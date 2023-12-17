ألونسو ينتقد ناحية محددة في الفورمولا واحد قد تتسبب باعتزاله
وجّه فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن انتقاداته إلى ناحية محددة في الفورمولا واحد قد تتسبب باعتزاله، مؤكداً أن تلك الناحية لا تتعلق على الإطلاق بقدراته كسائق.
خرج ألونسو من منافسات الفورمولا واحد لموسمين بحلول نهاية 2018، بعد عدم اهتمامه بمواصلة القيام بمهامه الإعلامية والتسويقية وسط تراجع فريقه مكلارين إلى آخر أقسام الترتيب.
وخلال تلك الفترة، فاز الإسباني بسباق لومان 24 ساعة مرتين، وحقق لقب بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، كما شارك في سباق إندي 500، قبل أن يعود إلى الفئة الملكة مع ألبين في 2021.
ورغم وصوله لعمر 42 عاماً، لكنه نجح بإحراز 8 منصات تتويج مع فريقه أستون مارتن خلال موسم 2023 المنصرم، وهذا ما يعتبره بمثابة دفعة قوية تعزز ثقته.
فقال: "أن تكون تنافسياً، وتشعر بالسرعة مجدداً، وأنك بحاجة للقيام بكل شيء بشكل مثالي في كل جولة لأن هناك فرصة للوصول إلى منصة التتويج أو الفوز بالسباق، هذه عوامل تدفعك لتبني مقاربة مختلفة، وتمنحك حباً مختلفاً للأمور التي تقوم بها وتكرّس وقتك لها".
لكن بطل العالم مرتين، انتقد روزنامة الفورمولا واحد التي باتت منهكة، والتي يرى بأنها قد تكون العامل الذي يدفعه للاعتزال مجدداً، وليس العمر.
فقال: "قلت عدة مرات حتى قبل 2018، أنني وحين أترك السباقات فليس لأنني أقل تحفزاً للقيادة أو لشعوري بأنني أصبحت بطيئاً".
وأكمل: "لو شعرت بأنني بطيء، فأعتقد بأن ذلك سيكون واضحاً وأعتقد أنني لن أكون مسروراً من أدائي وسأكون أول من يقول بأن الوقت قد حان للتوقف".
وتابع: "لكن، لا أعتقد أن هذا الوقت سيحين. بصراحة ،أشعر بثقة شديدة بأدائي. لكن السبب قد يكون في الروزنامة التي باتت متطلبة بشكل كبير والتي قد تكون السبب الذي يدفعني للاعتزال، فهناك أمور أخرى في الحياة".
وكان عدد الجولات في 2023، قد انخفض إلى 22 جولة بعد تأجيل جولة الصين لعام إضافي بسبب جائحة كورونا، كما تم إلغاء جولة إيمولا بسبب الفيضانات الشديدة.
وانتهى القسم الأخير للموسم بثلاث جولات متتالية: أوستن-البرازيل-المكسيك، وبعدها جولتان متتاليتان كذلك: لاس فيغاس وأبوظبي الختامية.
وللعام المقبل، فستكون هناك ثلاث جولات متتالية تختم الموسم: فيغاس-قطر-أبوظبي.
لكن هذا الترتيب بات قيد المراجعة بعد ضغوطات كبيرة من الفرق والسائقين الذين أكدوا أن مثل هذه الجولات المتتالية تشكل ضغطاً كبيراً على طواقم العمل وتتسبب بالإنهاك للجميع.
ويرى ألونسو أن طريقة ترتيب الجولات ستكون العامل المحدد لبقائه في الفورمولا واحد، وليس انخفاض أدائه.
فقال: "لقد كان موسماً متطلباً جداً مع 22 سباقاً فقط، حيث تم إلغاء سباقين".
وأكمل: "العام المقبل سيضم 24 جولة، وسنرى كيف سيكون الوضع".
واختتم: "رأيت أن هناك 3 جولات متتالية. لا أعلم السبب، كنت أعتقد أن لاس فيغاس ستكون منفصلة في الموسم المقبل.. لكن باتت تلك 3 سباقات متتالية. ذلك ما سيستهلك طاقتي وليس القيادة".
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