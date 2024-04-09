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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

ألونسو يمزح حول طرده من الفورمولا واحد لدفاعه أمام بياستري

مزح فرناندو ألونسو بشأن عدم استبعاده لإمكانيّة طرده ممّا تبقّى من موسم الفورمولا واحد بعد تقديمه لعروضٍ وخدعٍ دفاعيّة مثيرة في سباق جائزة اليابان الكبرى.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن وأوسكار بياستري، مكلارين

سيمون غالوي/ صور لات

بعد أسبوعين من تلقيه لعقوبة لقاء قيادة خطرة في مواجهة جورج راسل خلال اللفّة الأخيرة من سباق أستراليا، وجد ألونسو نفسه بحاجة للدفاع أمام منافسيه مجدّدًا في سوزوكا.

إذ كان الإسباني طرفًا في معركة حامية على المركز السادس، في ظلّ ضغط جورج راسل صاحب المركز الثامن مستفيدًا من إطاراته الجديدة واقترابه من أوسكار بياستري السابع.

وفي ظلّ وعيه بأفضليّة الإطارات الجديدة لراسل، فقد علم ألونسو أنّهما لو دخلا في معركة مباشرة فإنّه سيخسرها، لذا علم أنّ أفضل آماله يتمثّل في زعزة تقدّم سائق مرسيدس عبر منح بياستري أفضليّة نظام "دي آر اس".

وعبر إبقاء سائق مكلارين ضمن مجال ثانية خلفه، فقد منح ذلك بياستري أفضليّة على الخطوط المستقيمة، وهو ما صعّب مهمّة راسل لتجاوزه.

وسبق أن استخدم كارلوس ساينز الإبن ذات التكتيك العام الماضي ليفوز بسباق جائزة سنغافورة الكبرى.

ونجحت استراتيجيّة ألونسو، واستغلّ احتكاك سائق مرسيدس وبياستري لاحقًا في المنعطف المزدوج ليبتعد في اللفّات الأخيرة ويُؤمّن مركزه.

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وقال الإسباني مازحًا لقناة "دازن": "لا أعلم ما أقوله بعد أستراليا، لنرَ إن كان سيتمّ طردي ممّا تبقى من البطولة".

وأضاف: "من الواضح أنّ تواجد بياستري خلفي مثّل طريقة للدفاع أمام راسل، لذا كنت أقلّل من استخدام البطارية قليلًا على الخطّ المستقيم الأخير من أجل ضمان تواجد بياستري خلفي ضمن مجال ثانية".

وأكمل: "أعتقد بأنّ كارلوس فعل ذلك في سنغافورة العام الماضي، ذلك تسابقٌ طبيعي".

من جانبه قال بياستري أنّ ما كان ألونسو يُحاول فعله كان واضحًا بالنسبة له، وأنّه خسر المركز السابع لصالح راسل بسبب الخطأ في المنعطف المزدوج وخسارته للزخم.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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