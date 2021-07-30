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ألونسو: ينتظرنا الكثير من العمل هذه الليلة

يرى الإسباني فرناندو ألونسو أنّ الكثير من العمل ينتظر فريقه ألبين خلال هذه الليلة من أجل تقديم أداء جيّد في بقيّة عطلة نهاية أسبوع جائزة المجر الكبرى بالرغم من تواجده ضمن العشرة الأوائل.

ألونسو: ينتظرنا الكثير من العمل هذه الليلة

حلّ بطل العالم مرّتين وزميله إستيبان أوكون في المركزين السابع والرابع على التوالي في التجارب الحرّة الثانية على حلبة هنغارورينغ اليوم الجمعة بعد أن بدا أنّ الظروف الحارة تُلائم سيارة ألبين.

لكنّ صاحب الأربعين عامًا أشار إلى أنّ الكثير من العمل ينتظر الصانع الفرنسيّ هذه الليلة، حيث قال: "كان يومًا جيّدًا. حلبة هنغاروريغ صعبة للغاية بالمقارنة مع سيلفرستون وعلينا التأقلم مع هذه المنعطفات المتتالية على مدار اللفّة".

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وأضاف: "حاولنا اختبار عدّة أشياء مختلفة على السيارة، مع أخذ درجات الحرارة العالية هذه في بودابست بعين الاعتبار".

وأكمل: "لم نتوصّل بعد إلى توازنٍ مثالي، لذا لدينا الكثير من العمل لإنجازه هذه الليلة، لكنّنا نقترب من هدفنا. كان يومًا مثمرًا في المجمل.

كما شاطره زميله أوكون الرأي حيث قال: "كانت تجارب جيّدة في المجمل. كانت الظروف مخادعة بسبب الحرارة العالية التي ربّما وصلت مستويات قياسيّة هنا. لم يبق أن رأيت حرارة سطح مسار تبلغ 60 درجة مئويّة طوال مسيرتي!".

وأضاف: "يفرض ذلك تحديًا ضخمًا على الإطارات والمكابح والسيارة".

وأردف: "لكن لا يزال لدينا الكثير من العمل للغد. كنّا تنافسيين هذا اليوم وتبدو السيارة جيّدة على مدار اللفّة الواحدة. كانت بداية إيجابيّة وأحبّ القيادة على هذه الحلبة، لكن علينا مواصلة العمل بجهد للغد من أجل التصفيات التي نعلم أهميّتها على هذه الحلبة".

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محرّك فيرشتابن يحصل على الضوء الأخضر بعد حادث سيلفرستون

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محرّك فيرشتابن يحصل على الضوء الأخضر بعد حادث سيلفرستون
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