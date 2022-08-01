ألونسو ينضم إلى أستون مارتن الموسم المقبل

بطل العالم مرتين سيترك صفوف ألبين نهاية الموسم الجاري للانتقال إلى أستون مارتن، وهذا ما سيفجر قنبلة في سوق سائقي الفورمولا واحد.

وخروج ألونسو من ألبين سيمهد الطريق أمام الناشئ أوسكار بياستري لينضم إلى إستيبان أوكون ضمن صفوف الفريق بدءاً من 2023.

وكان ألونسو قد صرّح بعد جائزة المجر الكبرى عن ثقته بأن مستقبله مع فريق ألبين سيُحل مع انتهاء العطلة الصيفية نهاية شهر أغسطس/آب الجاري.

لكن يبدو أن المحادثات مع أستون مارتن قد سارت بسرعة ما يعني أنه سينتقل بالفعل لينضم إلى الفريق منذ بداية موسم 2023 المقبل ليجاور لانس سترول.

حيث جاء في بيان أصدره ألونسو: "يمتلك فريق أستون مارتن بالتأكيد الطاقة والالتزام اللازمين لتحقيق الانتصارات، إنه أحد أكثر الفرق إثارة للحماس في الفورمولا واحد اليوم".

وتابع: "أعرف لورانس (مالك الفريق) وابنه لانس منذ سنوات عديدة، ومن الواضح للغاية أن الفريق يمتلك الطموح والشغف للنجاح في الفورمولا واحد".

وأردف: "كنت أراقب الفريق وهو يضم مواهب رائعة، وأنا على دراية تامة بالالتزام الهائل الذي يظهره الفريق والمنشآت الجديدة والموارد التي يستثمرها في سيلفرستون".

وأضاف: "لا أحد في الفورمولا واحد اليوم يُظهر نظرةً أعمق والتزاماً أكثر اكتمالاً بتحقيق الانتصارات، إنها فرصة مثيرة للغاية بالنسبة لي. ما زلت متعطشاً للمنافسة في الصدارة، أريد أن أكون جزءاً من هذه المؤسسة التي تلتزم معايير التعلم، التطور والنجاح".

وكان لورانس سترول قد استحوذ على فريق أستون مارتن في 2019، حيث كان يعرف باسم ريسينغ بوينت، قبل تغيير اسمه إلى أستون مارتن في 2021.

ويبدو أن الفريق يمتلك خطة استثمارية لخمس سنوات ضمن منشآت جديدة في سيلفرستون، بهدف المنافسة على الألقاب في الفورمولا واحد.

ويحتل الفريق المركز التاسع ضمن بطولة المصنعين حالياً، لكن ألونسو يبدو واثقاً من أنه ينتقل إلى المكان الصحيح.

فقال: "ما شاهدته من شغف ورغبة بالأداء المرتفع أقنعني بالحفاظ على استمتاعي والتزامي بهذه الرياضة".

وأكمل: "أنوي الفوز مجدداً بهذه الرياضة لهذا أخذتُ هذه الفرصة التي أشعر أنها المناسبة لي".

من جهته، أكد لورانس سترول أنه "يعرف فرناندو ويكنّ له الإعجاب منذ سنوات عديدة" وأنه "من الطبيعي" تقديم عرض له بعد خروج فيتيل.

وأكمل: "لقد تقدمت نقاشاتنا بسرعة، ولدينا نفس الطموحات والقيم، وكان من المنطقي والسهل تأكيد هذه الرغبة المشتركة عبر العمل معاً".