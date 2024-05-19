ألونسو ينطلق من خط الحظائر في سباق إيمولا
سينطلق فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن من خط الحظائر لسباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى من موسم 2024 في الفورمولا واحد، بعد أن أدخل فريقه تغييرات على سيارته.
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
تأهل ألونسو بالمركز 19 وذلك بعد أن عاد إلى مرآب فريقه بسبب مشكلة في السيارة.
وجاءت تصفياته بعد الحادثة في التجارب الحرة الثالثة، ما كان يعني أن الميكانيكيين عملوا دون توقف حينها لإصلاح سيارة الإسباني.
لكن ومع مواجهة ألونسو لانطلاقة من آخر الترتيب على أية حال، قرر الفريق إدخال تعديلات في إعدادات نظام التعليق، وخرقوا بالتالي قانون خط الحظائر المغلق، ما يعني أن بطل العالم مرتين، سينطلق من خط الحظائر.
وألمح ألونسو بعد التصفيات إلى أن انطلاقته بهذه الطريقة ليست فكرة سيئة.
وكانت أستون مارتن قد جلبت مجموعة من التحديثات في إيمولا بحاجة للمزيد من التدقيق، علاوة على أن طبيعة المسار الضيق الملتوي في إيمولا يعني أن هناك احتمالات أكبر لحصول حوادث خلال الانطلاقة وهذا أمر سيكون ألونسو بعيداً عنه.
"قد تحمل الانطلاقة من خط الحظائر بعض الفوائد كذلك" قال ألونسو.
وأكمل: "رأينا الحادثة في الفورمولا 2 أثناء الانطلاقة. علينا تفادي مثل هذه الأمور من أجل كمية قطع الغيار المتوافرة. لذا نعم، هذا خيار مطروح".
لكن رغم ذلك لا يبدو ألونسو متفائلاً بشكل كبير إزاء قدرته على التقدم بشكل كبير للأمام، خاصة على حلبة إيمولا المعروفة بصعوبة التجاوزات.
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