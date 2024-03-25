ألونسو ينتقد العقوبة "المحبطة" جراء حادثة راسل في سباق أستراليا

كان راسل وألونسو ضمن معركة على المركز السادس، حيث بدأ راسل بالضغط على بطل العالم مرتين في اللفة ما قبل الأخيرة بشكل خاص واقترب منه بالفعل، قبل أن يفقد السيطرة على السيارة وينتهي في الحائط ضمن حادثة عنيفة للغاية.

ما أدى لتطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية لما تبقى من عمر السباق الذي شهد تحقيق فيراري للثنائية مع كارلوس ساينز أولاً أمام زميله شارل لوكلير.

وتعتقد مرسيدس أن ألونسو كبح ورفع قدمه عن دواسة التسارع بشكل مختلف وفي مكان مبكر مقارنة باللفات السابقة، وهذا ما أدى لاقتراب راسل منه بشكل كبير مفاجئ أدى لخسارة السيطرة على السيارة والتعرض للحادثة.

وشرح ألونسو سبب خوض المنعطف بطريقة مختلفة عبر تخفيف سرعته بشكل مبكر، بأن ذلك يمنحه زخماً لخروج أفضل من المنعطف. لكن راسل ردّ على هذه الحجة بأن تلك قيادة "غير مسؤولة" حيث تفاجأ بالاقتراب الشديد منه ما حرمه الارتكازية في قمة المنعطف.

وبعد جلسة استماع مطوّلة، تم الوصول لاستنتاج بأن ألونسو قاد بشكل "مختلف" وبأسلوب قيادة "قد يشكل خطراً" وذلك وفقاً للفقرة 33.4 من اللوائح الرياضية.

ونتيجة لذلك تلقى ألونسو عقوبة المرور من خط الحظائر، والتي تم تحويلها إلى 20 ثانية زمنية، ما أدى لتراجعه من المركز السادس حتى الثامن، خلف زميله لانس سترول، ويوكي تسونودا. كما تلقى 3 نقاط عقوبة كذلك.

وجاء في بيان الحكام: "أظهرت بيانات السيارتين أن ألونسو رفع قدمه قليلاً عن دواسة التسارع أبكر بـ 100 متر مقارنة بالسباق عند الدخول في المنعطف. كما أنه كبح بشكل طفيف في نقطة غير معتادة للكبح (رغم أن مستوى وشدة الكبح كانت طفيفة جداً وليست السبب وراء بطء السيارة) كما خفّض نسب السرعة في مواضع مختلفة تماماً عن اللفات السابقة. من ثم تسارع بالسيارة إلى المنعطف قبل خفض السرعة مجدداً لدخوله".

لاحقاً، أكد ألونسو مجدداً وجهة نظره في منشور على قنوات التواصل الاجتماعي.

حيث قال: "أنا متفاجئ بعض الشيء من العقوبة في نهاية السباق نظراً لأنه يجب أن نمتلك حرية اختيار المقاربة التي نراها مناسبة لدخول المنعطف، أو كيفية قيادة سيارات السباق".

وأكمل: "لا نريد ارتكاب أي خطأ على تلك السرعات المرتفعة. أعتقد أنه ولولا وجود المنطقة الحصوية في ذلك المنعطف أو أي منعطف في العالم، فإننا لم نكن لنصل أبداً إلى وضع يتمّ النظر فيه من قبل الحكام".

وأضاف: "في الفورمولا واحد، وبخبرة 20 عاماً، ومع منافسات ملحمية مثل إيمولا 2005-2006 والبرازيل 2023، تغيير خط التسابق، التضحية بسرعة دخول المنعطف من أجل الحصول على خروج أفضل، كل ذلك جزء من عالم رياضة السيارات".

وأكمل: "لا نقود مئة بالمئة على الإطلاق في كل لفة ضمن كل منعطف، بل نقوم بتوفير الوقود، الإطارات، المكابح، وبالتالي فإن تحميلنا المسؤولية عن عدم القيادة بشكل متماثل في كل لفة، لهو أمر مفاجئ بعض الشيء".

من جهته، أوضح مايك كراك مدير الفريق بأنه تفاجأ كذلك بقرار الحكام، لكن أستون مارتن لن تستأنفه.

حيث قال: "تفاجأت بتراجع مركزه حتى الثامن بسبب العقوبة بعد السباق، لكن علينا تقبل القرار".

وأكمل: "لن يؤثر ذلك علينا وسنعتبره يوماً إيجابياً. سجلنا 12 نقطة".

وأضاف: "شكري الكامل لكلا السائقين، فقد نجحا بتحويل مراكز الانطلاق إلى نقاط، واستفادا بشكل جيد جداً من استراتيجيتين مختلفتين".

يشار إلى أن لانس سترول زميل ألونسو، استفاد من عقوبة الإسباني، ليتقدم نحو المركز السادس.