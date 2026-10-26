فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

ألونسو ينتقد بشدة مستوى القيادة لدى سائقي النصف الأدنى من ترتيب الفورمولا 1

تسبّب احتكاك في اللفة الأولى مع سيارة أليكس ألبون من فريق ويليامز في خسارة فرناندو ألونسو عدة مراكز، وألحق أضرارًا بأرضية سيارة أستون مارتن في أوستن.

منشور: 26-10-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان

شنّ فرناندو ألونسو هجومًا حادًا على أليكس ألبون سائق ويليامز، عقب احتكاك سيارتيهما خلال اللفة الافتتاحية لسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1. وكلّف الحادث سائق أستون مارتن خسارة أربعة مراكز في أوستن، كما ألحق أضرارًا بأرضية سيارته، ما أثّر سلبًا في أداء سيارة "آي.ام.آر26" طوال بقية السباق.

وخسر بطل العالم مرتين مركزًا واحدًا عند الانطلاق من المركز الثاني عشر، بعدما تقدم إستيبان أوكون من المركز الخامس عشر إلى الحادي عشر. أما ألبون، فنجح في التقدم ثلاثة مراكز بفضل انطلاقة نظيفة ليحتل المركز الرابع عشر، وبدأ ينافس ألونسو على المركز طوال مقاطع المنعطفات المتعرجة في اللفة الافتتاحية.

وعند المنعطف الحادي عشر، حاول ألونسو تجاوز سيارتي هاس المتنافستين من الجهة الداخلية للمنعطف الأيسر، لكن ألبون كان قد اندفع في مسار مشابه. وكانت سيارة ويليامز قد التزمت بالفعل بخط سيرها مع تضاؤل المساحة المتاحة، فاصطدمت عجلة ألبون الأمامية اليمنى بالجناح الجانبي الأيسر لسيارة ألونسو وحافة أرضيتها.

ودُفع ألونسو نحو الحافة الخارجية للحلبة، ليخسر أربعة مراكز إضافية. وكانت الأضرار التي لحقت بأرضية سيارة أستون مارتن واضحة في اللقطات المصورة من كاميرا سيارة ألبون. وتمكن ألونسو من التعافي وإنهاء السباق في المركز الثاني عشر عند رفع العلم الشطرنجي، لكنه بدا مستاءً بوضوح عندما تحدث إلى وسائل الإعلام.

وقال ألونسو: "كان ذلك أكبر ضرر تعرضنا له. أعتقد أننا خسرنا نصف ثانية أو أكثر في كل لفة. السيارة مدمرة، وقد رأيت ذلك في منطقة الفحص الفني بعد السباق. نصف الأرضية لم يعد موجودًا. لا أعرف كيف تمكنا من مواصلة السباق وكيف حافظنا على قدر من التنافسية".

وأكمل: "أتصور أننا لو احتفظنا بالسيارة سليمة، لكانت النقاط احتمالًا قويًا اليوم، لأننا كنا في المركز الثاني عشر رغم أن نصف السيارة لم يعد موجودًا. وخسرت أجزاء إضافية من الأرضية، ولم أعد قادرًا على الانعطاف. لذلك توقفنا. فكرت في سحب السيارة من السباق، وكنت مستعدًا لإيقافها نهائيًا".

وأردف: "لكن الفريق ركّب جناحًا أماميًا جديدًا، فعدت إلى الحلبة. ومن الواضح أن السيارة كانت تنعطف بشكل مقبول إلى اليمين، لكنها لم تكن تستجيب جيدًا عند الانعطاف إلى اليسار خلال اللفات الخمس عشرة الأخيرة من السباق. لكننا أردنا إنهاء السباق وجمع مزيد من البيانات".

ثمّ تابع: "عندما تنطلق من مؤخرة الترتيب، فإن هذا الخطر يكون حاضرًا دائمًا. أعتقد أن مستوى السائقين في الثلث الأدنى من الترتيب منخفض جدًا، كما رأينا اليوم مع أليكس. لذا أعتقد أننا بحاجة إلى تحسين السيارة والانطلاق من مركز أعلى قليلًا".

ولم يرَ مراقبو السباق أن الاحتكاك يستدعي التحقيق، معتبرين أنه نتيجة مألوفة لمحاولة ثلاث سيارات التنافس على المساحة نفسها في ذلك المنعطف.

وأوضح ألبون: "شعرت بوجود سيارة على الجانب الأيمن من فرناندو، وقد ترك له مساحة كافية، وكأنه يعتقد أن هناك سيارة واحدة فقط على جانبه الداخلي. لكنني كنت أنا أيضًا على الجانب الداخلي لسيارة فرناندو".

وأكمل: "لذلك، أعتقد أن المساحة ضاقت، وحاولت الابتعاد عن الطريق والصعود إلى الحافة الجانبية للحلبة، لكنني لم أنجح في ذلك بالشكل المطلوب. لذا أتصور أنه تعرض لأضرار. وأنا أعلم أن سيارتي تضررت أيضًا، لأننا واصلنا القيادة طوال السباق بجناح مكسور".

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق فيرستابن يحدد مشكلتين متكررتين لدى ريد بُل: "علينا استخدام لغة الإشارة!".

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

أحدث الأخبار





هاميلتون يكشف عن خطأ في إعدادات فيراري كلّفه الصعود إلى منصّة التتويج في أوستن



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



2 دقيقة



هاميلتون يكشف عن خطأ في إعدادات فيراري كلّفه الصعود إلى منصّة التتويج في أوستن





ألونسو ينتقد بشدة مستوى القيادة لدى سائقي النصف الأدنى من ترتيب الفورمولا 1



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



16 دقيقة



ألونسو ينتقد بشدة مستوى القيادة لدى سائقي النصف الأدنى من ترتيب الفورمولا 1





فيرستابن يحدد مشكلتين متكررتين لدى ريد بُل: "علينا استخدام لغة الإشارة!".



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



23 دقيقة



فيرستابن يحدد مشكلتين متكررتين لدى ريد بُل: "علينا استخدام لغة الإشارة!".





راسل حائر إزاء افتقاره إلى السرعة في جائزة الولايات المتحدة الكبرى رغم تحديثات سيارة "دبليو17"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



53 دقيقة



راسل حائر إزاء افتقاره إلى السرعة في جائزة الولايات المتحدة الكبرى رغم تحديثات سيارة "دبليو17"

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل أوتوسبورت



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل ستيوارت كودلينغ



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك