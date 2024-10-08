ألونسو يملك نظرية حول غياب سيارة الأمان في الفورمولا 1

اقترح فرناندو ألونسو أن هناك سمة غريبة في الجيل الحالي من السيارات قد تكون السبب وراء ندرة تدخل سيارة الأمان في السباقات الأخيرة للفورمولا 1.

تشهد الفورمولا 1 حاليًا سلسلة من تسعة سباقات متتالية دون أن تدخل سيارة الأمان، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ الفترة ما بين سباق جائزة المجر الكبرى عام 2003 وسباق جائزة إسبانيا الكبرى 2004.

وتضمنت هذه السلسلة أيضًا أول سباق جائزة كبرى في سنغافورة دون استدعاء سيارة الأمان في تاريخ البطولة.

وعلى الرغم من عدم وجود تفسير واضح لسبب قلة الحوادث منذ سباق برشلونة، ألمح ألونسو إلى أن خصائص سيارات التأثير الأرضي الحالية قد تكون العامل الرئيسي.

فعلى وجه الخصوص، يشير إلى أن السيارات تكون أسرع عندما لا يتم دفعها إلى حدود الأداء القصوى، مما قد يفسر سبب انخفاض عدد الحوادث.

وقال سائق أستون مارتن: "هذه السيارات ليست سهلة القيادة، لكنني أعتقد أن المشكلة في هذه السيارات هي محاولة استخراج الـ 100% من أدائها".

وأضاف: "إذا كنت تقود بسرعة 90% فقط، فأحيانًا تكون أسرع لأنك لا تضع المنصة في زاوية غير ملائمة أو تزيد ارتفاع السيارة. أنت لا تدفع الحدود القصوى، وهو الوقت الذي ينهار فيه كل شيء. لذا، في بعض الأحيان القيادة بسرعة 90% تكون أسرع".

وأوضح ألونسو أن أداء السيارات الحالية يصبح مربكًا للغاية عندما يتم دفعها إلى الحافة القصوى، وهو ما يحدث عادةً في التصفيات.

وأضاف: "كان سباق باكو مثالاً جيدًا. كنت في المركز الـ 15 في القسم الأوّل، بسبب مشكلة لاندو. لولا ذلك، كنت سأبدأ السباق من المركز الـ 16 خارج القسم الثاني.

وأكمل: "بعد سبع دقائق، وضعت مجموعة أخرى من الإطارات، وكنت في المركز الخامس في القسم الثاني. تحسنت بنحو 1.1 ثانية. كنت أقود بنفس الطريقة".

ثمّ تابع: "كنت أكبح في نفس النقاط. كان الاستعداد في تلك اللفة بنفس الأسلوب، لكنني استطعت أن أتحسن بـ 1.1 ثانية. وبعضنا فعل العكس: كانوا سريعين جدًا في القسم الأوّل وبطيئين جدًا في القسم الثاني، وفي بعض الأحيان لا نجد تفسيرًا لذلك".

وواصل قائلًا: "إذا نظرت إلى التفاصيل والعدد غير المحدود من المستشعرات الموجودة في السيارة، يمكننا تحديد الاختلافات الصغيرة عندما تكون السيارة بطيئة. نضع السيارة في وضعيات مختلفة قد لا تكون مناسبة، وهذا النوع من الأمور".

وأضاف ألونسو: "لهذا السبب، في السباقات، لأننا جميعًا نقود بسرعة 90%، نأخذ في الاعتبار الإطارات، واقتصاد الوقود، وكل هذه الأمور، لا نرى الكثير من المشاكل ولا نشهد الكثير من سيارات الأمان أو الحوادث".

واختتم بالقول: "السيارات تكون أسعد عندما تقود بسرعة متوسطة. هذا الأمر يتعارض قليلاً مع غريزة السائق، التي تجعلك عندما تضع إطارًا جديدًا، تذهب إلى التصفيات وتدفع السيارة بنسبة 110% إن استطعت. لكن، مع هذه السيارة، في بعض الأحيان يكون الأمر مختلفًا ويجب عليك إدارته".