبوع، إذ أعرب المصمم الأسطوري عن أمله في أن تكون التحديثات كافية لإقناع بطل العالم مرتين بالبقاء مع الفريق في موسم 2027 وما بعده.

وقال نيوي: "يتطلع فرناندو كثيرًا إلى هذه التحديثات، وإذا أثبتت فعاليتها، فنأمل أن يبقى خلف مقود السيارة لموسم آخر".

وأردف: "وبالنظر إلى خبرته، وإحساسه بالسيارة، وقدرته على توجيه عملية التطوير، فإنه يمثل قيمة كبيرة للغاية. لكنه يريد أن يرى تقدمًا واضحًا وملموسًا. وإذا استطعنا أن نثبت أننا نسير بشكل حاسم في الاتجاه الصحيح، فهو ملتزم تمامًا بالاستمرار خلف المقود."

لكن ألونسو نفى أن يكون مستقبله مرتبطًا بهذه التحديثات، مؤكّدًا في الوقت نفسه أنه سيتخذ قراره خلال العطلة الصيفية التي تلي مباشرة جائزة المجر الكبرى.

وقال الإسباني قبل انطلاق جائزة بريطانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع: "لا أستطيع القول إن الأمر مرتبط بذلك بالفعل. لأن السيارة، سواء كانت جيدة أم سيئة، فهناك عوامل أخرى يجب أن أفكر فيها."

وأكد السائق الإسباني في الوقت نفسه أن تحديثات أستون مارتن ستكون بالغة الأهمية بالنسبة إلى آفاق الفريق في موسم 2027، سواء كان هو خلف مقود السيارة أم لا، في ظل بدء الفرق توجيه اهتمامها إلى تطوير سيارة الموسم المقبل.

وأضاف: "من المهم أن نرى الاتجاه الذي اخترناه، وكذلك الوقت الذي استغرقناه منذ البحرين. فقد اتخذ الفريق قرارًا بالانتظار حتى تصبح حزمة تطوير متكاملة جاهزة، مهما كان موعد تقديمها. لم نكن نعرف إن كان ذلك سيحدث في السباق السابع أو الثاني عشر أو حتى في نهاية الموسم".

وأكمل: "لكننا كنا نعلم أن هذه هي نقطة انطلاقنا ووضعنا الحالي، وهذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية. فنحن نفتقر إلى الارتكازيّة، والقوة، وعلبة التروس، والخبرة، وجميع هذه الجوانب".

ثمّ تابع: "لذلك، كان علينا إجراء دراسة، وإعادة تنظيم صفوفنا، ووضع خطة. وبالنسبة إليّ، من المهم أن أشعر في المجر بأننا أصبحنا نفهم نقاط ضعف السيارة ونعالجها".

وأكمل: "وخاصة فيما يتعلق بالحزمة الديناميكية الهوائية، فهي أول حزمة ستصل. لقد واجهنا هذا الموسم مشاكل محددة جدًا أثناء القيادة.

وأردف: "إذا تحسنت هذه الجوانب في المجر، وأصبح بإمكاننا قيادة السيارة إلى أقصى إمكاناتها، فأعتقد أن هناك مسارًا واضحًا للغاية وزخمًا جيدًا يمكن البناء عليه استعدادًا للموسم المقبل. وهذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إليّ".